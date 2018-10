El PP se plantea renunciar a sus siglas en Barcelona y sumarse a la candidatura de Valls

Hay una corriente interna cada vez más numerosa en el seno del Partido Popular de Cataluña que pide integrarse en la candidatura de Manuel Valls para que el bloque constitucionalista dispute la Alcaldía de Barcelona a Ada Colau. Así lo cuentan fuentes internas del partido conservador en Cataluña a EL ESPAÑOL, que aseguran que aún "es muy pronto" para tomar una decisión pero reconocen que la opción está más abierta que nunca.

Es la primera vez que el PP, un partido que siempre ha presumido de presentarse en todos los ayuntamientos de España, habla claramente de renunciar a sus siglas. Los conservadores partidarios de integrarse en una candidatura constitucionalista para hacer frente al desafío secesionista y poder hacerse con el control de la segunda capital española explican que hay tres motivos para empezar a pensar en esta opción. El primero, unos sondeos que dan al PP entre "cero y dos concejales", un resultado similar al que obtuvo Xavier García Albiol en las elecciones autonómicas y que no están dispuestos a asumir.

El segundo, el más importante, "hacer un frente común contra el separatismo". En el PP son conscientes de que sumarían más si se presentan bajo un mismo paraguas todos aquellos que defiende la Constitución y la integridad del territorio español. "Sería intentar convencer a la sociedad civil catalana que salió en masa el 8 de octubre de que esta es su candidatura y de que vamos a vencer al separatismo", resumen las mismas fuentes.

El tercero elemento que esgrimen en el PP catalán para empezar ya a pensar en esta opción es que "el PSC también podría jugar el mismo papel y renunciar a su candidatura". Este sería el escenario ideal con el que sueñan los conservadores aunque los socialistas todavía no han dejado esta puerta abierta.

Decisión definitiva

La decisión definitiva no se tomará hasta después de Navidad y también estará sujeta a "ver si tira de verdad o no la candidatura de Valls". El propio presidente Pablo Casado "está al tanto" de este sentir cada vez más mayoritario en el partido en Cataluña, aunque de momento su estrategia pasa por no renunciar a las siglas del PP en ningún municipio de España. El aspirante a suceder a Albiol, Alberto Fernández, tampoco descarta esta opción si los resultados son desastrosos. La situación "excepcional" que se vive en Cataluña en general y en Barcelona en particular podría servir de excusa para bendecir esta opción.

En el equipo de Manuel Valls no se trabaja de momento en esta opción. De momento, el candidato busca a gente de la sociedad civil catalana dispuesta a trabajar en su equipo y que vele por los mismos intereses que lo que él representa: convertir de nuevo a Barcelona en una ciudad próspera, abierta al mundo capaz de atraer talento e inversión.

El PP resta

De momento, el entorno de Valls piensa que las siglas del PP "restaría" a una candidatura que ha conseguido desvincularse de las siglas de Ciudadanos, el partido constitucionalista de referencia en Cataluña. Cuando la cuenta atrás para las elecciones haya comenzado, tampoco se descarta aceptar hacer un frente común ante el avance imparable del independentismo a costa de tener que contar con los integrantes del Partido Popular. La partida se jugará en el último momento.