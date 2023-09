Antelo (Vox) futuro vicepresidente de Murcia: “Eliminaremos ayudas directas a sindicatos"

La atención de la segunda jornada de investidura estaba focalizada en la intervención de José Ángel Antelo: futuro vicepresidente de la Región de Murcia e interlocutor directo con Fernando López Miras en el pacto de gobernabilidad que Vox ha sellado con el PP. El exjugador de baloncesto ha realizado un discurso con guiños a clichés que suele utilizar su jefe de filas, Santiago Abascal, cargando contra un sector de la prensa: "Algunos medios de comunicación han trabajado contra este acuerdo".

Antelo ha arremetido hasta en dos ocasiones contra la profesión periodística: "No vamos a dejar de decir las verdades frente a los medios manipuladores". El que será vicepresidente autonómico, como viene haciendo Vox desde que firmó el pacto con el PP, no ha dudado en anunciar una medida que no figura en el documento: "Eliminaremos las subvenciones directas a sindicatos y patronal como ya hemos hecho en otras regiones".

La eliminación de ayudas sindicales no figura en el documento de treinta puntos suscrito por ambas formaciones. De hecho, en el punto número 25 se recoge esto literalmente: "Modificaremos la Ley de Participación Institucional para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos".

El anuncio de Antelo, sin haberse constituido el Ejecutivo autonómico, solo contribuye a poner con las espadas en alto a los sindicatos: UGT y Comisiones Obreras han emitido sendos comunicados contra la pérdida de ayudas públicas, donde piden al futuro presidente murciano, Fernando López Miras, una "explicación pormenorizada" sobre el "significado" del anuncio del vicepresidente.

"Comisiones Obreras confía en que este punto del acuerdo responda realmente a un gesto de responsabilidad y no a un ejercicio de marketing político que busque manchar la imagen del trabajo que realizan los agentes sociales, dentro del diálogo social, cuya desaparición supondría un retroceso en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía", tal y como reza uno de los comunicados. Hasta la patronal Croem se ha pronunciado asegurando que le "genera dudas" el punto 25 del acuerdo.

Antelo con parte de los diputados del Grupo Parlamentario Vox, este jueves, en la Asamblea Regional. Badía

Antelo también ha aprovechado su intervención para recordar el punto número 30 del acuerdo de gobernabilidad: "Defenderemos la caza y la tauromaquia, en un momento en el que están siendo atacas y criminalizadas en muchos lugares de España donde gobierna la izquierda". El líder autonómico de Vox ha anunciado que "desarrollaremos todas las actuaciones necesarias para su conversación", pero sin concretar en qué consistirán las medidas que emprenderá el futuro Ejecutivo murciano.

A lo largo de su speech, como era de esperar no ha mencionado la violencia de género y ha centrado algunos de sus ataques más duros contra el bloque que conforman los partidos de izquierdas. "El tiempo de agachar la cabeza ante la izquierda se ha terminado: somos mejores", tal y como ha subrayado Antelo. "Lucharemos contra la ocupación de la vivienda y contra las políticas nacionales de la izquierda que las amparan".

Antelo también ha tenido guiños para el campo: uno de los mayores caladeros electorales de Vox en territorio murciano. "El Gobierno de la Región de Murcia defenderá sin matices el Trasvase Tajo-Segura", según ha enfatizado el exjugador de la UCAM y vicepresidente regional in pectore. "Trabajaremos para que nuestro campo siga desarrollándose y manteniendo la calidad que lo ha convertido en la huerta de Europa".

Ley de Protección a las Familias

Una de las cuestiones que están quedando claras a lo largo de este debate de investidura es que las familias serán uno de los pilares del futuro gobierno de coalición de las derechas. Prueba de ello es que PP y Vox han anunciado la creación de la Ley de Protección Integral de las Familias.

El diputado del PP Marcos Ortuño conversando con varios compañeros de grupo parlamentario, este jueves, en la segunda sesión de investidura en la Asamblea Regional. Badía

"Situaremos a las familias en el centro de las políticas públicas", tal y como ha remarcado José Ángel Antelo. "Apoyaremos de forma decidida la natalidad con ayudas directas a las madres y a la conciliación [...]". "Ampliaremos las deducciones fiscales a las familias numerosas y monoparentales".

Antelo también ha cargado contra la negociación que el PSOE ha iniciado con el prófugo Carles Puigdemont y los partidos independentistas catalanes -Junts per Catalunya y Esquerra Republicana- para investir al secretario general socialista, como nuevo presidente del Gobierno central. "Estamos viendo en los últimos días cómo Pedro Sánchez mercadea con los golpistas y separatistas".

El líder provincial de Vox no ha aclarado qué hará su partido con la Ley de Protección del Mar Menor cuando llegue al Palacio de San Esteban, tan solo se ha limitado a defender que el pacto sellado con el PP se presenta como una "victoria del sentido común" porque su "programa traerá libertad, prosperidad y seguridad a la Región de Murcia".

