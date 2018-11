Los independentistas piden auxilio en el extranjero con un vídeo 'lacrimógeno' y plagado de mentiras

Los líderes independentistas presos piden auxilio a la opinión pública internacional en el enésimo vídeo plagado de mentiras. Los procesados ven muy nublado su horizonte tras conocer la semana pasada las peticiones de condena de la Fiscalía del Estado, sensiblemente más duras que las solicitudes de la Abogacía, dependiente del Gobierno.

En los últimos días, sus portavoces han vuelto a la amenaza y han elevado el tono. Con pocas esperanzas de puertas adentro y pese a sonados tropezones en el exterior, como el del conseller Ernest Maragall en la BBC, creen poder confiar aún en Europa. El último intento, un vídeo que el propio Carles Puigdemont ha colaborado para viralizar, pidiendo a sus seguidores que lo etiqueten convenientemente y en inglés para que llegue al mayor número de personas posible.

En él, con música para sugestionar, se ven fotografías de los encarcelados en los que se destaca una frase grandiclocuente de cada uno y cuál era su cargo hasta la destitución en virtud del artículo 155 de la Constitución. Por ejemplo, en la imagen de Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, se puede leer: "We are the products of many defeats, but also the seed of many victories" ("somos el producto de muchas derrotas, pero también la semilla de muchas victorias").

El vídeo con el que los independentistas piden auxilio a la opinión pública internacional.

Posteriormente, se asegura que los exconsejeros fueron apartados del Govern "ilegalmente", sin mencionar la mayoría en el Senado, con tres de las cuatro grandes fuerzas a favor, para aplicar el 155. De los 'Jordis', Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, se dice que están entre rejas por "versiones manipuladas" de lo ocurrido el 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía, cuando se obstaculizaron registros, se impidió salir durante varias horas a los agentes que los llevaron a cabo y se destrozaron vehículos de la Guardia Civil.

El montaje termina con un mensaje dirigido a todos los encarcelados: "No estáis solos. Vuestra dignidad nos hace más fuertes". Es obra de 'The Yellows', que ya ha hecho trabajos parecidos "por la libertad de Cataluña".