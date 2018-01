Rajoy a Torrent: "Debe ser consciente de qué ocurrirá si se salta la ley"

Una hora antes de que Torrent suspendiese temporalmente la investidura, Mariano Rajoy ha lanzado un aviso al presidente del Parlament, Roger Torrent: "Si se alcanza un acuerdo para investir a Puigdemont se estará vulnerando el imperio de la ley y el Estado de Derecho. El presidente del Parlament debe ser consciente de qué ocurrirá si se salta la ley. "

Se ha referido de esta manera el presidente del Gobierno, durante una entrevista en Los Desayunos, al acuerdo de los tres partidos independentistas (JuntsxCAT, ERC y la CUP) para continuar con el pleno de investidura aunque Carles Puigdemont no esté presente, según adelanta TV3.

En teoría, el plan es que se haga una lectura delegada de su discurso por otro diputado. Según publica El Periódico, podría ser el vicepresidente primero de la Mesa de la cámara catalana, Eusebi Campdepadrós, quien tomaría la palabra después del inicio del pleno y leería el discurso de Puigdemont.

La presión sobre el president del Parlament, Roger Torrent, ya era máxima este lunes. Es el responsable de proponer como candidato a Puigdemont pero también de mantenerlo.

El TC notificó a Torrent que se puede enfrentar a una querella si no suspende el pleno, de hecho, le advirtió que debería de estar ya desconvocado. Las presiones a Torrent también han venido por parte de Puigdemont que este lunes solicitaba amparo al propio Parlament y que tomara medidas para garantizar su seguridad si se presentaba en el hemiciclo.

Pese a los tiras y aflojas que han mantenido los independentistas, parece que ERC ha aceptado finalmente que Carles Puigdemont es la única opción aunque saben que la votación acabará impugnada en el TC. En teoría, los republicanos habrían pasado ya a otra fase de la negociación y estarían dividiéndose el Gobierno con JxCat y viendo cuál es la ruta a seguir con la CUP.

Rajoy ha apelado a la resolución del Tribunal Constitucional que ha servido de soporte para la postura del Ejecutivo: "Me gustaría que se cumpliera la ley y que el Parlament acatara la voluntad del TC. Es lo más importante y lo que en cualquier democracia normal suele suceder".

Se ha referido también a la imposibilidad de gobernar a distancia y a la responsabilidad de Roger Torrent: "El propio TC es muy claro. Le dice al presidente del Parlament que Puigdemont no puede ser candidato si no está allí y si no está autorizado por el juez. El president del Parlament incurriría en irresponsabilidades. Espero y deseo que no sea así."

El presidente del Gobierno ha criticado que si Puigdemont es investido "tendríamos que una persona que no está en el Pleno es elegido presidente de la Generalitat vulnerando todas las lógicas de la razón". "Un prófugo de la Justicia que no está viviendo en España no puede comparecer en un Parlament", ha afirmado.

Rajoy ha asegurado que a pesar del informe desfavorable del Consejo de Estado sobre Puigdemont, no pensó en los votos: "Como presidente del Gobierno tengo la obligación de evitar situaciones disparatadas". En su opinión, no se trata de tomar riesgos o no, sino que "el Gobierno tiene que estar en la mayor" y no en pensar si pierde o gana votos con sus decisiones, ya que una de sus obligaciones.

Preguntado por injerencias de miembros del Gobierno para posicionar a los magistrados del Constitucional, Rajoy ha aseverado que "los magistrados del Constitucional no hubiesen aceptado que les llamasen del Gobierno para decirles lo que tienen que hacer".

Por otro lado, ha dejado abierta la posibilidad de que se reforme el modelo de financiación autonómica, aunque ha criticado la ausencia de miembros del Govern d e-Cataluña en las citas en las que se trató el tema, afirmando que "conviene que los representantes del Gobierno de Cataluña estén allí".