El dirigente de los médicos andaluces: "La necesidad de conciliar de la mujer la aparta de la Sanidad"

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), el onubense Antonio Aguado, ha protagonizado este martes unas polémicas declaraciones. En una rueda de prensa en Cádiz ha destacado que "las mujeres tienen mayor tradición de conciliación familiar, tiene que atender a sus hijos, los embarazos, cuidar de su casa... aunque ahora lo comparta más con el varón".

Este factor hace que, unido a la feminización de la medicina en general, sea determinante para el futuro del ejercicio de la medicina: "Me quedé asombrado porque en una cena, os doy mi palabra, por cada 8 o 10 mujeres había un hombre, eso agrava también la (situación de la) medicina privada".

En este sentido, Aguado ha indicado que "si sumamos que los jóvenes no quieren saber nada de la privada, que el 64% de los médicos nos vamos en pocos años porque tendremos más de 65 años y la feminización de la carrera, la medicina privada no tiene futuro en este sistema porque no es atractiva en cuanto a remuneración".

El presidente de los médicos andaluces ha añadido que la dedicación de la mujer a la familia "está más acentuada que en el varón" porque "tiene más dedicación a los niños y las familias" y que además, "valoran más el tiempo libre, es algo clarísimo y demostrado".

Por su parte, el CACM ha emitido un comunicado en el que destacaba que estas declaraciones tenían como único objeto el de "advertir que existiendo actualmente un porcentaje mayor de médicas que de médicos (el 53% de la colegiación activa en Andalucía son mujeres) en la sanidad privada solo ejercen el 28% del total de las mujeres en activo de nuestra comunidad, siendo la información que se ha querido transmitir en la rueda de prensa sobre medicina privada"

Así, el órgano que aglutina a los colegios de médicos andaluces considera "que este porcentaje tan bajo puede ser debido a las dificultades de desarrollo profesional que venimos reivindicando en este ámbito. El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos siempre ha defendido y defenderá la igualdad del ejercicio profesional de las médicas en Andalucía". El comunicado concluye con unas disculpas "si la declaración ha podido ser equívoca".

