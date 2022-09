Feijóo reprende a Sánchez: "Está de moda arremeter contra el empresario. Son los que crean la riqueza"

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su intervención en la inauguración del Foro de la Empresa Familiar de la Región de Murcia para romper una lanza por el tejido empresarial, frente a las políticas del Gobierno de España en el sector privado: bien a través de los impuestos, de la negociación colectiva o mediante la confección de una cesta básica de la compra.

"Parece que está de moda arremeter contra el tejido empresarial, como si las empresas fuesen dos o tres personas sus propietarios, pero las empresas no son eso, las empresas son el conjunto de trabajadores que son capaces de facturar y de ingresar más de lo que gastan, de autofinanciar sus nónimas y competir en el mercado", tal y como ha reflexionado Feijóo, este viernes, en el Auditorio Víctor Villegas, bajo la atenta mirada de primeros espadas del sector, como Tómas Fuertes, presidente de ElPozo.

"Lo primero que hay que decir es que yo defiendo la labor de las empresas y su contribución a la sociedad, serán los responsables de la fiscalidad de un país los que tendrán que ordenar la riqueza", según ha remarcado Alberto Núñez Feijóo, justo antes de dejar caer que un Gobierno debe gestionar con equidad, sin caer en un intervencionismo con tintes ideológicos. "Lo que está claro es que las empresas crean la riqueza del país y los poderes públicos deben distribuirla".

El presidente del PP ha remarcado que los empresarios son el "pilar" de la economía, después de exponer que 9 de cada 10 empresas en España son familiares y generan el 67% del empleo privado del país: más de 6 millones de puestos de trabajo. Tales datos le han llevado a lanzar un dardo envenenado al socio del PSOE en la Moncloa: Unidas Podemos.

"La generación de riqueza y de empleo es clave para una sociedad democrática, para garantizar libertades y financiar el estado de bienestar, no conozco ningún país que vaya bien cuando su economía está mal. Tampoco conozco ningún país donde la democracia y la libertad estén consolidadas cuando no hay riqueza: el objetivo fundamental no es acabar con la riqueza, sino acabar con la pobreza".

En su intervención, justo después de que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, le haya dado la bienvenida, el líder popular también ha alertado de que se avecina un final de año "complicado" porque "España es el colista de la recuperación económica de Europa".

Para justificar su palabras ha tirado de datos macroeconómicos: un 27,8% de la población está en riesgo de pobreza, el nivel de inflación es el más alto de los últimos cuarenta años, la deuda pública crece a un ritmo diario de 210 millones de euros, la tasa de paro duplica la de la Unión Europea y Funcas ha bajado del 2,5 al 1,9 la previsión de crecimiento de España.

"Cuando en un país interesa más lo que dice el Ministerio de Economía que el Banco de España tenemos un problema de credibilidad", tal y como ha ironizado con tono gallego, hasta en dos ocasiones, "Cuando tu política energética se basa en fundamentos ideológicos y no tecnológicos, estás en riesgo de dañar tu economía".

La segunda edición de 'Avanza: Foro de Empresa Familiar de la Región de Murcia', le ha servido a Feijóo para recordar algunos ingredientes de la receta del Partido Popular para evitar una nueva crisis económica y que pasan por unificar la política fiscal, crear una sección en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para definir la política energética del país, bonificar el ahorro energético...

"Todas las comunidades en donde hemos bajado los impuestos, se ha aumentado la recaudación", según ha recordado, en alusión a los territorios donde gobiernan las siglas populares: Murcia, Madrid, Andalucía, Castilla y León y Galicia.

Pacto de estado por el agua

Todo ello, ha llevado a Feijóo a poner el acento en dos cuestiones que afectan de manera secular a Murcia. De un lado, se ha referido a la amenaza que sufre el Trasvase Tajo-Segura ante el nuevo Plan de Cuenca del Tajo, que supondrá una reducción de 104 hectómetros cúbicos en las aportaciones anuales que recibe la Cuenca del Segura -a través del trasvase-.

"El agua es un bien del estado", tal y como ha sentenciado Feijóo para lanzar el guante al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "Estamos en disposición de sentarnos cuando el Gobierno nos invite para negociar un pacto nacional del agua, no solo porque lo exigen las directivas europeas, sino porque es imprescindible para mejorar nuestra economía".

Por otro lado, Feijóo se ha pronunciado sobre los efectos que está teniendo la subida de los costes energéticos y la inflación para el sector agroalimentario: uno de los pilares de la economía murciana. A juicio del presidente del Partido Popular es necesario poner en marcha medidas coyunturales para paliar la situación:

"Los agricultores y los ganaderos están al limite y es evidente porque se lo han subido todo y no lo han podido repercutir en los precios, por tanto, parece razonable establecer bonificaciones a ciertos costes de producción del sector, en lo que se refiere a la energía, a los piensos, a los fertilizantes y a los plásticos. Nos parece que debemos hacerlo, al menos, de forma temporal mientras que no seamos capaces de controlar la inflación".

El speech de Alberto Núñez Feijóo ha ido en paralelo al contenido del discurso que ha ofrecido, previamente, el presidente murciano, Fernando López Miras, donde ha denunciado que existe un "sentimiento de orfandad entre los empresarios" ante el Gobierno de coalición que conforman PSOE y Unidas Podemos.

López Miras ha reclamado a la Moncloa más "apoyo" para el tejido empresarial: "Menos topes y más incentivos fiscales, hace falta abandonar el intervencionismo".

El jeje del Ejecutivo autonómico ha reivindicado que "la Región de Murcia es una potencia del Mediterráneo". Para ello ha puesto sobre la mesa algunas cifras, como que es la cuarta provincia española que más exporta y es la segunda autonomía que ha alcanzado niveles de turismo previos a la pandemia. Tales datos, a juicio de López Miras, contrastan con el retraso de dos años en la llegada de la Alta Velocidad, lo que ha supuesto para la economía murciana perder 1.200 millones de euros.

"Presidente, son demasiados años de malas decisiones del Gobierno central que minan nuestra competitividad", tal y como ha lamentado López Miras, centrando su discurso y la mirada en Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, al que ha reclamado soluciones si llega a la Moncloa en la próxima legislatura para traer la Alta Velocidad a Murcia y blindar el Trasvase Tajo-Segura.

"Hay una imperiosa necesidad de una política de estado con el agua: hay que llevar el agua desde donde sobra hasta donde hace falta", según ha apuntado el presidente murciano. "Feijóo aportará una solución para cada uno de los problemas que tiene España".

