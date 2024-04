Andalucía cambiará la ley de incompatibilidad de altos cargos: pagará más o reducirá plazos

Andalucía cambiará la norma que regula cómo los altos cargos fichan por la empresa privada una vez que cesan. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha señalado que prefiere que la ley se parezca más a la nacional.

El cambio llega tras la polémica del fichaje frustrado desde la empresa privada sanitaria del que fue viceconsejero del ramo en el Gobierno andaluz.

En el texto aprobado por el Gobierno central los altos cargos que dejan su puesto tienen hasta dos años de cesantía. Esto es, cobran 24 meses, en los que no pueden aceptar contratos en empresas privadas.

En Andalucía, ha explicado Moreno, eso no es así. "Se hizo en su momento pero no se probó en la vida real y ahora se ve que no es lo mejor", ha indicado. Esto es así, ha detallado, porque en la comunidad los altos cargos tienen una cesantía que es de menos tiempo que el veto para un contrato privado.

"Se cobra cuatro meses el 80 por ciento del sueldo que se tenía en la Junta. ¿Y luego qué?", se ha preguntado Moreno, para quien eso deja desprotegido a quienes cesan y, además, no ayuda a atraer talento de la empresa privada a la Junta.

"¿Qué hace una persona que viene de la privada y cesa? ¿No puede trabajar?", ha indicado Moreno. "Esas situaciones se viven", ha añadido.

Por eso, ha anunciado en el encuentro Ser Andalucía en la Fundación Cajasol, ya ha dado orden al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, de que inicie los trámites para modificar la ley.

Más parecido a la ley nacional

El modelo que más convence al presidente andaluz se parecería al nacional. De esta forma, la comunidad tiene dos opciones: o amplía a 24 meses los meses que los altos cargos cesados pueden cobrar una especie de 'paro' o, si no, se reducen los plazos de vuelta a la actividad privada.

Con este cambio de ley, Moreno apuesta por hacer el paso de lo público a lo privado -y viceversa- "más claro, más transparente".

"O se reducen los tiempos o se igualan los tiempos y el pago", ha insistido el presidente andaluz. Porque, ha añadido Moreno, la ley andaluza se hizo "sin experiencia en el campo real" por lo que hay margen para "mejorarla".