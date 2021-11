Ribera anuncia 382M para el Mar Menor, un cambio agrícola y descarta las medidas de López Miras

Ni el Parque Nacional de Doñana ni las Tablas de Daimiel ni ningún otro espacio natural de la geografía española recibirá tantos fondos para su ecosistema como el Mar Menor. "Es el mayor esquema de actuaciones que jamás ha realizado este Ministerio", tal y como ha subrayado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, este jueves, en la Delegación del Gobierno de Murcia, donde ha anunciado que el Gobierno de España invertirá 382,25 millones de euros en la recuperación ambiental de la albufera murciana, con el objetivo de poner en marcha 34 medidas, que girarán en torno a diez ejes temáticos.

"Esta actuación será declarada de interés general por parte del Gobierno", ha remarcado la ministra, tras presentar a agentes sociales y económicos el documento: 'Marco de actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor'.

Ribera ha dejado claro que este documento es la hoja de ruta que seguirá este ecosistema, tras sufrir dos episodios de anoxia entre 2019 y 2021, donde se han perdido un total de 18,5 toneladas de especies marinas. De hecho, la ministra ha cerrado la puerta al Plan Vertido Cero y a cualquiera de las peticiones realizadas hasta ahora por el Ejecutivo autonómico, que preside Fernando López Miras, como por ejemplo, el dragado de la gola del Canal de Marchamalo para oxigenar el Mar Menor con la entrada de agua procedente del Mediterráneo.

"Lo que plantea el Gobierno murciano es de dudosa eficacia, con arreglo al conocimiento científico, y tiene poco sentido desde el punto de vista de las responsabilidades de cada cual, y no parece que sea el punto por el que iniciar la respuesta que requiere el Mar Menor", según ha remarcado Ribera, en alusión directa a las competencias que tiene cada administración: la central y la autonómica. "La prioridad, en este momento, es actuar en aquello que sabemos a ciencia cierta que hay que hacer, no hay que buscar culpables, ni reclamar lo que a uno no le toca, ni plantear cosas que tienen poca base".

Las actuaciones para frenar el proceso de eutrofización en el Mar Menor, por exceso de nutrientes, se desarrollarán de 2022 a 2026. Entre las medidas destaca la creación de un cinturón verde de 1.500 metros, desde la franja litoral, y que según Ribera, "actuará a modo de colchón" para evitar la entrada al ecosistema de nutrientes y fitosanitarios de la actividad agraria. Para ello la ministra ha anunciado la necesidad de iniciar un proceso de reconversión de las explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena.

"Hemos precisado una dotación de 30 millones de euros para construir un gran filtro verde en una superficie próxima al Mar Menor, pero también queremos buscar una participación directa de vecinos y agricultores para un cambio de cultivos que hoy llegan prácticamente hasta el borde de la laguna, por otro tipo de cultivos que permitan desempeñar esa función de drenaje y filtro para frenar las agresiones que se producen con las lluvias", tal y como ha avanzado la ministra.

Este proceso de reconversión agrícola, que afectará a las fincas más próximas a las playas marmenorenses, según ha admitido Ribera, también afectará a su compañero en el Consejo de Ministros: Luis Planas. "Es una conversación que le corresponde tutelar al ministro de Agricultura con la Comunidad Autónoma, los ayuntamientos y las comunidades de regantes".

La ministra antes de su comparecencia ante los medios de comunicación. Badía

Consulta pública

La agroindustria siempre ha estado en la diana de los colectivos ecologistas y de los activistas marmenorenses, como una de las principales causas de la degradación ambiental del ecosistema de la albufera. Teresa Ribera le ha dado una alegría a estas organizaciones al avanzar que entre las actuaciones, se prevé reforzar el número de funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Segura, con el objetivo de agilizar los expedientes sancionadores contra los dueños de 8.000 hectáreas que producen sin concesiones de riego. "En marzo de 2022 estarán resueltos los expedientes y eliminadas esas hectáreas, salvo que recurran a los juzgados".

El documento 'Marco de actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor' que ha presentado la titular de Transición Ecológica, bajo la atenta mirada del delegado del Gobierno, José Vélez, estará disponible en la página del Ministerio a partir de este viernes. "Podrán formular aportaciones al mismo durante un mes".

Pasado ese plazo no habrá vuelta atrás a la estrategia marcada por el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, para recuperar un espacio que en unos meses será objeto de debate en el Congreso de los Diputados. Todo ello, después de que la Plataforma ILP presentase 639.826 firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular que pretende dotar de personalidad jurídica propia al Mar Menor. Un dato al que la ministra también le ha hecho un guiño, de forma soterrada, al lanzar este mensaje al Gobierno regional, de Fernando López Miras, y a los ayuntamientos del entorno de la albufera que en su mayoría están gobernados por el PP: "Estamos llamados a coperar, es lo que reclaman los ciudadanos".

Los populares Pablo casado, Teodoro García-Egea y Fernando López Miras, en agosto, en la Rambla del Albujón. PP

Rambla del Albujón

En el documento se incluye la Rambla del Albujón, un punto que a diario aporta al ecosistema de la albufera más de 5.000 kilos de nitratos. "La intervención se desarrollará en dos fases con el objetivo de reducir la carga de nitratos". Para ello se procederá a la renaturalización del Albujón -y de otras ramblas- con la creación de corredores verdes, la recuperación de la vegetación de ribera, la reconexión con los humedales y la restauración de los cauces tributarios y llanuras de inundación.

Las ramblas se llevarán 70 millones de euros, otra de las partidas destacadas de un proyecto en el que también se ha incluido las cuencas de la Sierra Minera de La Unión y de Cartagena. Esta zona también es una de las grandes amenazas del Mar Menor porque cada vez que se producen lluvias torrenciales, las ramblas del Beal, de Ponce, Carrasquilla y de Las Matildes arrastran metales pesados. "La restauración de la zona minera para atajar la contaminación a través de las escorrentías".

La mejorara de la conectividad de la red de drenajes y la puesta en marcha de nuevas infraestructuras de saneamiento y depuración en los municipios ribereños se llevará más de 100 millones de euros. El objetivo es poner coto a las inundaciones que suele causar la 'gota fría', en localidades como Los Alcázares, y donde el Mar Menor siempre acaba convirtiéndose en el sumidero de todo lo que cae calle abajo.

El documento, a falta de ser sometido a consulta pública, también satisface demandas de a comunidad científica porque se tomarán medidas con especies amenazadas como las poblaciones de nacras o el caballito de mar. La visita de este jueves de la ministra Teresa Ribera da el pistoletazo de salida a uno de los muchos desplazamientos que realizará para supervisar la ejecución de los 382,25 millones de euros. "Vendré cada tres meses, no solo para rendir cuentas, sino también para intercambiar posturas con la Comunidad Autónoma, ayuntamientos y Confederación".

