Los libres de Vox entran al Consejo de Gobierno de Murcia: "va a ser seguro" la Consejería de Educación

Uno de los tres parlamentarios expulsados de Vox entrará a formar parte del Consejo de Gobierno de Murcia. Una fuente de total solvencia del Palacio de San Esteban ha confirmado en exclusiva a EL ESPAÑOL que "va a ser seguro" a través de la Consejería de Educación y Cultura. Esta cartera es una de las tres áreas que cuentan con mayor presupuesto en el Ejecutivo autonómico junto a Salud y Política Social. "Al 99% se les concederá la Consejería de Educación", tal y como insiste la citada fuente.

De esta forma se escenificará el anuncio que realizó el 18 de marzo el líder popular, Pablo Casado, cuando se desplazó al Parlamento en Cartagena a presenciar el naufragio de la moción de censura de PSOE y Ciudadanos para desalojar al PP del Gobierno autonómico. Aquel día, Casado aseguró que Murcia se había convertido en la punta de lanza del proyecto de reunificación de centroderecha que el PP impulsa en España y no mintió: uno de los tres parlamentarios expulsados por Santiago Abascal ocupará un sillón en el Consejo de Gobierno.

Murcia será la primera autonomía del país con un Ejecutivo con consejeros del Partido Popular, de Ciudadanos -expedientados- y Vox -expusaldos-. El último en incorporarse tras los desertores naranjas Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez será un miembro del grupo de Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera.

"Van a entrar en una Consejería". La elegida -según la citada fuente- será Mabel Campuzano. "Es licenciada en Historia del Arte y ha sido profesora de la Escuela de Adultos: ha tenido vinculación con la Educación". El perfil que atesora la sitúa como relevo de la actual consejera de Educación y Cultura, la popular Esperanza Moreno.

El motivo de peso para que el PP ceda esa cartera al grupo de parlamentarios de extrema derecha que lidera Juan José Liarte, junto a Mabel Campuzano y Francisco Carrera, se debe a que votaron en contra de la moción de censura para salvar el 'pin parental': uno de los pilares de su programa electoral. Liarte y lo suyos sabían que un hipotético Ejecutivo de PSOE y Cs no les habría concedido el 'pin' jamás, ni aunque hubiesen ayudado a sacar a los populares del Palacio de San Esteban.

Mabel Campuzano, la futura nueva consejera de Educación Asamblea Regional

Todo apunta a que el guión de las negociaciones que están llevando, entre otros, el portavoz popular, Joaquín Segado, con el portavoz de los expulsados de Vox, Juan José Liarte, consistirá en contentarles con la cesión de la Consejería de Educación a cambio de que ellos maticen su 'pin parental'. "Será un mecanismo de salvaguarda de la neutralidad ideológica para cualquier actividad complementaria, que sea impartida en el aula por personal ajeno al centro educativo", tal y como detalla la fuente.

La ley Celaá todavía no tiene desarrollo reglamentario y se busca articular un permiso que tenga encaje legal "dentro de los márgenes" de esa normativa. Lo que se está hilvanando en la negociación es un certificado que el próximo curso se entregaría a los padres, antes de comenzar las clases, y ahí podrían manifestar su postura sobre la asistencia de sus hijos a actividades complementarias, como charlas de ecologistas sobre el cambio climático, de una cofradía de Semana Santa o colectivos LGTBI.

Los díscolos de Vox querían que en caso de que no se contestase por escrito al centro sobre la asistencia de su hijo a la actividad, contase como un 'no', pero lo que ahora se plantea en este 'pin parental' descafeinado es eliminar la figura del silencio negativo.

Asumen la marea verde

Desde hace días se están sucediendo actos de protesta y manifiestos de sindicatos educativos contra la posibilidad de que un diputado del partido de extrema derecha gestione Educación, pero en San Esteban priorizan conformar un Gobierno regional estable y asumen que eso supondrá movilizaciones de la 'marea verde' cuando "en una o dos semanas" se anuncie que Mabel Campuzano pasará a formar parte del Consejo de Gobierno.

Una de las protestas de la 'marea verde' contra el nombramiento de Mabel Campuzano como consejera de Educación. CC OO

"No se tardará mucho, se está concretando el programa y todo el esquema presupuestario. Ellos están motivados con el proyecto de integración de centroderecha y están satisfechos con el paso que han dado porque estaban descolgados de todo, después de haber sido expulsados de Vox, pero ahora con este pacto programático se elimina esa orfandad".

Otro de los argumentos de peso para tomar esa decisión es el hecho de que el presidente regional, Fernando López Miras, no quiere modificar la actual estructura del Gobierno autonómico: nada de inventarse nuevas consejerías para cerrar el pacto con los díscolos de Abascal.

Además, en San Esteban no quieren revivir episodios de lucha de poder como el que protagonizó la portavoz del Ejecutivo, la coordinadora de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, que al ver que no cesaban a la vicepresidenta, Isabel Franco, para ascender ella al segundo escalón del Gobierno, optó por pactar la moción de censura con el PSOE. "Mabel como consejera ayudará más a que se integren ideológicamente con nosotros", reflexiona esta fuente, sobre el efecto disuasorio a posibles tensiones con los expulsados de Vox que puede tener el incorporarlos al Consejo de Gobierno.

"Tendrá un estilo moderado porque no es lo mismo estar de diputado que dentro del Consejo de Gobierno". De momento, ya hay un gesto en sus comunicados ahora se presentan como los diputados libres de la Asamblea Regional.

A cambio de estas concesiones, como la matización de su 'pin parental', el grupo de Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera se pondría al frente de la Consejería de Educación que en los próximos presupuestos autonómicos gestionará 1.300 millones de euros. De forma que se situarían al frente de una de las tres carteras con mayor dotación economica del Ejecutivo: no serían un convidado de piedra tras ayudar a tumbar la moción de censura y podrían implementar parte de su programa electoral.

¿Cambio de directores generales?

La entrada de Mabel Campuzano que esta fuente asegura que "al 99%" supondrá la salida de la actual consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, acarreará algún cambio en el organigrama de este departamento, pero se tratará de modificar lo mínimo las direcciones generales. "Lo deseable es que si ella, al final, es la consejera de Educación que mantenga a casi todo el equipo: estamos a mitad de curso y hay que generar confianza, no provocar más contestación de los colectivos del sector educativo".

La consejera Moreno forma parte del núcleo duro del Ejecutivo murciano y fue una de las políticas más implicadas en la campaña electoral de las autonómicas de 2019, sin embargo, la popular será la gran damnificada de este movimiento político y en el PP tienen claro que se lo recompensarán. "Ella tiene plaza de profesora, pero seguro que será rescatada para desempeñar alguna tarea de Gobierno o de partido".

La consejera de Educación, Esperanza Moreno. CARM

Una de las cuestiones por determinar es cómo se escenificará el anuncio de la entrada al Consejo de Gobierno de la parlamentaria Mabel Campuzano. Todo punta a que será en rueda de prensa y se sopesan dos formatos: una comparecencia conjunta de los libres de Vox y el PP, o una convocatoria a medios en el Palacio de San Esteban. Esta última posibilidad llevaría aparejada la comparecencia del presidente regional, Fernando López Miras, o de la portavoz, Valle Miguélez.

"La hoja de ruta de lo que se quiere hacer en lo que queda de legislatura está clara y no se tardará mucho, si no es la semana que viene será la próxima: se hará la rueda de prensa para comunicar el nombramiento". En San Esteban no quieren alargar más el clima de tensión política que ha generado la doble moción de censura de PSOE y Cs en el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Murcia.

Dentro de unos días, por primera vez en la historia de la Región de Murcia, en el Consejo de Gobierno habrá cuatro miembros 'indepes' de la Asamblea Regional: Mabel Campuzano, expulsada de Vox, y la vicepresidenta, Isabel Franco, y los consejeros Valle Miguélez y Francisco Álvarez, que han sido expedientados por Ciudadanos después de haber roto la disciplina de partido votando contra la moción de censura de Cs y PSOE contra el PP. Estos son los mimbres del inicio del proyecto popular de reunificación del centroderecha político.