Feijóo vincula a las elecciones catalanas el rechazo de Illa a adelantar el toque de queda

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha atribuido a los cálculos de cara a las elecciones catalanas -previstas para el 14 de febrero con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como candidato del PSC- la negativa del Gobierno central a permitir adelantar el toque de queda

"No podemos entender que, si estamos en un plano que el Gobierno llama de cogobernanza y la mayoría pedimos una herramienta, se nos impida tenerla: ¿qué es lo que hay detrás, hay algún interés porque hay alguna otra comunidad en un proceso electoral?", ha apuntado.

Así lo ha manifestado este jueves en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, en la que se ha referido al Consejo Interterritorial, resumiendo que el Gobierno central "ni gestiona ni deja gestionar", en una decisión "irresponsable" que le ha provocado "estupefacción".

"Cuando un presidente y un consejero de Sanidad, los que conocen la situación, piden mayor capacidad para tomar decisiones les puedo asegurar que no lo hacen por capricho ni en función de los colores políticos o para desgastar al Gobierno: lo hacen porque lo necesitan", ha proseguido.

En este sentido, Núñez Feijóo ha asegurado que "no es un plato de buen gusto para ningún político decirle a sus ciudadanos que no pueden salir, por ejemplo, a partir de las 20.00 horas", y precisamente por eso "no se le pide al Gobierno que lo adopte, sino que permita que las autonomías lo adopten", por lo que, en todo caso, "se desgastarían ellas".

"No entendemos que no se aprobase este posible adelanto en el Consejo de Ministros y que, después de decir que nos ha escuchado y de que 13, 14 o 15 comunidades lo pidiésemos, se nos haya negado esa herramienta", ha lamentado.

Por último, Feijóo se ha preguntado "si realmente vamos a mezclar la pandemia con procesos electorales en otra comunidad que beneficien o perjudiquen a uno u otro partido".