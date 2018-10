"El CIS de Tezanos es una burla": coinciden expertos y oposición

El PSOE celebra porque ha sacado los datos del horno y han salido al gusto del Gobierno. Según el CIS, Pedro Sánchez ha abierto una brecha con el PP y podría seguir en Moncloa. O lo que es lo mismo: su labor ha sido premiada por el electorado. Y también por José Félix Tezanos, antiguo miembro de la Ejecutiva socialista y actuar director del Centro de Investigaciones Sociológicas. Tanto la oposición como los expertos consultados mencionan una cocina dudosa, una "burla". ¿Por que Sánchez no convoca elecciones? "Porque no se cree los datos", corren a responder PP y Cs.

Podemos tan sólo ha mostrado un "moderado optimismo", precisamente por los métodos que ha implantado el regidor de las encuestas públicas. Los socios del presidente han crecido un 3%, pero han clamado "prudencia" debido al novedoso hacer de Tezanos. Eso sí, han festejado "el fracaso de las derechas".

El Partido Popular, poco después de verse relegado a un tercer puesto -13 puntos por detrás de Sánchez y 'sorpassado' por Ciudadanos-, ha acusado a Tezanos de haber "destrozado la credibilidad" del organismo. Con ironía, su número dos, Teodoro García Egea, ha comentado: "También podrían haber dicho que los españoles aprueban negociar los presupuestos en la cárcel y que Rufián es el político más respetado".

Para más inri, la información arrojada por la encuesta publicada este jueves, además de aupar al PSOE, se refiere a Pablo Casado como el principal culpable de la crispación en España. Por delante del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.

El crecimiento pronosticado no ha amilanado las quejas de Ciudadanos, que sigue calificando el trabajo de Tezanos como "una broma pagada con dinero público". Los naranjas han exigido en reiteradas ocasiones la comparecencia del director del CIS en el Congreso de los Diputados.

Albert Rivera trabaja para aprobar una ley que limpie las empresas públicas de directores elegidos a dedo. Según su propuesta, serían funcionarios de carrera quienes alcanzarían esos puestos tras participar en un concurso de méritos y capacidad.

¿Qué dicen los expertos?

En contra de lo que suele suceder en otras ocasiones, la crítica se mantiene e incluso gana en vehemencia cuando opinan los expertos. Analistas y directores de otras encuestadoras consideran ineficaz el nuevo método implantado por Tezanos, que ha decidido publicar un pronóstico cada mes, en lugar de hacerlo trimestralmente, como venía sucediendo hasta ahora.

Gonzalo Adán, director de SocioMétrica, arguye que el CIS debe ser muy escrupuloso porque se generan muchas tesis en todo el mundo a partir de sus datos: "No pongo en duda la recolección de los datos, pero sí lo que sucede después".

Según cuenta Adán, Tezanos ha elegido concienzudamente un método que lamina el acercamiento de PP y Ciudadanos al PSOE: "Prescinde del recuerdo de voto, de la abstención y del no sabe/no contesta". ¿Y eso qué significa? El cálculo del nuevo CIS no tiene en cuenta el voto anterior de alguien que no ha decidido el actual. En cambio, incluye en el dato final de la estimación la "simpatía", un parámetro que tradicionalmente beneficia al PSOE. "Es una chapuza, una simple regla de tres. Una burla". El director de SocioMétrica va un paso más allá: "El CIS ni siquiera debería hacer estimaciones. A mí me gustaría que se limitara a facilitar los datos en bruto para que fuéramos las empresas y los medios las que los cocináramos".

Narciso Michavila, presidente de GAD3, ha cargado en redes sociales contra la metodología socialista: "Este CIS bate el récord histórico de desvío en la muestra a favor del PSOE. Mientras siga Tezanos al frente, el sesgo irá creciendo".

Kiko Llaneras, de El País, ha 'jugado' con hasta doce encuestas para demostrar que las conclusiones del CIS se alejan sobremanera de las del resto de encuestadoras: "Da 13 puntos de ventaja al PSOE sobre el PP. En cambio, el promedio de encuestas deja esa distancia en 2,5 puntos".

Para muestra un botón. El pasado julio, el PP logró un 20,4% de estimación de voto con un voto directo del 10,2%; esta vez se ha hecho con un 18,2% de estimación con un voto directo del 12,6%.