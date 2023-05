López Miras eliminará el impuesto de sucesiones a hermanos, tíos y sobrinos si gana el 28-M en Murcia

Primero fue el agua y ahora los tributos. Las políticas fiscales entran de lleno en precampaña. El presidente de la Región de Murcia y candidato popular, Fernando López Miras, ha anunciado que si gana las elecciones autonómicas el próximo 28 de mayo, eliminará el impuesto de sucesiones en tercer grado: a hermanos, tíos y sobrinos.

"La supresión del impuesto de sucesiones en tercer grado permitirá ahorrar más de 16 millones de euros a 4.000 murcianos", según ha resaltado en un encuentro que ha mantenido con representantes de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem).

Hasta ahora, la bonificación del 99% se aplicaba a este tercer grado de parentesco en donaciones y López Miras quiere extenderlo durante la siguiente legislatura al impuesto de sucesiones para hermanos, tíos y sobrinos. "Hemos avanzado mucho y hemos conseguido situar a la Región de Murcia como una de las comunidades autónomas con los impuestos más bajos", según ha resaltado el presidente murciano y cabeza de lista del PP para las próximas elecciones autonómicas.

Los populares hasta ahora estaban centrando el grueso de su mensaje en la defensa del Trasvase Tajo-Segura y en la puesta en marcha de un Plan Hidrológico Nacional, pero ahora han introducido con fuerza en su discurso las políticas de moderación y libertad fiscal que han desarrollado durante este mandato. "Ahora nos comprometemos en avanzar en la eliminación de ese impuesto de sucesiones".

El presidente del Gobierno regional y candidato del PP en Murcia, reunido con representantes de la Croem.

"En esta legislatura, los ciudadanos de la Región de Murcia se han ahorrado 1.400 millones de euros gracias a las bajadas de impuestos del Partido Popular y seguiremos aplicando medidas que ayuden a las familias, a los emprendedores y a los autónomos", según ha remarcado López Miras. "Si hay algo que caracteriza al PP, es la voluntad de trabajo conjunto, mano a mano: es el único partido político que no demoniza a los empresarios y que no ataca a quienes crean oportunidades".

La reunión de López Miras con la patronal Croem se ha producido después de pactar con los sindicatos la implantación de una jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración regional. "Este preacuerdo tendrá que ser ratificado en la mesa general de negociación que se celebra este miércoles".

El otro pilar que está sustentando el discurso de precampaña de López Miras es enfocar la cita con las urnas del 28 de mayo, en clave nacional, como un plebiscito al Ejecutivo central de coalición que componen PSOE y Podemos.

Así lo ha demostrado el dirigente popular en el acto de presentación del candidato a la alcaldía de Mula, Francisco Pastor. "Hay que dejar atrás un proyecto de desgobierno, el del Partido Socialista, que gobierna únicamente para contentar a sus socios, nacionalistas y comunistas y está haciendo mucho daño a España y a la Región de Murcia".

"El próximo 28 de mayo tenemos una oportunidad para comenzar a poner fin al sanchismo, para comenzar a dar paso a la estabilidad y a la política de verdad", según ha insistido López Miras, antes de reprochar al presidente del Gobierno que en su mitin de este sábado, en el Pabellón Príncipe de Astuarias, no mencionase el Trasvase Tajo-Segura. "No puede ser que Pedro Sánchez estuviese hace unos días en Murcia y que no hablase ni una sola palabra del trasvase ni del recorte el 50%".

