Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral: encuestas, Pedro Sánchez, actos de PP, PSOE y Vox y voto por correo
La agenda política de este jueves está marcada por el Consejo Europeo, los preparativos del 29-N y la huelga educativa en Madrid.
Sánchez se arroga el legado de Maricarmen en pleno escándalo de los pisos de la pareja de la portavoz del PSOE
Hoy, jueves 15 de octubre, Pedro Sánchez participa en el Consejo Europeo de Bruselas, donde los líderes comunitarios abordarán el presupuesto de la UE, Ucrania y la política migratoria.
En la precampaña del 29-N, PP y Vox mantienen el foco en las pensiones y sus propuestas económicas, mientras el PSOE ultima sus listas y el Frente Amplio prepara su presentación del sábado.
En Madrid, continúa la huelga del profesorado de la educación pública, con nuevas movilizaciones para reclamar mejoras salariales, menos horas lectivas y una reducción de alumnos por aula.
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Feijóo defenderá hoy en Bruselas su plan para blindar fronteras y denunciará el "abandono" de Ceuta por Sánchez
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevará a Bruselas su plan para blindar fronteras y permitir expulsiones inmediatas con el objetivo de que no se vuelvan a repetir "ataques híbridos" como el que vivió Ceuta a finales de julio, cuando alrededor de 80.000 inmigrantes entraron de forma masiva.
Allí, volverá a denunciar la "inacción" y el "abandono negligente" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que, según la formación, lleva sufriendo la ciudad autónoma desde hace más de dos meses.
"Hay que hacer un protocolo para proteger a la UE de ataques y guerras híbridas como la de Ceuta. Hay que poder actuar ante elementos de desestabilización externa", han indicado a Europa Press fuentes de la dirección del PP ante la cumbre del Partido Popular Europeo.
El propio Feijóo apuntó en esa dirección este martes cuando, en una entrevista en 'esRadio', defendió que la UE cuente con "un procedimiento de emergencia ante supuestos como los de Ceuta". Se trata, añadió, de que "la legislación europea cambie y permita a los países la expulsión inmediata" y la "denegación de asilo" de los que "invadan un país".
Asimismo, Feijóo considera que las "revelaciones" que han conocido esta semana sobre esa presencia de buques de la marina marroquíes durante "la invasión" son de una "gravedad extraordinaria" y así lo expondrá ante sus colegas del PPE. A su entender, Sánchez debió desplegar el Ejército ante esos movimientos en aguas ceutíes coincidiendo con el salto de migrantes irregulares.
Además de trasladarlo a sus socios europeos en la reunión de Bruselas, Feijóo ha exigido que el presidente del Gobierno comparezca en la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones de esas incursiones de Marruecos en aguas españolas.
A su entender, este episodio evidencia "el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles por parte de quien tenía la obligación de protegerlos".
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Sánchez rechazará en Bruselas la última propuesta de recorte del presupuesto de la UE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este jueves a Bruselas para participar en la reunión de líderes de la UE en la que rechazará, por considerarla inaceptable, la última propuesta presentada para el próximo presupuesto comunitario debido a los recortes que plantea.
Pese a la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre, Sánchez mantiene intacta su agenda europea y, según fuentes de Moncloa, prevé estar presente en las otras tres cumbres de la UE previstas hasta fin de año y en las que se pretende llegar a un acuerdo para ese presupuesto (denominado marco financiero plurianual) correspondiente al periodo 2028-2034.
La presidencia semestral del Consejo, que ejerce Irlanda, ha presentado una propuesta que asciende a 1,62 billones de euros, frente a la que ya había planteado la Comisión y que era de 1,76 billones, con recortes, sobre todo, en los apartados de competitividad y seguridad.
El Gobierno ya se había mostrado insatisfecho con los planes de la Comisión y había pedido tener más ambición, y la que ha planteado ahora Irlanda es considerada inaceptable.
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Merz y Mitsotakis cercarán a Sánchez en Bruselas tras admitir que se ocultó la entrada de buques marroquíes en Ceuta
Friedrich Merz y Kyriakos Mitsotakis prevén cercar a Pedro Sánchez en el Consejo Europeo de este jueves y viernes, según fuentes del PP Europeo. Las revelaciones sobre la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta añaden un nuevo argumento a la presión por la política migratoria del socialista español y su respuesta al asalto masivo de julio.
El Gobierno conoció y respondió a las incursiones, pero Sánchez lo ocultó en su comparecencia ante el Congreso, el 3 de septiembre. Aquel día prometió "total transparencia" y anunció la desclasificación de 40 documentos de los servicios de inteligencia sobre la entrada masiva a la ciudad autónoma.
Tampoco informó a Juan Jesús Vivas, ni en su conversación telefónica del 30 de julio ni durante la visita del presidente a Ceuta al día siguiente. Así lo confirman fuentes del entorno del presidente ceutí, que conoció el episodio "por la prensa" esta semana.
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Elecciones generales 29N | Arranca la jornada del 15 de octubre
¡Buenos días! Arrancamos la cobertura en directo de la actualidad política de este jueves 15 de octubre, con la mirada puesta en el Consejo Europeo de Bruselas, los movimientos de los partidos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y las negociaciones de la izquierda para concurrir a los comicios.