Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral: encuestas, Pedro Sánchez, actos de PP, PSOE y Vox y voto por correo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevará a Bruselas su plan para blindar fronteras y permitir expulsiones inmediatas con el objetivo de que no se vuelvan a repetir "ataques híbridos" como el que vivió Ceuta a finales de julio, cuando alrededor de 80.000 inmigrantes entraron de forma masiva.

Allí, volverá a denunciar la "inacción" y el "abandono negligente" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que, según la formación, lleva sufriendo la ciudad autónoma desde hace más de dos meses.

"Hay que hacer un protocolo para proteger a la UE de ataques y guerras híbridas como la de Ceuta. Hay que poder actuar ante elementos de desestabilización externa", han indicado a Europa Press fuentes de la dirección del PP ante la cumbre del Partido Popular Europeo.

El propio Feijóo apuntó en esa dirección este martes cuando, en una entrevista en 'esRadio', defendió que la UE cuente con "un procedimiento de emergencia ante supuestos como los de Ceuta". Se trata, añadió, de que "la legislación europea cambie y permita a los países la expulsión inmediata" y la "denegación de asilo" de los que "invadan un país".

Asimismo, Feijóo considera que las "revelaciones" que han conocido esta semana sobre esa presencia de buques de la marina marroquíes durante "la invasión" son de una "gravedad extraordinaria" y así lo expondrá ante sus colegas del PPE. A su entender, Sánchez debió desplegar el Ejército ante esos movimientos en aguas ceutíes coincidiendo con el salto de migrantes irregulares.

Además de trasladarlo a sus socios europeos en la reunión de Bruselas, Feijóo ha exigido que el presidente del Gobierno comparezca en la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones de esas incursiones de Marruecos en aguas españolas.

A su entender, este episodio evidencia "el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles por parte de quien tenía la obligación de protegerlos".