4 streamers y sus mensajes machistas: del "a fregar" a ligar con "pibas colocadas"

Streamers como Abby o Good Game llevan tiempo denunciando el machismo que sufren en plataformas como Twitch. Pero no son las únicas: cada vez son más las personas, en su mayoría anónimas, que reprenden a famosos twitcheros como ElXocas por sus mensajes tóxicos que promueven comportamientos extremadamente machistas hacia las mujeres.

Ya en diciembre de 2020, la investigación Misoginia youtuber; conseguir audiencia con humor sexista, publicada por Ediciones Complutense, tras analizar las cuentas de Germán Garmendia, el Rubius y Wismichu, advertía del lenguaje sexista que usaban constantemente. Especialmente en el caso del Rubius y Wismichu, concluye su autora, "vemos cómo se se dirigen a personajes femeninos o a chicas y mujeres con 'a fregar', 'planchar', '¿me la chupas?', 'puta', las ridiculizan, insultan o las tratan como objetos sexuales cuando interaccionan con ellas, como hemos podido ver en los ejemplos expuestos".

Además, Marina Pibernat-Vila, la autora de la investigación, observó también "comentarios que minimizan o ridiculizan la violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual, y que incluso las culpan a ellas por sufrirla".

Como Pibernat-Vila expone en su texto, "el machismo y los comentarios misóginos son una parte muy visible de los contenidos de estos tres famosos youtubers, a pesar de que, como en el caso de Garmendia, haga ciertas menciones al machismo que sufren las mujeres, lo cual no le ha impedido emitir opiniones extremadamente machistas".

Por desgracia, desde que se publicase dicho estudio, la situación no ha mejorado. Estos son cuatro ejemplos de cómo algunos influencers están utilizando su plataforma para perpetuar y validar los comportamientos machistas. Todos ellos tienen en un común una cosa: hablan de las mujeres como si fueran objetos.

1. ElXocas

En los últimos días, hemos visto cómo el streamer conocido como ElXocas alardeaba del comportamiento machista de uno de sus amigos y lo calificaba de "crack" por salir sin beber y divertirse "mucho llevándose a pibas colocadas".

Sus palabras que, como han denunciado en redes y diversos medios de comunicación periodistas y activistas, hacen apología de la cultura de la violación y olvidan que, como han recordado varias tuiteras, "la falta de consentimiento está penada".

ElXocas concluyó la descripción de las "tácticas de ligue" de su amigo diciendo: "Entonces, para él era muy fácil ligar porque, claro, para una tía que generalmente te vería como un 4, te ve como un 7 porque está colocada; y tú encima estás sereno y mides perfectamente tus palabras... ¡Chupao! En vez de estar babeando y cayéndote contra la columna. Claro, él bebía unos zumitos y tal y a tomar por culo, de puta madre. Salía a ligar con nosotros y se iba con una piba siempre".

2. Wall Street Wolverine

Tuits y declaraciones como "¿Sabéis qué privilegio creo que tenemos los hombres sobre las mujeres? Estabilidad hormonal". Además de sus burlas constantes al movimiento feminista o su apoyo explícito al partido de extrema derecha, Vox, le han valido el odio de muchos en las redes sociales.

Entre comentarios sobre el criptomundo, política y economía, el youtuber Wall Street Wolverine hace uso de su plataforma para alabar la prostitución o soltar perlas como "Las de 'No somos objetos sexuales' son las mismas del 'Dime que no follas, sin decirme que no follas'".

3. Naim Darrechi

El año pasado, el tiktoker alardeaba, en tono jocoso, en una entrevista en directo con el youtuber Mostopapi que no usa preservativo en sus relaciones sexuales, que eyacula dentro y que engaña a sus parejas sexuales, diciéndoles que es estéril.

El joven, que ha pasado ante los tribunales por sus declaraciones –aunque quedó absuelto–, hizo alarde de una actitud sexista completamente normalizada en directo: "No puedo, me cuesta mucho utilizar preservativo. Nunca lo utilizo. Un día pensé, 'tío, es extraño que no hayas dejado nunca embarazada a ninguna chica durante todos estos años', entonces decidí empezar a acabar dentro".

"Nunca ha pasado nada, por lo que empiezo a pensar que tengo un problema”, prosiguió. El entrevistador se rio ante su respuesta y le preguntó si no le decían nada, a lo que Naim contestó: “Sí, pero les digo que estén tranquilas, que soy estéril porque me he operado para no poder tener hijos”.

4. Dalas Review

"La violencia de género está sobresensibilizada". "Las mujeres se están quejando todo el día de que sufren y que están oprimidas y que sólo son vistas como un objeto, pero ellas no paran de subir fotos desnudas y más fotos desnudas para calentar pollas". El youtuber Dalas Review lleva años dando lecciones de machismo en el ciberespacio, perpetuando la desinformación sobre la violencia de género, hablando de denuncias falsas y llamando "feminazis" a los miembros del movimiento feminista.

Además, reconoció haberse hecho la vasectomía para que su novia no se quedase embarazada y acabase con el cuerpo "hecho una mierda" con la "barriga superhinchada o que gane peso de cualquier tipo".

