La entrevista homenaje a Puigdemont en TV3 agota la paciencia de la Cataluña constitucional

Ciudadanos ha estallado contra la entrevista a Carles Puigdemont que emitió TV3 este pasado fin de semana. Tanto Albert Rivera como Inés Arrimadas han criticado que la televisión pública catalana diera tres horas -la entrevista y el programa especial posterior- al ex presidente. Rivera ha sugerido que el Senado debería controlar TV3 si el Parlament no puede.

Pero Ciudadanos no tiene en mente iniciativas políticas concretas ni en la Cámara alta -donde apenas cuenta con tres senadores- ni en el Congreso. Será una combinación de presión mediática y comunicación. Pero que no se traducirá en un control de los medios públicos catalanes como el que se intentó en los primeros borradores del 155. El PP ha reaccionado de forma airada, acusando a Rivera de alinearse con el PSC para evitar que TV3 se incluyera en el acuerdo del 155 que aprobó el Senado para facultar al Gobierno a intervenir la autonomía catalana.

Arrimadas pide explicaciones por la entrevista a Puigdemont TV3

Cs pregunta en el Parlament

Arrimadas ha anunciado una batería de preguntas en el Parlament. Ciudadanos quiere saber cuánto costó la entrevista -que realizó el director de TV3 Vicent Sanchís en Alemania-, en calidad de qué se entrevistó a Puigdemont, por qué se dedicaron tres horas en el prime time de un domingo y qué plan de cobertura tiene la cadena para el resto de fuerzas políticas. Arrimadas ha recordado que el partido ganador de las elecciones del 21-D fue Ciudadanos.

"TV3 está al servicio del independentismo y está fuera del control parlamentario", ha dicho Arrimadas en rueda de prensa.

El partido naranja ha dicho que presionará para constituir cuanto antes la Comisión parlamentaria que se encarga del control de la Corporación de Medios Audiovisuales de Cataluña. Pero no tiene mayoría parlamentaria para forzarlo. Esta comisión fiscaliza la cobertura que realizan la radio y la televisión pública de Cataluña. La Mesa de la comisión está tradicionalmente presidida por el grupo que lidera la oposición. Es decir, le tocaría a Ciudadanos.

El control de TV3 estaba incluido en el borrador de 155 que el Consejo de Ministros envió al Senado, pero quedó fuera en el último momento tras no lograrse un acuerdo con el PSOE. La Corporación catalana lleva seis meses funcionando como un ente autónomo. Han sido varias las polémicas que se han producido en este tiempo.

Al principio, por la cobertura y el tratamiento de president de la Generalitat -pese a estar cesado- que dio a Puigdemont tras su huida a Bélgica. Y después por las constantes denuncias del sesgo independentista de sus informaciones durante la campaña. Un alto cargo del Ejecutivo lo calificó de "vergüenza".

No cantan 'Els Segadors'

Cuando Arrimadas visitó los medios públicos catalanes después del 21-D le preguntaron por qué no hablaba en catalán en sus discursos y por qué los diputados naranjas no cantaban Els Segadors. Este mismo fin de semana se produjo otro incidente relacionado con la formación de Rivera. Una persona del público insultó a Jordi Cañas, del partido naranja, que participaba el sábado en el programa Preguntas Frecuentes FAQs de TV3. Pero la entrevista de Puigdemont es para Ciudadanos la gota que ha colmado el vaso.

La reacción de Rivera y Arrimadas pidiendo poner TV3 bajo el paraguas del 155 no ha gustado en el PP. Políticamente es casi inviable. El Gobierno no va a tocar ahora un 155 que está de retirada. Fuentes del Ejecutivo recuerdan a EL ESPAÑOL que el control de TV3, al estar fuera del 155, le corresponde al Parlament. El líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, ha acusado a Ciudadanos de ser, precisamente, corresponsable de esta situación: “Si TV3 no está bajo control del 155 es porque Albert Rivera se posicionó con el PSC para que no se tocara”.