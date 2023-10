Enfado en la Junta por excluir a Juanma Moreno y a la alcaldesa en los actos de la cumbre de Granada

Ni el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ni la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, estarán presentes en ninguno de los actos que se celebrarán en la III Cumbre de la Comunidad Política Europea.

Tampoco este jueves por la noche en la recepción por los Reyes Felipe y Letizia en la Alhambra del medio centenar de mandatarios que participan en el evento internacional. Esto último no es cosa de Zarzuela, sino del Gobierno, según indica la propia alcaldesa granadina. La organización está siendo coordinada por el Ministerio del Interior.

En el Gobierno andaluz están molestos ante esta circunstancia de la que culpan directamente al Ejecutivo central. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha hablado de "ninguneo a Andalucía y a las autoridades andaluces" al no invitar al que considera el máximo representante del Estado de la comunidad autónoma, refiriéndose al presidente de la Junta de Andalucía.

Esta misma mañana en una entrevista en Canal Sur radio, Carazo ha desvelado que desde la organización de la cumbre "no se ha contado con la ciudad, con el Ayuntamiento ni con su alcaldesa como anfitriona en la agenda oficial".

Tampoco le convence la explicación aportada por el Gobierno. La falta de invitación la justifican en que es "cuestión de protocolo rígido y de no hacer excepciones respecto a otras cumbres de estas características".

Carazo ha recordado que la participación del Gobierno de España en la organización de la cumbre es determinante con motivo de la rotación de la presidencia. "Yo entendía que, como embajadores, dar la bienvenida, saludar a los mandatarios en este encuentro, pues es una cuestión de protocolo y también de educación, y me parecía que ese era el momento donde tenía que estar representada la ciudad".

No obstante, también asegura que si la organización de la cumbre no lo ha visto correcto y dicen que no hay otros precedentes, la actitud del Ayuntamiento ha sido de mano tendida en todo momento. Tanto a la concesión de las instalaciones como a la coordinación del tráfico en la ciudad.

"En Cataluña sí lo hubiera invitado"

Antonio Sanz ha ido más allá con esta crítica. En declaraciones a los periodistas en Antequera (Málaga), lo tilda de agravio hacia la figura de Moreno como representante de Andalucía para concluir que "el señor Sánchez no hubiera tratado así ni al País Vasco ni a Cataluña".

"Estoy convencido que si esto se produce en Cataluña, en el País Vasco, allí hubieran invitado a los presidentes de la comunidad autónoma porque son el máximo representante del Estado en la región", ha asegurado Sanz.

A su juicio, se trata de "una falta de respeto institucional y una falta de educación". También ha aclarado que, por parte de la Junta, en ningún momento ha habido intención de participar en ninguna reunión. "Sabemos muy bien dónde tenemos que estar".

Por último, ha mostrado su alegría por la elección de Granada como lugar de celebración de la Cumbre informal de Jefes de Estado y de Gobierno. "Hemos trabajado desde el minuto uno en el éxito de esta cumbre y la colaboración de la Junta de Andalucía ha sido total".

