Antelo (Vox) será nuevo vicepresidente en Murcia y ya carga contra la Ley del Mar Menor: "No funciona"

El exjugador de baloncesto José Ángel Antelo (Galicia, 1987) será el próximo vicepresidente del Gobierno murciano. El que fuera capitán del UCAM Murcia CB y que en la actualidad es el presidente autonómico de Vox y portavoz del partido en la Asamblea Regional será el segundo de abordo en el Palacio de San Esteban. Antelo gestionará -como vicepresidente- las áreas de Seguridad, Interior y Emergencias.

De esta forma, se perpetúa a nivel regional una tendencia que han seguido los pactos PP-Vox a nivel municipal porque en los ayuntamientos de Molina de Segura, Las Torres de Cotillas o Alguazas, los de Santiago Abascal gestionan la Concejalía de Seguridad Ciudadana.

Antelo todavía no ha tomado posesión de su cargo en el Ejecutivo regional, pero ha avanzado algunas de las medidas que su partido quiere poner en marcha en el gobierno de coalición con el PP. De hecho, este domingo, en una entrevista que ha concedido a esRadio, el que será nuevo vicepresidente murciano ha avanzado que entregará protocolos de actuación a las policías locales de los 45 municipios de la Región y ha dejado caer que modificará la Ley de Portección del Mar Menor.

"Venimos reivindicando un aumento de la seguridad, tenemos un problema con las plantillas de Policía Local y en algunos lugares, el Gobierno regional tendrá que invertir en la seguridad", tal y como ha avanzado José Ángel Antelo. "En otros municipios, hablaremos con los diferentes ayuntamientos para que ejerzan su responsabilidad aumentando el número de policías locales y dándoles protocolos de actuación frente a cualquier tipo de situación y respaldándoles en su actuación policial".

Unos agentes de la Policía Local de Totana, posando en un acto institucional. Totana.com

Hasta en dos ocasiones ha incidido el líder autonómico de Vox en modificar los protocolos de intervención policial, justificando esa medida por la inmigración irregular: "Hay que dar protocolos que a día de hoy carecen nuestros policías locales y se sienten totalmente desamparados, frente a cualquier tipo de actuación, porque les señalan o les mandan a rellenar papeles en plan administrativo, cuando la Policía Local tiene que estar en la calle dando esa sensación de seguridad porque en la Región de Murcia somos la segunda puerta de entrada a la inmigración ilegal y en los últimos tiempos, la delincuencia ha aumentado en más de un 50%".

"No son datos para estar contentos, son datos preocupantes y que hay que ir revertiendo, sabiendo que las competencias de la Policía Nacional y de la Guardia Civil dependen del Gobierno de la Nación y que, si evidentemente hay un Gobierno decente, nos ayudará en esa tesitura, pero si hay un Gobierno de destrucción nacional, pues tendremos que aplicar más fuerza desde la Policía Local", tal y como ha advertido Antelo, condicionando el contenido de ese protocolo policial al color que finalmente tenga el futuro Ejecutivo central.

De momento, ni el PP ni Vox han ofrecido detalles sobre el contenido de su acuerdo programático. Una de las cuestiones que suscita especial interés es conocer si el partido de Abascal logrará incluir la derogación o una modificación de la Ley de Protección del Mar Menor: la norma que pone coto a la actividad agrícola en el Campo de Cartagena. Antelo ha asegurado a esRadio que esa norma "no funciona", dejando caer que sufrirá alguna modificación en la Asamblea Regional.

Detalle de la masa de agua blanquecina obtenido por el satélite Sentinel-2 y de las explotaciones agrícolas próximas al Mar Menor. IEO

"Para mí es una obsesión la recuperación del Mar Menor, es la joya de la corona y tendría que ser la California de Europa: debemos dar pasos en esa mejora y hay que poner todas las medidas posibles. Yo creo que la ley que tenemos ahora no funciona y está perjudicando a sectores muy productivos de nuestra Región de Murcia", tal y como ha afirmado el futuro vicepresidente murciano.

"Hay que hacer una ley con la tecnología que tenemos en el año 2023 para que recupere el Mar Menor y que de verdad vuelva a ser lo que siempre fue: un reclamo turístico y algo a lo que los murcianos le tenemos mucho cariño y que sea compatible con la actividad económica. Al final, los empresarios y los emprendedores quieren prosperar en el entorno y hacer prosperar a nuestras gentes y el gobierno debe estar de ese lado".

Estas palabras ponen en el primer aprieto al PP, sin haberse llegado a constituir el Ejecutivo regional de coalición, ya que los populares han reiterado en varias ocasiones que ellos no comparten la postura de Vox con el Mar Menor. Tales palabras levantarán en armas a los colectivos ecologistas, conscientes de que el partido de Abascal achaca la contaminación de la albufera a la "dejación" de la depuración de las aguas residuales en los municipios marmenorenses, en vez de a los vertidos procedentes del sector agrícola y ganadero como sostiene la comunidad científica.

El pleno de investidura del popular Fernando López Miras se podría celebrar el próximo martes o el miércoles, ya que este lunes se reunirá la Junta de Portavoces. La votación escenificará un acuerdo al que López Miras se ha negado durante tres meses, para defender la legitimidad que tenía de gobernar en solitario tras haber logrado 21 diputados en las elecciones autonómicas: mucho más que toda la izquierda.

Pero Vox no se ha movido de su exigencia: entrar al Gobierno regional, gestionando la Consejería de Agricultura, o se repetirían elecciones. De manera que los populares han optado por la opción menos mala: asegurarse el control de Agricultura, a cambio de entregar al partido de Abascal las consejerías de Fomento y la de Seguridad, Interior y Emergencias, ésta última con rango de vicepresidencia.

Fernando López Miras saludando a Alberto Núñez Feijóo en la sede de Génova tras celebrarse las elecciones generales del 23 de julio.

Ahora, los populares tratan de construir un relato que les evite el desgaste político de cara a los murcianos. La portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, le ha recordado a PSOE y Podemos que en julio votaron junto a Vox, en contra de la investidura de López Miras: "Si a la izquierda le preocupaba tanto que Vox no entrara en el Ejecutivo, podría haberse abstenido y no impedir el gobierno que ha votado la mayoría de la ciudadanía de esta comunidad autónoma".

Guardiola también ha recordado que con este pacto se evita que los murcianos vayan a las urnas en tres ocasiones, en solo seis meses, así como un gasto de 5 millones de euros. Además, la portavoz popular ha remarcado que ni PSOE ni Podemos les pueden hablar de pactos, teniendo en cuenta las conversaciones de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont: "La izquierda no puede dar lecciones al PP sobre pactos, cuando se muestran dispuestos a entregar el futuro de España a un prófugo de la justicia".

En el partido de Santiago Abascal también están contribuyendo al relato para justificar su pacto con los populares, ante la sociedad murciana y sus votantes. Prueba de ello es que Antelo, en su entrevista con esRadio, no ha dudado en apelar a "la unidad de acción" del futuro Gobierno regional: "No hay consejerías de Vox y consejerías del PP".

"Los votantes del PP y los votantes de Vox quieren gobiernos de coalición", según ha afirmado el futuro vicepresidente murciano. "Las urnas no se equivocan, evidentemente, en la Región de Murcia hay una mayoría social, más de un 60% de la población bien vota al Partido Popular o a Vox".

"Creo que somos mejores en todo, somos mejores en la gestión que la izquierda, no enfrentamos a la sociedad, no inventamos chiringuitos, no estamos en las luchas de la ideología de género, estamos preocupados por los problemas reales de la gente de llegar a fin de mes, de no esquilmar la seguridad de sus calles y proteger las fronteras...".

