Comienzo del informe remitido a la juez por el CNI. EL ESPAÑOL

El CNI, a la juez: "La inteligencia marroquí conocía posibles entradas irregulares los días previos" a la invasión de Ceuta

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un informe del CNI remitido a la Audiencia Nacional señala que la Policía y los servicios de inteligencia de Marruecos conocían con detalle los planes para la entrada masiva en Ceuta. El documento destaca la pasividad e insuficiente despliegue de las fuerzas marroquíes, motivados en parte por dar prioridad a la seguridad de Mohamed VI durante la Fiesta del Trono. El Centro Nacional de Inteligencia confirma que las autoridades del país vecino conocían las convocatorias en redes sociales que llamaban a realizar el asalto a la ciudad autónoma. La jueza María Tardón investiga este episodio como un ataque a la integridad territorial de España y busca identificar a los responsables de su financiación.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) subraya en su informe dirigido a la Audiencia Nacional que la Policía marroquí y los servicios de inteligencia de ese país eran "absolutamente conocedoras" de que podía producirse una invasión masiva de Ceuta como la que ocurrió a finales de julio.

Así lo hacen constar los servicios de inteligencia en un informe enviado a la jueza María Tardón, que investiga las causas de ese episodio y si el Gobierno español recibió avisos o alertas de este riesgo.

En su informe, al que ha accedido EL ESPAÑOL, el CNI destaca que, en los días previos a la invasión, se "estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares"

"Se puede afirmar que las autoridades marroquíes tienen conocimiento de un incremento real y tangible en la afluencia de migrantes hacia la zona colindante con Ceuta en los días previos a la entrada forzada a la ciudad autónoma", señala el informe, en respuesta a las preguntas de la juez.

De hecho, en línea con un informe anterior de la Policía, el Centro subraya la "pasividad" de los agentes marroquíes mientras se producía el asalto.

"Insuficiente despliegue"

"Previamente a la entrada masiva en Ceuta, se puede establecer de manera objetiva que las autoridades marroquíes conocían con detalle la existencia de convocatorias en redes sociales, con un gran seguimiento por parte de sus usuarios, que llamaban a una entrada masiva en Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono, y que dichas autoridades eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo", añade el informe, de 20 folios.

El CNI relata que, hasta el día anterior a la entrada, las autoridades de Marruecos mantenían "una cierta proactividad en la interceptación de nadadores, modalidad de entrada irregular que era la dominante hasta ese momento".

Sin embargo, en la práctica mostraron "una implicación muy irregular en la prevención y control de la crisis". Cuando comenzó a aumentar de forma muy relevante el número de individuos que intentaban entrar, "se observa un insuficiente despliegue de las fuerzas de seguridad combinado con una actitud de pasividad, que llevó al desbordamiento de su dispositivo".

Los servicios de inteligencia consideran que una de las razones de este insuficiente despliegue se debe a que "las autoridades marroquíes decidieron dar prioridad a garantizar la seguridad del desarrollo de las celebraciones de la Fiesta del Trono en la cercana localidad marroquí de Rincón, dado que el rey Mohamed VI se encontraba presente en el palacio de dicha localidad en el que se estaban produciendo los actos".

"Esto produjo que la llegada de inmigrantes de forma descontrolada al entorno de Ceuta se pudiera hacer sin la oposición de las fuerzas de seguridad marroquíes", revela.

"No se observa reacción"

Ahora bien, "cuando comenzó a aumentar de forma muy relevante el número de individuos que intentaban entrar, se observó un insuficiente despliegue de las fuerzas de seguridad combinado con una actitud de pasividad".

A juicio del CNI, "la Gendarmería Real estableció controles que resultaron insuficientes para contener la llegada masiva de migrantes a las inmediaciones de Ceuta".

A nivel operativo, tal y como ya se ha señalado, el CNI asegura que "no se observa una reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación, que provocó la entrada masiva a Ceuta alrededor de las 11:00 horas" del 30 de julio.

En torno a las 13.30 horas de ese mismo día, se desplegaron los primeros efectivos de unidades antidisturbios en las inmediaciones del paso fronterizo de Bab Sebta. La presencia de fuerzas marroquíes aumentó en la zona y se ejecutaron numerosas detenciones, que tampoco lograron frenar el acceso forzado ya iniciado.

La juez requirió a varios organismos públicos que el facilitasen informaciones sobre los días previos al asalto y los momentos en los que éste se desarrolló. Uno de ellos, en efecto, era el CNI.

Asimismo, Tardón también investiga quién o quiénes fueron los cerebros financieros de esta operación, que la juez descarta que constituya un flujo migratorio al uso.

Tal y como lo definió en una resolución anterior, el episodio constituyó un ataque contra la "integridad territorial" de España.