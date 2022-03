Puig respalda a Oltra pese a los 13 imputados por los abusos sexuales de su ex: "Confío en la Justicia"

"Creo en la Justicia y en la vicepresidenta". Estas fueron las palabras del presidente Valenciano, Ximo Puig, en la sesión de control al dirigente que tuvo lugar este jueves en Les Corts Valencianes. El socialista respaldó a la líder de Compromís pese a que ya son 13 las imputaciones en su conselleria por la gestión del caso de abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra. Los investigadores consideran que su departamento impulsó una "investigación paralela" a la judicial, cuya conclusión fue desacreditar a la víctima y exonerar al agresor -posteriormente condenado a 5 años de cárcel-.

Puig reveló en la tribuna que el expediente impulsado por el PP en la Comisión Europea para que se investiguen estos abusos ha sido rechazado. Se aferró a esta victoria administrativa ante los nubarrones judiciales que se ciernen sobre el asunto, que avanza en el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia. El tema protagonizó la sesión de control. PP, Ciudadanos y Vox pidieron de nuevo la dimisión de Oltra.

"No me puedo creer que los abusos fueran notificados en febrero de 2017 y nadie dijera nada a Mónica Oltra (quien dijo enterarse en marzo)", afeó la portavoz del PP, María José Catalá, y afeó que "tardaran 41 días en alejar al agresor de la víctima". Esta es una de las novedades afloradas en la investigación, la fecha real de la notificación, sobre la que Oltra se excusó este jueves diciendo que "llegó al Ayuntamiento de Valencia, no a la Conselleria".

Catalá subrayó que "hay un juez que quiere saber la verdad y una niña que quiere justicia". "No puede ponerse de perfil", afeó a Ximo Puig. "Seguro que el juez y el fiscal buscan la verdad. Lo que dudo es que la busquen ustedes", replicó el jefe del Consell.

Mónica Oltra, por su parte, acudió a la sesión de control con un contraataque preparado. Relató un caso de abusos sexuales a cuatro menores en la Comunidad Valenciana y preguntó al PP que qué le diría si lo hubiera orillado. Después reveló que se trata de un caso que tuvo lugar con los 'populares' en el Gobierno valenciano.

El diputado del PP José Juan Zaplana, que fue el siguiente en intervenir, estuvo ágil en la réplica. "¿Acaso el agresor era el exmarido de la consellera?", preguntó en su turno. En efecto, la investigación judicial no versa sobre los abusos. Trata de dilucidar si la administración protegió al agresor en lugar de a la víctima por ser quien era: el exmarido de Mónica Oltra.

PSPV y Podem, pese a la preocupación que confiesan en privado destacados miembros del Gobierno valenciano, mantienen su apoyo público a Compromís en este delicado asunto. Pero la escalada de presión ya desestabiliza al Ejecutivo autonómico. La propia Oltra contribuyó a que esto ocurra al reconocer, públicamente y desafiante, que fue ella quien encargó los controvertidos informes que desacreditaron a la menor. "Los encargué yo. Si me quieren a mí, me tienen a mí, pero que dejen a los funcionarios en paz", dijo.

Ante tal circunstancia, el juzgado ha movido ficha contra ella. El juez ha pedido al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que recopile las últimas declaraciones públicas de la líder de Compromís en las que confirmó que ella encargó en agosto de 2017 la elaboración de dicho informe "parajudicial" -tal y como la llamó la Audiencia de Valencia-.

Según consta en la diligencia, tal y como publicó EL ESPAÑOL, el magistrado instructor, Vicente Ríos, requiere al equipo de prensa "a fin de que aporte, para su unión a la causa, las informaciones publicadas ayer 7 de marzo de 2022 respecto a lo declarado por la honorable Mónica Oltra Jarque, vicepresidenta y consellera de Igualdad".

Asimismo, pide que pregunte a los medios de comunicación si guardan la grabación de las declaraciones y "en caso afirmativo pudieran ponerlas a disposición de este juzgado". Para Oltra, sin embargo, esta investigación no es más que una "cacería política" contra su persona por parte de "la extrema derecha".

