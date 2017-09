El Congreso rechaza apoyar la actuación de Rajoy ante la crisis de Cataluña

Ruptura constitucionalista en el Congreso y victoria moral para el independentismo. La proposición no de ley de Ciudadanos en defensa del Estado de Derecho y la actuación del Gobierno en Cataluña para frenar el referéndum del 1 de octubre ha sido rechazada tras el voto negativo del PSOE. La moción ha recibido 166 votos en contra y 158 a favor (PP y Ciudadanos). Ha habido cinco abstenciones, cuatro de ellas de diputados socialistas que han roto la disciplina de voto.

El abismo que ahora mismo separa a PSOE y Ciudadanos ha roto este martes la unidad de los partidos constitucionalistas sobre Cataluña. Se trata de una moción no vinculante, pero es una importante victoria simbólica para el independentismo. PSOE y Ciudadanos han tratado durante todo el día de salvar el acuerdo, pero no ha sido posible. El partido de Rivera se ha negado a aceptar el último punto de una enmienda transaccional que abogaba por una solución dialogada. Ciudadanos cree que no se puede "pastelear" ni dialogar con los que han asestado un golpe a la democracia.

Un punto que el PSOE ha insistido en mantener, ha explicado la diputada Meritxell Batet al entender que es "imprescindible abrir soluciones políticas y crear escenarios de diálogo" para evitar que el 2 de octubre se mantenga la misma situación" de "grave crisis territorial".

El debate de la moción anticipaba que las posturas estaban lejos de encontrarse. Rivera se ha dirigido al Grupo Socialista para pedir su apoyo en este momento. Pero el PSOE ha considerado que la moción de Ciudadanos era oportunista y sólo busca rédito electoral.

Sin embargo, cuatro diputados socialistas se han abstenido a pesar de que la dirección del grupo había dado instrucciones de votar en contra de la iniciativa después de un apasionado debate en los pasillos de la Cámara baja, minutos antes de la votación.Han sido Soraya Rodríguez, que ha defendido su abstención en declaraciones a los periodistas, y otros tres socialistas andaluces, entre ellos Antonio Pradas, que después ha explicado que en su caso se ha tratado de un "error y que no tenía intención de romper la disciplina de voto.