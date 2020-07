Sanción a la Junta: 5,5 millones por incumplir el anterior gobierno andaluz en aguas residuales

La Junta de Andalucía tendrá que pagar al Estado 5,5 millones de euros por incumplimientos de anteriores mandatos socialistas en materia de recogida y tratamiento de aguas residuales. En concreto, el Gobierno le reclama este pago por la no ejecución de una sentencia fechada en abril de 2011. La fecha para el pago voluntario finaliza el 30 de julio.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha llevado el oficio al último pleno del Parlamento del actual periodo de sesiones. Allí le ha echado en cara a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, la gestión de su partido en los años que ha gobernado en la comunidad.

"Son facturas que estamos pagando todos los días por su incapacidad e indolencia en la gestión, ¿sabe cuántas mascarillas se podrían comprar con ese dinero?", le ha inquirido después de que Díaz le afeara, precisamente, que no se distribuyan mascarillas gratuitas para toda la población.

Por su parte, la líder socialista ha comparado el pleno con "un cuadrilátero de boxeo". No ha habido puñetazos pero sí golpes dialécticos frontales. Ha sido el momento en el que Moreno le ha mostrado el oficio del Estado en el que se sanciona a la Junta.

En concreto, se debe a un incumplimiento del Derecho de la Unión Europea relativo a la no ejecución de una sentencia fechada el 14 de abril de 2011 cuando gobernaba en Andalucía José Antonio Griñán. Según recoge la sanción, si la Junta no hace efectivo el pago antes del 30 de julio el Gobierno procederá a la correspondiente recaudación en vía ejecutiva y esta repercusión incluirá los intereses de demora.

"Ataques frontales"

Susana Díaz ha lamentado "los ataques frontales" al PSOE y a ella misma por parte de Moreno para "tapar su incapacidad, su dependencia de la ultraderecha y la situación interna que atraviesa Ciudadanos", socio del Gobierno andaluz. Lo ha hecho durante la sesión de control al Gobierno después de formularle al presidente una serie de preguntas concretas, a las que Moreno respondió asegurando que ella "no quiere respuestas" sino "subsistir".



"Si quiere información es muy sencillo, ¿por qué no aceptó la propuesta que le hice de que el consejero de Salud y el de Educación tuvieran todas las semanas un encuentro con usted para darle información detallada, al momento, y para escuchar sus propuestas", le ha dicho a Díaz. Moreno considera que lo que le importa a la socialista es "desgastar" al Gobierno andaluz e "intentar sobrevivir dentro de la marea interna" de su partido.



Ha acusado además a Díaz de "faltar a la verdad" al afirmar hace unos días, según ha dicho, que Andalucía es la que más brotes de coronavirus tenía. "Ha generado una sensación de alarma y caos que no beneficia en nada a Andalucía".



"Dibuja un panorama caótico", le ha recriminado, al tiempo que ha señalado que sus palabras tendrían más credibilidad si no tuviera "a sus espaldas" seis años al frente de la Presidencia de la Junta en los que fue "incapaz de gestionar".

En su turno de réplica, Díaz ha lamentado que recurra al insulto y le ha reprochado "su falta de solvencia y rigor". Además, le ha pedido que no dé "una imagen falsa de seguridad" y le ha recordado que Andalucía no se puede permitir nuevos confinamientos en el futuro.



Moreno ha puesto el énfasis en que en Andalucía sólo hay actualmente 47 pacientes hospitalizados y que la tasa de infección actualmente es del 10% cada 100.000 habitantes cuando la media de España es del 30.

Reparto de los fondos

También ha habido tensión cuando Moreno ha apelado a la situación que vive Andalucía generada por el Covid-19. Al respecto, ha pedido al Gobierno central "un esfuerzo de empatía con Andalucía" y a la propia Susana Díaz que le ayude a generarla. Le solicita que reconsidere su posición en relación al reparto del Gobierno de España de los primeros 6.000 millones de los fondos Covid, una petición que ha extendido a Adelante Andalucía.

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, estamos poniendo toda la carne en el asador dentro de los recursos que tenemos", ha remarcado. En esta línea, le ha propuesto un trato: "Ampliaré los recursos de sanidad y educación hasta donde usted quiera si es capaz de reivindicar al Gobierno lo que nos pertenece como andaluces".

Moreno considera que ambas formaciones "son mucho más útiles metiendo el hombro" y ha asegurado que a veces hay que discrepar con sus respectivos partidos. Para Moreno, el Gobierno tiene que entender a Andalucía no puede dejarla en la penúltima posición teniendo la población más amplia. "No lo entiende nadie y cuanto más se empeñe, solo va a perder más credibilidad".

Vuelta a la comisión

Por último, el presidente andaluz se ha mostrado convencido de que tienen que sumar esfuerzos. De ahí que haya apelado de nuevo a la "alianza" de todos los grupos políticos para salir de la crisis provocada por el coronavirus. Asegura que esta colaboración sería "puntual, solo ahora, por los andaluces y porque es necesario".

El presidente considera que aún están a tiempo de incorporarse a la Comisión por la Reconstrucción que acoge el Parlamento porque el abandono de la misma fue "incomprensible" y "uno de los mayores errores históricos del PSOE".