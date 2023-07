Un informe oficial revela que el hermano de Puig compró con subvenciones hasta un climatizador

Un informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana ha destapado que parte de las subvenciones cobradas por Francis Puig se destinó a gastos que nada tenían que ver con la el objeto de las mismas.

Así, han aparecido gastos para instalación de aires acondicionados, cosméticos o reparaciones de vehículos.

La Generalitat Valenciana ha admitido, por ejemplo, al juzgado que investiga el supuesto fraude en la adjudicación de ayudas públicas al hermano de Ximo Puig, que se subvencionó de manera irregular el alquiler de una nave abandonada, propiedad del padre del president socialista. El edificio está situado en Morella, municipio de Castellón de donde procede la familia Puig.

La nave la alquiló Comunicació dels Ports SA, una de las empresas vinculadas a Francis Puig, el hermano del presidente valenciano en funciones. Las facturas sumaron un total de 3.000 euros, unos 250 euros al mes.

[El hermano de Ximo Puig admite que cobró ayudas por el alquiler de una nave que paga a su padre]

El hermano de Ximo Puig incluyó estas facturas entre los gastos a ser subvencionados con ayudas públicas destinadas a promocionar el uso del valenciano en los medios de comunicación. Pero el alquiler de la nave "no guarda relación directa con la actividad subvencionada", según constata el informe elaborado por la Intervención General de la Generalitat, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Este documento ya ha sido entregado al juzgado que investiga este caso.

"Se incumple, por lo tanto, lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley General de Subvenciones", detalla el organismo oficial.

Este artículo establece lo siguiente: "Se consideran gastos subvencionables (...) aquéllos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones".

Además, indica que "en ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado".

El órgano fiscalizador de la Generalitat ha aflorado durante su investigación un total de "diez facturas expedidas por Joaquín Puig Mestre [padre de Ximo Puig] por importe de 3.025 euros por alquiler de una nave en zona agrícola".

Entre las facturas subvencionadas de manera irregular, según la Intervención, también han aparecido gastos en cosméticos, impuestos de matriculación, reparaciones de vehículos, gasóleo B, instalación de aires acondicionados o 500 euros por una colaboración en el libro de las fiestas de Morella.

Así, las ayudas públicas sirvieron para reparar el aire acondicionado de una oficina y la adquisición de un "split de aire acondicionado" por valor de 786 euros. "Al tratarse de bienes de inmovilizado patrimonial, no resultan subvencionables", concluye ahora la Intervención.

67.503 euros

La suma total de facturas subvencionadas de manera irregular a empresas vinculadas a Francis Puig y sus socios asciende a 67.503 euros. Estas empresas percibieron 1,2 millones de euros en subvenciones entre los años 2015 y 2018, primera legislatura de Ximo Puig como presidente.

La suma de las cuantías supuestamente irregulares percibidas por las empresas no alcanza los 120.000 euros por año que exige el delito de fraude en subvenciones.

No obstante, tras este informe, la Generalitat podría reclamar ahora por la vía contenciosa los 67.503 euros que las empresas de la órbita de Francis Puig cobraron de manera irregular, porque no esos gastos no eran objeto de subvención.

La Intervención aclara en su informe que "el alcance del trabajo realizado no ha consistido en determinar la realidad material de los conceptos facturados al no disponer los interventores actuantes la evidencia ni los conocimientos técnicos adecuados para realizar semejantes valoraciones".

Asimismo, tampoco "ha formado parte del alcance de nuestro trabajo la detección y valoración de gastos que recibieron financiación mediante otras subvenciones al carecer de soporte documental alguno al respecto". Es decir, se ha limitado a identificar si los gastos eran subvencionables o no.

Según han apuntado fuentes del PP a esta redacción, el partido que denunció los hechos, la acusación defenderá que se considere como fraude el montante total de las ayudas percibidas, 1,2 millones de euros, para que el proceso penal siga así adelante.

El informe ha sido entregado al juzgado solo dos días antes de que se celebre el pleno de investidura del popular Carlos Mazón como nuevo presidente de la Generalitat.

Falta de control

Francis Puig ya declaró como imputado por estos hechos en el juzgado y reconoció que pagó el alquiler de la nave de su padre con las ayudas públicas que obtuvo del gobierno que encabezaba su hermano.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, respondió que consideró que este gasto sí podía incluirse en el expediente de las subvenciones a medios de comunicación que fomentan el valenciano. Puig explicó que la nave corresponde al lugar donde almacena el material de sus empresas.

"Joaquín Puig es mi padre y se la alquila a Comunicació dels Ports SA. Allí tenemos desde materiales de la radio, la televisión a archivos de revistas o equipos informáticos que están allí por si podemos utilizarlos para otra cosa", remarcó. A continuación, manifestó que las facturas correspondían al alquiler de una parte de la instalación.

El hermano de Puig insistió en que la Generalitat no se había dirigido a sus empresas para reclamar esos importes.

"En Valencia, incluso después de pasar los controles, nunca nos han cuestionado ninguna factura ni nos han comunicado qué facturas descartaron. Sólo nos pidieron aclaraciones cuando los conceptos eran generales, pero nunca nos han comunicado un proceso de reintegro", reiteró.

