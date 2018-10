Torra invita por carta a Sánchez a una reunión tras su amenaza

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha invitado formalmente al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, a una reunión "en las próximas semanas" en la Generalitat para hablar del proyecto de Sánchez para Cataluña pero también "del ejercicio del derecho a la autodeterminación".

La invitación figura en una carta que Torra ha remitido este miércoles a Sánchez, tal y como anunció que haría este martes en su intervención en el Parlament.

"La gente de Cataluña no tiene una paciencia infinita, el margen para Pedro Sánchez se ha terminado", afirmó. El independentismo, según dijo, "no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad" en el Congreso, si antes de noviembre no formula una propuesta de referéndum de autodeterminación.