Este viernes Pedro Sánchez ha sido investido presidente del Gobierno con el apoyo de Unidos Podemos, Compromís, PNV, EH Bildu, PDeCAT y ERC. En total, el secretario general del PSOE ha conseguido 180 votos, con los que ha conseguido que prosperara la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Sin embargo, el pasado 22 de enero, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, decía que “los independentistas no pueden ser en ningún caso aliados nuestros, ni para una moción de censura”. Es decir, en tan solo cuatro meses los socialistas han cambiado de opinión, tal y como corrobora el vídeo que acompaña a este texto.

"Los independentistas no pueden ser en ningún caso aliados nuestros, ni para una moción de censura. Nos apremiaron a que fuera antes del 1 de octubre y no encontraron más que nuestro rechazo, porque nosotros no tenemos tal ansia de gobernar nuestro país, y desde luego nunca a costa de nuestra unidad territorial. No es posible presentarse a una moción de censura con esos apoyos".

El vídeo que demuestra que el PSOE prometió no hacer lo que ha hecho

Hoy las cosas parecen distintas para el PSOE y Pedro Sánchez promete diálogo a Carles Campuzano y Joan Tardà tras recibir el voto a favor de los independentistas del PDeCAT y ERC.