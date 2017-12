Rajoy se conforma con sumar: "Votar al PP facilita un gobierno constitucionalista"

El presidente del Gobierno ha cerrado el último mitin de campaña de su candidato, Xavier García Albiol, en un pabellón de Fira de Barcelona ausente de banderas y de calurosos aplausos. Mariano Rajoy ha sido sincero ante los pésimos resultados electorales y ha pedido el voto para "facilitar que haya un gobierno de constitucionalistas".

El jefe del Ejecutivo insistió en que estas elecciones gana Cataluña porque "estas elecciones ya han roto al separatismo". Rajoy dijo que de lo que se trata ahora es "de pasar página", de "mirar al futuro" y de "trabajar para que ese futuro sea le que desea la inmensa mayoría de personas". Por eso insistió en que el voto a su partido "es el más seguro a favor de la convivencia".

Los conservadores no quisieron cerrar campaña sin remarcar que los cuatro últimos escaños que están en juego irán a parar a manos de los separatistas si no se vota al PP. "Por eso el voto útil es al PP, para que no vaya a la ruptura. Votar al PP es el doble de necesario porque resta posibilidades a los separatistas de sumar un escaño".

"Los otros poniendo tuits desde sus casas"

Rajoy también quiso arremeter contra PSOE y destacó que su partido "es el más seguro porque no fallamos, porque hemos demostrado varias veces ya a lo largo de nuestra historia que recibimos las peores herencias y entregamos los mejores resultados". A Ciudadanos envió otro mensaje: "Cuando hubo ataques a las Fuerzas de Seguridad del Estado en Pineda del Mar estaba Xavi. Los otros poniendo tuits desde sus casas".

Realista con la situación tan extrema que atraviesa el PP, Albiol reconoció que el día 21 "no se trata de ganar, sino de sumar" para derribar al secesionismo. "Somos la única garantía de que enviaremos al olvido al independentismo. Somos aquellos que han devuelto la democracia a Cataluña y tened muy claro que estas elecciones se trata de sumar para poder llevar a cabo ese gobierno alternativo".

"Nos hemos partido la cara"

Albiol aseguró ante sus militantes que las acusaciones personales sobre si es un político duro "me da igual. Porque si hay alguien en Cataluña que se ha partido la cara por los hombres y mujeres que nos sentimos catalanes y españoles es el Partido Popular. Nos hemos partido la cara y lo volveremos a hacer las veces que haga falta".

El PP está atemorizado ante el desplome de votos y el trasvase de papeletas a Ciudadanos. No obstante, todavía confía en que parte de ese voto oculto sepa valorar el trabajo que ha hecho el Gobierno de España para devolver la estabilidad a Cataluña. La suerte está echada.