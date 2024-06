Juan Espadas tendrá que elegir entre votar en el Senado o interpelar a Moreno en el Parlamento

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, no podrá votar telemáticamente en la Cámara Alta si la justificación de su ausencia es asistir a la sesión de control en el Parlamento andaluz para interpelar como líder de la oposición al presidente autonómico, Juanma Moreno. Esta cita está fechada dos jueves al mes.

Todo ello después de lo ocurrido esta misma semana. Con motivo de la coincidencia de los plenos en ambas cámaras el pasado miércoles -por la festividad del Corpus en Sevilla la sesión de control se celebró un día antes-, el líder de los socialistas solicitó el voto telemático para poder estar presente en el Parlamento andaluz.

La Mesa se lo denegó y el mismo miércoles durante el pleno Espadas presentó un recurso sobre esta decisión, que tampoco llegó a buen puerto.

Tras parar la sesión y deliberar, y con el aval de los letrados de la Cámara Alta, el recurso fue rechazado y sentó una especie de precedente: en caso de coincidencia de ambos plenos, prevalecerá el del Senado sobre el de la Cámara autonómica.

Es cierto que a la hora de votar, en ningún caso su voto será decisivo, ya que el PP ostenta la mayoría absoluta. Sin embargo, es llamativo que el ausente sea el propio portavoz del PSOE y ya le ha ocurrido en dos ocasiones.

El caso es que este a partir de ahora no podrá votar si no está presencialmente, a no ser que verdaderamente su ausencia esté justificada por otra razón que no sea su presencia en el Parlamento andaluz.

Su presencia en Andalucía

Desde el PSOE son conscientes de la importancia de que Juan Espadas esté presente en las sesiones de control en el antiguo hospital de las Cinco Llagas para ejercer su papel en la oposición y para interpelar a Juan Moreno. De lo contrario, saben que los populares criticarían su ausencia.

Espadas aceptó hace unos meses el encargo de la dirección de su partido para ser portavoz nacional en el Senado con el objetivo de alcanzar más visibilidad y fortaleza ante los malos resultados obtenidos de la formación andaluza en las últimas citas electorales.

Aceptó el reto con ilusión y compromiso, pero a sabiendas de que compaginar ese cargo con el de líder de la oposición en Andalucía, teniendo que ser omnipresente y asistir además dos veces al mes a estas sesiones de control, no iba a ser fácil.

No es la primera vez que Espadas plantea el uso del voto telemático. El pasado mes de febrero, solicitó cambiar el Reglamento para que tuvieran esta opción los senadores con cargo autonómico o municipal que no puedan acudir a la sesión plenaria más al mes que propuso el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque se le solape con su actividad en su comunidad o localidad.

Al ser uno de los principales afectados, solicitó un informe a la Mesa del Senado para cuantificar el incremento presupuestario de realizar un pleno más al mes justificando su petición en "minimizar" el impacto de esta propuesta de Feijóo.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, se comprometió a estudiarla, pero la petición fue retirada por el propio PSOE ante la falta de apoyo de los otros grupos para que saliera adelante.

En la actualidad, estos supuestos no están recogidos como uso del voto telemático, pero el socialista llegó a confiar en un acuerdo de la Mesa sin necesidad incluso de reformar el Reglamento. Cuestión que finalmente no llegó a estudiarse y que en su momento el PSOE, cuanto ostentaba la mayoría absoluta, tampoco quiso aprobar.

Las críticas de Susana Díaz

Esta situación se ha producido en la misma semana en la que el líder del PSOE andaluz arremetió hacia su compañera socialista, la también senadora Susana Díaz. Entre ambos existe una tensa calma desde que la expresidenta andaluza perdiera las primarias en junio de 2021 y, con ello, el control del partido.

El candidato del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, y la expresidenta de la Junta Susana Díaz. Europa Press

Hace unos días, Juan Espadas tachó de "falta de respeto" al trabajo de la dirección y la militancia de la federación socialista andaluza algunas de las opiniones que la semana anterior vertió Díaz en un programa de televisión en el que colabora periódicamente.

En este espacio, Díaz recomendó a su partido que, para "levantar cabeza" en Andalucía, sea "acogedor" con gente de distintas "sensibilidades" que ahora mismo "no se sienten parte" del proyecto.

Sin embargo, Espadas, en una entrevista en la cadena SER, la animó a "trabajar y, en este caso, a opinar menos". El socialista aprovechó la entrevista para asegurar que "sin duda" quiere ser el candidato a la Presidencia de la Junta en 2026, cuestión que tendrá que decidir la militancia, aunque sus palabras pueden interpretarse como un aviso a navegantes.