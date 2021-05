Resbalón del alcalde Ribó: afea la ausencia de la líder del PP y recibe una lección de problemas de embarazo

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, no ha tenido este jueves el mejor de sus plenos. El dirigente de Compromís ha afeado a la portavoz del PP, María José Catalá, su ausencia del hemiciclo durante algunos momentos del debate municipal, y esta le ha respondido con una contundente lección de problemas de embarazo.

"Me alego de verla, porque hace tiempo que no la veíamos en este pleno. Pensaba que se había ido a Torrent", ha reprochado con ironía el primer edil a la líder de la oposición, remarcando que procede de la ciudad del área metropolitana y no de Valencia capital. "Estaba preocupado por quién haría la interpelación", ha agregado el dirigente sin demasiada fortuna.

Y Catalá, en su turno de réplica, ha sabido aprovechar el resbalón argumental del alcalde. "Cuando una rebasa los seis meses de gestación, estar ahí sentada es bastante complicado. Tiene usted dos portavoces que van a ser madres, y pasarse aquí toda la mañana, todas las horas, sentadas en esas butacas, es difícil", ha expuesto la portavoz popular, pausada y didáctica.

Es indignante que una mujer embarazada deba explicarse.



No podemos tolerar este tipo de ofensas machistas. @monicaoltra decía que Ribó es “el alcalde más feminista de España”. Más bien, todo lo contrario.👇🏼 pic.twitter.com/NedH2z2Y5h — María José Catalá (@mjosecatala) May 27, 2021

"Yo sé que usted no lo puede entender, pero yo se lo explico para que lo entienda: si no me ha visto ahí toda la mañana es porque no puedo estar sentada en esa butaca toda la mañana. No requería explicación, pero como usted ha decidido ofenderme, yo decido explicarle", ha agregado Catalá.

La portavoz del PP ha recordado las palabras de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, en las que afirmó que Ribó es "el alcalde más feminista de España". "Después de conocerlo a usted más de cerca, tengo muchas dudas de que usted sea algo feminista", ha contrapuesto.

El PSOE pide que rectifique

El cruce dialéctico por esta cuestión ha sido uno de los asuntos más comentados del pleno de este jueves. Incluso concejales socialistas como el de Hacienda, Borja Sanjuán, han afeado el comentario de Joan Ribó.

"Ha sido un error, creo que debería rectificar y pedir disculpas. Tanto María José Catalá como Sandra Gómez (la vicealcaldesa del PSOE, también en avanzado estado de gestación) y tantas otras mujeres en todos los ámbitos, demuestran más fuerza en esta situación que cualquiera de nosotros", ha manifestado el edil. "No tienen que explicarse por estar embarazadas", ha agregado.

Al margen de esta cuestión, el pleno ha contado con un sonoro choque entre los socios de gobierno. El PSPV-PSOE se ha desmarcado de Compromís y ha aprobado junto a Ciudadanos eliminar el monolito en homenaje al 15-M instalado hace solo dos semanas por Joan Ribó en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Joan Ribó, alcalde de Valencia, frente al monolito del 15-M instalado por Compromís en la Plaza del Ayuntamiento. EE

Esta aparente cuestión menor ha protagonizado una de las votaciones más peculiares desde que la izquierda gobierna la ciudad. El pleno decidía sobre una moción propuesta por el PP para eliminar el monolito, y los socialistas de Sandra Gómez han optado por enmendarla para modificar la propuesta inicial.

La redacción final contempla sustituir el monolito actual por otro "que rinda homenaje a todos los movimientos sociales y culturales", no solo al 15-M. Compromís asegura que el suyo ya era inclusivo, pero en el mismo el 15 de Mayo cuenta con un claro papel protagonista con el que la coalición ha tratado de hacer suyo el movimiento ciudadano. Tanto es así que se instaló justo en su décimo aniversario y en la plaza que lo acogió.

El resultado final ha sido desternillante. La sustitución del monolito ha contado con 13 votos a favor, los 7 del PSPV-PSOE y los 6 de Ciudadanos. Por contra, han rechazado la propuesta 12 concejales: la peculiar confluencia de los 10 ediles de Compromís junto a los 2 de Vox. Los 8 representantes del PP se han abstenido "para facilitar que saliera adelante".