El Gobierno no descarta que Puigdemont pueda ser juzgado por rebelión

El Gobierno ha pedido prudencia tras la excarcelación Carles Puigdemont y no ha descartado que el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein entregue al ex presidente catalán por el delito de rebelión en cumplimiento de la euroorden. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho este viernes que la decisión del tribunal alemán era sobre la libertad de Puigdemont y que el proceso no ha terminado.

"El procedimiento de extradición continua", ha dicho Méndez de Vigo al término del Consejo de Ministros. "El señor Puigdemont está sometido a acción de la justicia en territorio alemana puesto que huyó. No es un perseguido político, sino un prófugo de la justicia".

El Gobierno no interviene

El portavoz no ha aclarado cómo se podría juzgar a Puigdemont por rebelión si Alemania no autoriza la entrega por este delito. Y ha dicho que la euroorden, que se ha resistido a criticar, es una cuestión entre jueces y no entre gobiernos. Pero ha recordado que la fiscalía alemana sí aceptó la integridad de los delitos del auto de procesamiento del juez Pablo Llarena.

Méndez de Vigo ha evitado valorar el nuevo escenario político que se abre en Cataluña. Y ha señalado que el Ejecutivo seguirá velando por el interés de todos los catalanes mientras dure el 155. El portavoz ha asegurado que se ha devuelto la normalidad a Cataluña, aunque ha admitido que hay episodios violentos puntuales que el Gobierno atajará.

"Hay acontecimientos violentos, sí. Pero no tenga la menor duda que el Gobierno los evitará, velará por la convivencia y la paz en cataluña y los derechos de todos los catalanes", ha dicho.

El caso de Cifuentes

Méndez de Vigo se ha visto obligado a responder a varias preguntas sobre el máster universitario de Cristina Cifuentes. El portavoz ha esquivado varias preguntas sobre el futuro político de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cada vez más cuestionado. Ha recordado que el caso se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía y que tanto la Universidad Rey Juan Carlos como la Conferencia de Rectores (CRUE) están investigando los sucedido.

"Se han abierto investigaciones y se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía", ha asegurado. "Eso está en curso y hay que dejar trabajar. Nadie debe contribuir a lanzar ninguna mancha contra nadie".

Tras señalar que en España hay un buen sistema universitario con millones de alumnos y profesores que "cumplen admirablemente con su función", Méndez de Vigo ha insistido en que la Constitución reconoce la autonomía universitaria que recoge los procedimientos internos de investigación.