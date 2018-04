Rivera aprovecha la indecisión del presidente para hacer del caso Cifuentes otro caso Rajoy

Cristina Cifuentes no está (políticamente) muerta. Mariano Rajoy ha sostenido este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pese a las presuntas irregularidades en su máster universitario. Ha sido un apoyo ambiguo, pero suficiente de momento. El jefe del Ejecutivo ha aprovechado el ventilador mediático y de su propio partido sobre títulos, licenciaturas y curriculums inflados en otros líderes políticos para aguantar el pulso a Ciudadanos. La batalla política en Madrid, que en algún momento de esta semana parecía decantarse hacia la dimisión de Cifuentes, está viva.

Ciudadanos no se ha inmutado demasiado. El partido naranja sigue pidiendo la dimisión de la presidenta y un candidato de transición para el año que resta de legislatura. Si el PP no lo hace, apoyará la moción de censura del PSOE. Albert Rivera ha dado la vuelta a ese respaldo de Moncloa para convertir políticamente el caso Cifuentes en un nuevo caso Rajoy. Fuentes de la dirección naranja han considerado que este respaldo "avala su actuación en la trama de los máster de la Universidad Rey Juan Carlos y los presuntos delitos que desde Fiscalía se están investigando".

"Rajoy siempre tapando las tramas de corrupción de su partido, reaccionando tarde y mal. Cada vez está más clara la sucesión de irregularidades en lo relativo al máster de la señora Cifuentes y Rajoy, como siempre, prefiere proteger a los corruptos antes que asumir responsabilidades", han asegurado estas fuentes.

Rajoy defiende a Cifuentes

El pacto PP-Cs

Las palabras de Rajoy eran muy esperadas. Es cierto que no es la primera vez que respondía a preguntas sobre el máster de Cifuentes. Pero había indicios en las declaraciones de algunos ministros y del propio vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, de que la caída de la presidenta era inminente.

Rajoy, sin embargo, ha cambiado el tercio. No ha sido un respaldo cerrado, sino más bien calculado al milímetro. En una rueda de prensa junto al primer ministro danés, el presidente del Gobierno ha dicho que no ve motivo para romper el acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos en Madrid. "No entiendo a Ciudadanos", ha dicho.

El mensaje tiene su importancia, porque Ciudadanos no ha dado por roto su acuerdo con el PP en Madrid. Es la única diferencia con la crisis política que se vivió en Murcia hace un año. El partido naranja no ve un incumplimiento del acuerdo, pero considera, eso sí, que las pruebas que se acumulan en contra de Cifuentes son suficientes para exigir un nuevo presidente. El plazo expira en abril y la moción de censura del PSOE puede celebrarse hasta el 7 de mayo.

Cifuentes ha dado explicaciones

Rajoy ha dicho que Cifuentes ha dado explicaciones y ha utilizado un refrán para exigir coherencia a la oposición. "La presidenta de la Comunidad ha dado sus explicaciones ante los medios y el Parlamento. La Universidad está tomando medidas para aclarar y averiguar hasta dónde llegan las responsabilidades", ha señalado.

"Lo lógico es pedirle a todo el mundo un poco de coherencia en sus declaraciones y sus hechos. A la vista de todos los datos que están saliendo, yo diría un refrán que está hoy muy en boga, consejos vendo que para mí no tengo. Cada nuevo caso que vamos conociendo es peor que la anterior", ha añadido.