Un barrio de Totana en pie de guerra porque la construcción del AVE Murcia-Almería "partirá el municipio en dos"

Los vecinos del Barrio de Los Sifones de Totana están en pie de guerra por la construcción de la nueva vía del AVE en medio de su pueblo. "Adif quiere hacer un tremendo terraplén en la entrada del municipio, de 12 metros de alto y 500 metros de longitud, al pie de las casas", según critica María José Sánchez, ejerciendo de portavoz de la Asociación de Vecinos de Los Sifones.

"Este terraplén partirá el desarrollo urbanístico de Totana y desviará las aguas de la Rambla de La Santa, concentrándolas ante una posible riada", tal y como alerta María José Sánchez, sobre las consecuencias que habría si se produce una DANA. Las vías que tienen soliviantados a los vecinos de esta localidad murciana forman parte del trazado de Alta Velocidad que unirá la provincia de Almería con Murcia.

En el Barrio de Los Sifones de Totana residen cien personas y su asociación de vecinos pide a ADIF que "sustituya" ese terraplén, cuyo objetivo es elevar las vías del tren, "por un viaducto" porque los perjuicios serían menores para los residentes.

"Las casas que están pegadas y todos esos barrios quedarían con esa barrera arquitectónica, que aunque la Confederación Hidrográfica del Segura diga que no hay peligro, si viene una riada habrá que ver lo que pasa", tal y como insiste la portavoz vecinal, mostrando su preocupación, a la vista de los efectos que ha tenido el desbordamiento del Barranco del Poyo en la DANA que ha arrasado Valencia.

En esta misma línea, desde la Asociación de Vecinos de Los Sifones concluyen que "se va a crear una barrera que no estaba, cortando el desarrollo del municipio en dos. Además, esa barrera de doce metros también se convertirá en un foco de suciedad".

María José Sánchez recalca que el centenar de vecinos del barrio "no estamos en contra de la llegada del AVE, al contrario, necesitamos estas comunicaciones. De lo que estamos en contra es de que entierren Totana y ADIF se negó desde un principio, a aprobar la modificación del proyecto que estamos reclamando".

Las obras de construcción del terraplén sobre el que pasará el AVE por Totana. Cedida

De hecho, la portavoz vecinal explica que llevan "años coleando con este problema, mucho antes de que empezaran las obras". A pesar de estas reclamaciones, María José Sánchez lamenta que solo han conseguido que una parte de la vía pase "por un viaducto, justo por la zona del pueblo". Algo que a su juicio es "insuficiente para compensar los perjuicios que provocará esta infraestructura".

La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Totana, Patricia Corbalán (PP), explica que "la existencia de un terraplén en la entrada del casco urbano es un perjuicio porque genera una barrera visual, de comunicación y social entre dos zonas urbanas".

"Con el apoyo vecinal se ha conseguido la eliminación parcial del terraplén existente en la entrada del municipio", subraya la edil. "Sin embargo, al no encontrarse en zona inundable según la Confederación Hidrográfica del Segura y al no haberse realizado alegaciones en 2021, no se ha podido eliminar por completo por cuestiones de procedimiento".

Las obras de construcción de uno de los viaductos sobre los que discurrirá el AVE Murcia-Almería a su paso por Totana. Cedida

En esa modificación, confirmada el pasado mes de julio por la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, ADIF se comprometía a eliminar 240 metros de los 350 metros originales del famoso terraplén T-5, donde los vecinos del barrio totanero de Los Sifones centran el grueso de sus principales reivindicaciones.

A pesar de todo, la concejal de Urbanismo explica que desde el Ayuntamiento de Totana aún están "esperando la publicación de la modificación del proyecto que recoja esa eliminación parcial". En cualquier caso, la edil Corbalán remarca que "secunda" la reivindicación de la asociación de vecinos de que ADIF ejecute un viaducto.

"Tenemos claro que la existencia de un viaducto en todo el casco urbano sería más beneficiosa porque permitiría conectar la parte baja de esa zona con el resto del municipio y evitaría crear zonas aisladas que puedan dar lugar a actos delictivos".

La postura de ADIF

Por su parte, una fuente de Adif afirma a EL ESPAÑOL que "desde el inicio de las obras" ha venido manteniendo "diversas reuniones de coordinación con el Ayuntamiento de Totana, algo habitual en el desarrollo de cualquier infraestructura".

En este sentido, la citada fuente recalca que el diseño de esta plataforma ferroviaria "cumple con todos los requerimientos técnicos y normativos exigidos, mediante un proceso de diseño técnico que incluye además, consultas a los organismos competentes, incluyendo en este caso particular la Confederación Hidrográfica del Segura".

Esta fuente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) concluye que está "avanzando en la construcción de la plataforma", cuyo trazado en Totana "discurre íntegramente por el municipio, a lo largo de diez kilómetros, e incluye cinco viaductos". Adif seguirá trabajando en la misma línea, "con la previsión de concluir estas obras de plataforma a lo largo del próximo año".