Moreno cree que el resultado en Galicia no condicionará el futuro de Feijóo: "Él no se presenta"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha desvinculado el futuro de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP de los resultados que su partido obtenga en Galicia el próximo 18 de febrero.

A su juicio, ningún resultado en las próximas elecciones gallegas condicionaría su futuro en su liderazgo en Génova ni como próximo candidato a la Presidencia del Gobierno central.

"No es el quien se presenta", ha recordado Juanma Moreno en una entrevista en Onda Cero, sino Alfonso Rueda. "A uno se le puede juzgar cuando se presenta" y menos, ha añadido, tras conseguir cuatro mayorías absolutas en esa comunidad.

No obstante, Moreno se ha mostrado convencido de que Rueda no perderá la mayoría absoluta en Galicia. "Yo he estado allí y no he notado socialmente ninguna pulsión de cambio".

El presidente andaluz ha remarcado que a esa comunidad "le ha ido bien con el PP", poniendo como ejemplos la educación, la sanidad o la industrialización, y cree que Alfonso Rueda no es desconocido y que "ha hecho un buen trabajo".

Moreno también se ha referido a la situación del PSOE andaluz y cree que en el caso de una hipotética candidatura andaluza de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, en las próximas elecciones, "no tiene el mejor de los carteles" al convertirse en la mano derecha de Pedro Sánchez.

"En Andalucía conocemos perfectamente cuál es su balance de gestión", ha dicho Moreno. El presidente andaluz ha aludido a los problemas en la gestión sanitaria cuando estaba en la Junta como consejera, con manifestaciones o la polémica de la fusión hospitalaria, y después en Hacienda pidiendo 4.000 millones de financiación autonómica que ahora no han llegado.

Por último, ha explicado que "uno tiene que centrarse en lo suyo y no estar pendiente del espejo retrovisor" y de otros partidos.

