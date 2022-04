El PSOE exige la dimisión de la consejera de Educación (Vox): "Niega la violencia de género"

La estadística del Ministerio de Igualdad no deja lugar para las dudas: Claudia, la menor de edad, de 17 años, que recibió 57 puñaladas a manos de su exnovio, Johan, de 19 años, se convirtió este 9 de febrero en la primera víctima de violencia de género que se registraba en la Región de Murcia en 2022, la tercera en España y la número 1.129 desde que se tienen datos de esta terrible lacra social. Para la consejera de Educación, Mabel Campuzano, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, lo ocurrido entre esos dos alumnos de un instituto de Totana, no fue un crimen machista, sino un "crimen violento", y las reacciones no se han hecho esperar: el PSOE ha pedido su cese fulminante.

"Es absolutamente inadmisible que un miembro del Consejo de Gobierno de Murcia siga negando públicamente este tipo de violencia", tal y como ha lamentado el diputado regional del Partido Socialista: Antonio José Espín. "Exijo la inmediata dimisión de la consejera de Educación de extrema derecha, Mabel Campuzano, por dudar de que el asesinato machista ocurrido en Totana sea violencia de género".

El diputado regional del PSOE, Antonio Espín, pidiendo la dimisión de la consejera de Educación, Mabel Campuzano, por negar la violencia de género.

El crimen machista de Totana se le ha atragantado al departamento de Educación, puesto que el director del IES Juan de la Cierva, el centro al que acudían Claudia y su asesino, Johan, se mostró muy crítico con la gestión que hizo del caso la consejera de Vox. El director Juan Francisco Otálora denunció que Mabel Campuzano no se puso en contacto con su instituto y se tuvo que buscar recursos por su cuenta para atender a nivel psicológico a 300 alumnos afectados por la muerte de Claudia.

Tales manifestaciones le han valido un expediente informativo al director. De hecho, en la entrevista a este diario, la consejera le responde esto al responsable del IES Juan de la Cierva: "Fueron los inspectores y el Observatorio de la Convivencia para ver las actuaciones que había que hacer en ese centro. Considero que los que debían operar eran los técnicos y especialistas, ellos son los que tienen que ocuparse del caso, no creo que yo tenga que ocuparme del caso, más allá de apenarme y condolerme con ellos".

Esta respuesta de la consejera también ha sido reprobada por el diputado del PSOE Antonio José Espín: "No se puede mantener al frente de esta importante cartera a una consejera que, además de su manifiesta incompetencia, niega sistemática y públicamente la violencia de género, y que argumenta que su única responsabilidad política en la gestión educativa del crimen machista de una alumna de Totana sea apenarse y condolerse con ella y con su familia, sin adoptar ni una sola medida para impedir que esto vuelva a pasar".

Las reacciones a las palabras de Mabel Campuzano se han repetido en Twitter. Óscar Urralburu, portavoz nacional de Más País y actual coordinador de Más Región, ha cargado con dureza contra la consejera de Educación con este tuit: "Incultura y poder. Heródoto decía que quien alcanza el poder sin mérito ni virtudes, solo por el efecto de la casualidad, el linaje o la fuerza de las armas, sucumbe siempre a la maldad. Esto es lo que pasa cuando los 'negacionistas' nos gobiernan".

Incultura y poder. Heródoto decía que quien alcanza el poder sin mérito ni virtudes, solo por el efecto de la casualidad, el linaje o la fuerza de las armas sucumbe siempre a la maldad. Esto es lo que pasa cuando los "negacionistas" nos gobiernan. https://t.co/Elth9wOdYH — Óscar Urralburu (@oscarburu) April 29, 2022

La guinda a las reacciones la ha puesto el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, dando una de cal y una de arena a la consejera de Educación y al PSOE. De un lado, el jefe del Ejecutivo ha enmendado la plana a la consejera, al subrayar con firmeza que la muerte de Claudia en Totana fue un crimen machista: "Evidentemente, es violencia machista, violencia de género, en la que un hombre asesinó a una mujer aprovechándose de una relación de afectividad".

Por otro lado, López Miras ha aclarado que la consejera de Vox seguirá al frente de la cartera de Educación. "El PSOE no va a dar lecciones de nada, es un partido que está acostumbrado a decir una cosa y la contraria: este jueves, el PSOE deshechó los acuerdos con el PP para pactar con aquellos que defienden a los que pegan tiros en la nuca, entonces, a mí el PSOE no me va a dar lecciones de nada".

