La multinacional Eviosys celebra en la UMU los Premios Envasador, que premian el esfuerzo de los profesionales

La multinacional Eviosys, con sede española en Murcia y central en Suiza, reconocerá el valor del esfuerzo, la constancia y la superación de profesionales de distintos ámbitos, en la primera edición de los Premios Envasador. La gala se celebrará en la Facultad de Empresariales de la Universidad de Murcia (UMU), el próximo miércoles 11 de diciembre, a partir de las 18 horas, contando con la colaboración de la UMU y EL ESPAÑOL como partner comunicativo.

Entre los premiados se encuentran empresas conserveras y alimentarias de relevancia internacional y con sede en la Región de Murcia, así como personalidades como el cardiólogo murciano, el doctor Francisco Fuentes; el capitán del Real Murcia CF, Pedro León; o el deportista paralímpico Ricardo Ten o el influencer Xuso Jones.

Estos galardones han sido diseñados por Eviosys, una prestigiosa firma con presencia en 18 países de todo el mundo a través de 45 fábricas. Dentro de su responsabilidad social corporativa, la entidad premia el esfuerzo diario de aquellos profesionales, empresas, instituciones y clientes, cuyos valores responden a la esencia de esta compañía líder en el sector de envases de metal -marcados por su eficiencia y la sostenibilidad-.

"Son unos premios que ilustran la labor y el empeño de quienes conforman la empresa, sus clientes y sus asociados, como referente mundial de la industria del envasado, pero también como socio local", tal y como destaca Tomás López, CEO de Eviosys, con experiencia en el sector desde 1980.

"Cada una de las categorías de estos galardones reconocen los valores y el talento de los premiados: personas y empresas que son referentes locales o globales por su trabajo que promueve valores como el deporte, la salud, la diversidad, la innovación o el compromiso medioambiental".

El Pedro León, capitán del Real Murcia, recibirá el Premio Envasador Icono a la Excelencia Deportiva; el doctor Francisco Fuentes, cardiólogo murciano que trabaja en Houston (USA), recogerá el Premio al Talento; a Xuso Jones, el Premio Envasador Influencia Global, y Ricardo Ten, deportista paralímpico, el Premio a la Superación.

De esta forma, el futbolista Pedro León recibirá el Premio Envasador Icono a la Excelencia Deportiva por su trayectoria (Mula, 1986), ya que ha militado en algunos de los mejores clubes del mundo, como el Real Madrid y el AC Milán, siendo internacional con la selección española sub21 en seis ocasiones, y contando con una Copa del Rey en su palmarés. Por su parte, el doctor Francisco Fuentes, nacido en Murcia, recibirá el Premio al Talento, por su labor como cardiólogo que le ha llevado a trabajar en Estados Unidos, convirtiéndose en un experto en el tratamiento de insuficiencias cardíacas, enfermedades en las arterias coronarias e hipertensión.

En el currículum de este médico destaca su trabajo en el Memorial Hermann Hospital y el Baylor Saint Luke's Medical Center. Además, ejerce de profesor en The University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth).

La compañía también ha tenido en cuenta el ámbito deportivo de personas con discapacidad. El Premio a la Superación será para Ricardo Ten, deportista paralímpico en ciclismo adaptado y que ha ganado once medallas en los Juegos Paralímpicos de Verano, entre 1996 y 2024, además de haber recibido recientemente el título de Hijo Predilecto de Valencia.

Y el Premio Envasador Influencia Global recaerá en el influencer Xuso Jones, actual presentador del programa 'Lo sabe, no lo sabe' que se emite en Cuatro, y que supone un éxito profesional más en la carrera de un artista que ha pasado por La voz, Tu cara me suena o MasterChef Celebrity.

En el ámbito empresarial, el Premio Envasador Honorífico lo recibirá el Grupo Hida Alimentación, por sus más de 70 años de trayectoria contribuyendo a preservar un sabor casero y de calidad en sus productos. Por su parte, el Premio al Envasador Local será para Conservas Nicola, por su apuesta por las conservas tradicionales y gourmet de alta calidad, fomentando un producto que ya es internacional con sede en Alcantarilla.

Más premiados

Asimismo, el Premio a la Trayectoria Empresarial, para Conservas El Raal, por su trayectoria impecable, por su apuesta con la apertura de su nueva planta en Bigastro y por haber sabido diversificar el negocio con sabiduría y equilibrio, fomentando así un crecimiento sostenido en el tiempo.

Finalmente, el Premio a la Innovación es para Frigolouro, por haberse implicado de una forma tan activa en el uso e implantación de uno de los últimos productos estrella de Eviosys, el envase Ecopeel, una lata para alimentos con una fina lámina como cierre sellada al propio envase que facilita su apertura.