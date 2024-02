Vélez agotará su mandato al frente del PSOE de la Región de Murcia: "No me voy a hacer el harakiri"

Pepe Vélez no piensa seguir el ejemplo de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, convocando por iniciativa propia un congreso extraordinario para dar un golpe de efecto al partido entre los votantes. El dirigente del PSOE en la Región de Murcia confirma a EL ESPAÑOL que agotará su mandato como secretario general, a pesar de haber perdido 4 escaños en las pasadas elecciones autonómicas, de la dimisión del líder en la capital del Segura, José Antonio Serrano, y de que el último barómetro del CEMOP alerta de que Vox ganaría un diputado a costa de los socialistas murcianos.

"Valencia no tiene nada que ver con nosotros", según defiende Pepe Vélez. El actual secretario general del PSOE de la Región de Murcia es amigo personal de Pedro Sánchez y en las pasadas elecciones autonómicas cogió el testigo de Diego Conesa: el protagonista de la primera victoria que obtenían los socialistas sobre el PP en los últimos 28 años. Conesa logró 17 diputados en los comicios de 2019, frente a 16 de los populares, pero Vélez se desplomó en las urnas, con 13 escaños, frente a los 21 de Fernando López Miras.

En aquel mes de mayo de 2023, fuentes de la dirección del PSOE de la Región de Murcia, consultadas por este diario, achacaron la pérdida de 114.000 votos a que los comicios autonómicos se abordaron como un plebiscito al Gobierno de coalición de PSOE y Podemos: "Aquí se ha votado Pedro Sánchez 'sí' o Pedro Sánchez 'no'". De modo que concluyeron que no habría dimisiones -ni un congreso extraordinario- porque Sánchez había convocado elecciones generales y todavía no era el momento adecuado.

Pasada la cita con las generales no humo movimiento orgánico en la calle Princesa y en noviembre dimitió José Antonio Serrano: el secretario de los socialistas de Murcia y que había recuperado la Alcaldía de la capital del Segura, rompiendo 26 años de reinado del PP, tras la famosa moción de censura de PSOE y Ciudadanos. Después de la salida del exalcalde, en enero se produjo el adiós de otro hombre fuerte en el partido: Enrique Lorca, portavoz del grupo municipal en La Glorieta.

Nada de lo sucedido en los últimos siete meses, ni las dimisiones de Serrano y Lorca en Murcia, ni la decisión del valenciano Puig de dar un paso a un lado, cediendo el testigo a la ministra de Ciencia, Diana Morant, ni el último CEMOP que alerta de que el PSOE murciano baja entre el electorado -del 25,6% al 24,8%-, pasando de 13 a 12 diputados, suponen motivos de peso para que el secretario general se plantee movimientos a nivel orgánico. "No procede convocar ningún congreso", sentencia Pepe Vélez.

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Pepe Vélez, en una comparecencia en la sede del partido en la calle Princesa.

"Yo no he dimitido ni tengo pensamiento de hacerlo", advierte el líder de los socialistas murcianos. Vélez desvincula las sonadas dimisiones de José Antonio Serrano y Enrique Lorca en la capital del Segura, con cualquier discrepancia con la dirección del partido en la calle Princesa: "Eso no tiene nada que ver con la ejecutiva regional, se trata de una ejecutiva municipal donde ha dimitido su secretario y hay que elegir a uno nuevo".

De hecho, el diputado Francisco Lucas, secretario de Transparencia y Regeneración Democrática de la Ejecutiva Federal, y uno de los grandes baluartes que le quedan al partido en territorio murciano, ha sido el único candidato que se ha presentado a las primarias para hacerse con la Secretaría General de la Agrupación Murcia Gran Ciudad. "Cuando estaban los compañeros anteriores, Rafael González Tovar tuvo cinco años al PSOE de Murcia sin una ejecutiva, con una gestora, pero nosotros inmediatamente hemos convocado un proceso para elegir nuevo secretario municipal".

Vélez avanza que no se plantea un congreso extraordinario y agotará los dos años que le quedan de mandato al frente de la dirección regional del PSOE. "Cuando se haga el Congreso Federal, marcará los plazos para que se hagan los congresos autonómicos y los procesos en las ejecutivas. Me voy a mantener en el cargo. ¿Qué tiene que ver lo que ha pasado en Valencia con Murcia? ¿Qué tiene que ver lo que ha pasado en la ejecutiva municipal con Serrano con la ejecutiva regional?"

- ¿Considera que mantenerse en la secretaría general es la mejor decisión para el PSOE de la Región de Murcia?

- Pepe Vélez: He tomado la decisión que he creído oportuna. No hay nada que me impida seguir. Solo llevo dos años como secretario general y no sé por qué me tengo que ir. Hemos obtenido un resultado malo como en toda España que no es el peor en la historia de nuestro partido. Por lo que he podido comprobar, tengo el máximo apoyo de la inmensa mayoría del partido, somos más de 5.000 militantes, estoy visitando todas las agrupaciones y estoy viendo lo que la gente opina.

Estoy acudiendo a las agrupaciones y la gente me apoya. Me siento más respaldado que nunca por el partido. Estoy hablando con los secretarios generales de un sitio y de otro: sé lo que respiran. Luego hay un grupillo pequeñillo de entre un 5% y un 10% que está en contra porque son los que siempre han mandado y quieren seguir mandando. Pero por eso no me voy a hacer el harakiri. Llevo dos años y voy a cumplir lo que los militantes decidieron que debía hacer: estar dirigiendo el Partido Socialista.

Cuando se cumpla el plazo, ya valoraremos si me presento o no me presento, si vienen otros o no vienen otros. Pero ahora no procede nada. No tiene ningún sentido y menos ahora, después de haber obtenido en la Región de Murcia el mejor resultado de los últimos veinte años en unas elecciones generales y yo también era el secretario general.

