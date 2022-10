Abascal se queda con un solo diputado en Murcia tras el portazo a Vox de la consejera de Educación

El término convulso se queda corto para definir lo que está ocurriendo en la Región de Murcia durante la legislatura 2019-2023, desde que el Partido Popular tumbó la moción de censura de PSOE y Ciudadanos, apoyándose en tránsfugas de Cs y expulsados de Vox. La consejera de Educación, Mabel Campuzano, ha anunciado que abandona el Grupo Parlamentario de Vox para pasar a integrarse dentro del Mixto, de forma que Santiago Abascal se queda sin grupo en la Asamblea Regional.

Tal decisión se produce solo 24 horas de que el diputado de Vox Pascual Salvador también anunciase que pasaba al Grupo Parlamentario Mixto. De modo que el partido de Santiago Abascal se deshace como un azucarillo en el Hemiciclo y desaparece. Las salidas de Campuzano y Salvador dejan solos a Francisco Carrera y Juan José Liarte, los cuales suman un número insuficiente de diputados para disponer de despacho con siglas propias.

[La consejera de Educación de Vox en Murcia: "Lo de Totana no sé si es violencia de género, es un crimen"]

La consejera de Educación, Mabel Campuzano, ha dado este paso por la mala relación que mantiene desde febrero con los diputados de extrema derecha, Juan José Liarte y Francisco Carrera, a cuenta de la dimisión que ella reclamaba del director general del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes, José Ramón Palazón. Aquel conato de crisis en el Ejecutivo murciano se solventó quitando la cartera de Cultura a Campuzano, para salvar al citado director general, que Liarte y Carrera eligieron para el nuevo Gobierno constituido tras la moción de censura.

La decisión de Campuzano ha pillado por sorpresa al Partido Popular, que lidera el Gobierno de Murcia y mantiene su mayoría en la Asamblea Regional, con los apoyos de los cuatro diputados tránsfugas de Ciudadanos y los tres diputados que en su momento constaban como expulsados de Vox, Mabel Campuzano, Juan José Liarte y Francisco Carrera, así como Pascual Salvador: el único reconocido por Santiago Abascal.

"Hasta hoy he pertenecido al Grupo Parlamentario VOX, grupo parlamentario donde no me he sentido integrada, ni por un partido que no me quiere entre sus filas, ni por unos compañeros que me han tenido al margen de la actividad y decisiones del grupo parlamentario, tanto a nivel político como administrativo", tal y como expone la consejera de Educación en un escueto comunicado.

Los miembros del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, al inicio del mandato. Vox

"Desde que acepté las obligaciones de Consejera del Gobierno de la Región de Murcia, todo mi trabajo, esfuerzo y decisiones han respondido a la responsabilidad y lealtad que tengo ante el gobierno al que pertenezco", según prosigue Campuzano para anunciar su salto al Grupo Mixto. "Basada en la responsabilidad antes mencionada y atendiendo a mi propia conciencia, tomo la decisión anteriormente expuesta y que hago pública".

A partir de ahora, el partido de Santiago Abascal pierde su representación en la mesa, la junta de portavoces y las comisiones de la Asamblea Regional, ya que los cuatro parlamentarios ahora tendrán que ponerse de acuerdo con los otros integrantes del Grupo Mixto: dos diputados de Podemos y los dos diputados de Ciudadanos a los que reconoce la dirección nacional tras la moción de censura.

Y la cosa no se prevé sencilla porque tendrán que coordinarse diputados de izquierdas, de centro y de extrema derecha, por ejemplo, para repartirse los turnos de intervención en el Hemiciclo autonómico. De momento, la portavoz morada, María Marín, ha criticado "la absoluta falta de legitimidad" de lo que está pasando en la Asamblea: "La institución que debería representar a nuestro pueblo y que hoy ya no tiene nada que ver con lo que eligieron hace casi cuatro años los votantes".

Marín también ha criticado que el Parlamento "se ha convertido en un contubernio" y en "una caterva de tránsfugas de derecha y ultraderecha que no representan la voluntad popular expresada en las urnas".

La portavoz de Podemos, María Marín, valorando el pase al Grupo Mixto de los diputados de Vox.

El pase al Grupo Mixto de los cuatro parlamentarios de extrema derecha les supondrán también una pérdida notable de ingresos. En la práctica, a Abascal solo le queda un diputado fiel en la Región de Murcia para trasladar sus postulados al Parlamento autonómico: Pascual Salvador.

Por lo demás, salvo sorpresa, lo previsible es que el PP mantenga su mayoría parlamentaria porque el paso de los diputados a otro grupo no modifica su capacidad de sufragio individual en los plenos. El PSOE tiene 17 diputados, uno más que el Partido Popular (16), pero esa inferioridad la ha ido supliendo con los votos de los cuatro tránsfugas de Cs y los cuatros diputados de Vox: ahora mixtos.

Sigue los temas que te interesan