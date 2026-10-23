Migrantes en chabolas, en la playa de Trampolín, a 19 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Marcos Moreno / Europa Press

El vicepresidente del Parlamento marroquí defiende los "derechos legítimos" de reclamar Ceuta y Melilla

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LO ESENCIAL Las claves Adil El Bitar, vicepresidente del Parlamento marroquí, defiende los "derechos legítimos" de su país para reclamar la soberanía de Ceuta, Melilla y las islas adyacentes. El diputado del Partido Autenticidad y Modernidad aboga por realizar esta reivindicación mediante el diálogo, vías pacíficas y basándose en la "legitimidad histórica y jurídica". Las declaraciones ocurren durante el debate del programa de Gobierno de coalición liderado por Fatima Ezzara al Mansuri. La postura se reitera una semana después de la primera visita oficial de los reyes Felipe VI y Letizia a ambas ciudades autónomas, la cual no tuvo respuesta oficial de Rabat.

El vicepresidente del nuevo Parlamento marroquí, Adil El Bitar, ha defendido los "derechos legítimos" de Marruecos a reivindicar la soberanía sobre Ceuta y Melilla.

Lo ha dicho en el marco del debate sobre el programa de Gobierno de la coalición que encabeza Fatima Ezzara al Mansuri.

"Reitero la necesidad de proseguir con la labor nacional y diplomática para completar nuestra unidad territorial y defender nuestros legítimos derechos a recuperar Ceuta, Melilla y las islas marroquíes ocupadas", ha sostenido El Bitar durante su intervención, según informa el medio le360 y recoge Europa Press.

El Bitar, que es miembro del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) de la primera ministra, ha aclarado que esta reivindicación debe hacerse "en el marco de una visión nacional responsable, basada en la legitimidad histórica y jurídica, así como en el diálogo y en los medios pacíficos".

Sus palabras han vuelto a poner sobre la mesa la reivindicación marroquí sobre las dos ciudades autónomas, que en Marruecos son consideradas como ocupadas por España, después de que varios ministros volvieran a esgrimirla a raíz de la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de agosto desde el reino alauí.

Además, se producen una semana después de la histórica visita realizada por los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla, la primera de su reinado.

Al contrario de lo ocurrido con la efectuada por Juan Carlos I y Sofía en 2007, cuando Mohamed VI llamó a consultas a su embajador en Madrid en protesta, en esta ocasión no ha habido reacción oficial por parte de Rabat.