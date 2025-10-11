Un incendio en un edificio en obras de la Gran Vía de Madrid paraliza la calle durante media hora en vísperas del 12-0

Imagen del edificio de la Gran Vía en el que se registró el incendio este sábado. Redes Sociales Redes Sociales

Un incendio en la azotea de un edificio en obras de la Gran Vía de Madrid ha obligado este sábado a paralizar el tráfico y forzado la intervención de los bomberos y la Policía.

El origen del fuego ha sido vinculado por los servicios de emergencias a un material plástico situado en la azotea del edificio y que pronto provocó una inmensa nube de humo negro.

El suceso se ha producido a las 13:15 horas, en un edificio situado a la altura de la calle Tres Cruces. Las llamas ya han sido controladas por los bomberos sin que se reporten heridos en el incidente y el tráfico ya ha sido restablecido.

🔴 Un incendio en la Gran Vía causa alarma en Madrid en vísperas del Día de la Hispanidad



El fuego se ha originado este sábado por la mañana en un edificio próximo a la plaza de Callao, provocando una gran columna de humo visible desde varios puntos del centro de la capital pic.twitter.com/CDts31yb59 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 11, 2025

El Centro de Gestión de la Movilidad en Madrid informó de que el incidente había obligado a cortar el tráfico, tanto en el sentido con rumbo a la Plaza de Cibeles como el que finaliza en Plaza de España.

Gracias al trabajo de cuatro dotaciones de bomberos, el tráfico se ha restablecido en algo más de veinte minutos sin que se registren grandes daños personales ni materiales.

Las restricciones han coincidido con las celebraciones y conciertos programados para este sábado en la Puerta del Sol en el marco del Día de la Hispanidad.

