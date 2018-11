Rivera: "Sánchez necesita los indultos para perpetuar su mayoría de la vergüenza"

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "ser capaz de cualquier cosa para permanecer un cuarto de hora en la Moncloa" y le ha pedido que convoque elecciones ya.

En un acto contra los posibles indultos a los presos del procés cuando haya una condena del Supremo contra ellos, el líder de Cs ha afirmado que Pedro Sánchez "quiere consolidar la mayoría de la vergüenza y para eso necesita conceder indultos, purgar a los abogados del Estado o decir que no hubo rebelión, como si él fuera juez", ha afirmado, así como le ha retado a incluir los "indultos contra los golpistas" en su programa electoral.

"El señor Sánchez no tiene límites, es capaz de cualquier cosa por seguir un cuarto de hora en el Gobierno de España. Es capaz de pactar con los que escupen al Gobierno de España y decir que no le han escupido, que no pasa nada. Eso es lo que ha hecho esta semana, ridiculizar a un ministro de España". ha dicho el líder de Cs en un duro mítin contra Sánchez en referencia a la escena vivida esta semana en el Congreso contra el ministro Borrell. "Poner a España a los pies de estos señores (en referencia a Gabriel Rufián y los parlamentarios catalanistas) es humillar al pueblo español", ha dicho.

Tanto Ciudadanos como el Partido Popular han avanzado durante esta semana su temor porque el Gobierno de Sánchez conceda indultos a los miembros del procés cuando haya una condena firme del Supremo, si es que éstos los piden.

La Ley de Indultos de 1870 contempla que se pueda eximir del cumplimiento de la pena (no de la responsabilidad penal) a los condenados, una decisión que debe tomar el Consejo de Ministros. Preguntada por esta cuestión en la sesión de control al Gobierno, la ministra de Justicia no cerró la puerta a los indultos: "la actual Ley de Indultos no establece excepciones, y ya están pidiendo al Gobierno que se comprometa a negar siquiera la posibilidad a los encausados, algo que por sí mismo sería contrario a la ley", afirmó Dolores Delgado el pasado 14 de noviembre.

A juicio de Rivera, la concesión de indultos sería una de las concesiones para mantener la mayoría que mantiene a Sánchez en el poder, para la que necesita a los separatistas.

En el acto celebrado en la céntrica plaza de Ópera de Madrid también ha participado el exfiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, quien ha lamentado que "todavía no se ha celebrado el juicio del procés, todavía no ha habido sentencia y sin embargo ya están indultando, esto es el colmo del atentado a la administración de Justicia".

"No tenga miedo al pueblo español"

Rivera ha afirmado que Pedro Sánchez no quiere convocar elecciones todavía porque no cuenta con el apoyo de los partidos constitucionalistas. En este sentido, Rivera se ha reivindicado como el único capacitado para "darse la mano con otros partidos" y ha pedido los votos de los constitucionalistas para "acabar con la división de España".

"De un pacto en la cárcel no puede salir nada nuevo. No le tenga miedo al pueblo español, señor Sánchez", ha reclamado el presidente de Ciudadanos.