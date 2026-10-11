Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral: encuestas, Pedro Sánchez, actos de PP, PSOE y Vox y voto por correo
Sánchez arranca campaña y acusa a PP y Vox de sembrar dudas sobre el voto por correo por miedo a los sondeos.
Sánchez hace de Maricarmen su emblema de campaña y recurre a militantes de toda Andalucía para llenar Dos Hermanas.
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La precampaña para las elecciones del 29 de noviembre avanza a buen ritmo, con los partidos midiendo sus fuerzas ante unos sondeos recientes que acercan al bloque de PP y Vox a la mayoría absoluta.
En esta jornada dominical, Pedro Sánchez protagoniza un acto en Ponferrada en medio de la controversia por el voto por correo, una vía que el PSOE defiende activamente frente a las dudas deslizadas por la oposición.
Todo este clima de tensión y estrategias cruzadas marca la agenda de las formaciones, que ultiman ya sus movimientos a escasas semanas de presentar las listas oficiales para la inminente cita con las urnas.
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Elecciones generales 29-N | La Corona viaja a Ceuta y Melilla en plena precampaña
El 12 de octubre marca el inicio de una semana crucial en España. Tras el desfile, los corrillos políticos medirán la tensión de cara a las elecciones generales de 2026.
Inmediatamente después, los Reyes inician una visita histórica a Ceuta y Melilla, sin la compañía de Pedro Sánchez. Este viaje coincide con una máxima polarización entre los partidos.
Mientras las encuestas y sondeos analizan el impacto de la crisis fronteriza en el electorado, la maquinaria logística avanza sin pausa, con miles de ciudadanos tramitando ya su voto por correo.
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Elecciones generales 29-N | Vox marca perfil de cara al 29-N
El líder de Vox, Santiago Abascal, protagoniza esta tarde un mitin clave en Estepona para confrontar directamente con Pedro Sánchez, intentando mejorar sus expectativas en los sondeos de 2026.
A su vez, en Cataluña, Ernest Urtasun coordina fuerzas con los Comuns. Los distintos partidos redoblan su maquinaria territorial para rascar cada escaño que marcan las encuestas.
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Elecciones generales 29-N | El PP toma la iniciativa entre Málaga y León
Los populares no dan tregua a Pedro Sánchez en este intenso 2026. Elías Bendodo se adelanta en Málaga a los actos del Día de la Hispanidad para afianzar el apoyo del bloque conservador.
Por su parte, la portavoz Ester Muñoz despliega la campaña territorial del PP desde León. El pulso entre los partidos mayoritarios es total, analizando constantemente las encuestas y animando a sus simpatizantes a solicitar el voto por correo.
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Elecciones generales 29-N | El PSOE pisa el acelerador en Castilla y León
En un decisivo 2026 para España, el presidente Pedro Sánchez lidera esta mañana un gran acto socialista en Ponferrada (León).
Con la mirada puesta en las elecciones generales del 29-N, el Ejecutivo busca movilizar a su base frente a lo que pronostican algunos sondeos tras la polémica habitacional.
Simultáneamente, la ministra Margarita Robles conectará desde Madrid con las tropas en el exterior. Todos los partidos políticos ajustan su agenda institucional mientras arranca la tramitación del voto por correo.
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Sánchez convierte a Maricarmen en emblema electoral, pero sus decretos no habrían impedido su desahucio
La crisis de la vivienda vuelve a encender las calles y a poner en cuestión las medidas del Gobierno, que ahora Pedro Sánchez usa como baza electoral.
El desahucio de Maricarmen ha desatado una oleada de protestas y ha reabierto el debate sobre los derechos de inquilinos y propietarios, la dificultad para acceder a una vivienda y los límites de las leyes para resolver los conflictos entre ambas partes.
En medio de esta tensión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a aprobar los dos decretos de vivienda que el Congreso había rechazado apenas cuatro días antes.
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Puigdemont utilizará contra Sánchez las ofertas que Cerdán y Zapatero hicieron en Suiza "cuando sea conveniente"
Carles Puigdemont no ha dicho su última palabra sobre su relación con Pedro Sánchez y las negociaciones con el PSOE durante dos años largos en Ginebra y Zúrich (Suiza).
El líder de Junts tiene la ventaja de disponer de un soporte físico que puede utilizar como munición política.
Según una fuente muy próxima al president, "una persona muy cercana guarda las actas de las reuniones en Suiza con Santos Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero y el resto de las delegaciones del PSOE".
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Elecciones generales 29-N | Vox tiende la mano al PP y endurece su discurso
Este domingo, Santiago Abascal fijó su estrategia para 2026 ofreciendo al PP un mayor entendimiento para desbancar a Pedro Sánchez. En una entrevista en ABC, el líder de Vox reclamó militarizar Ceuta y propuso combatir la crisis de vivienda en España mediante la "remigración".
Mientras el resto de partidos políticos reaccionan, las encuestas y sondeos miden el impacto de esta retórica. Abascal también celebró el freno judicial al censo exterior, justo cuando arranca el voto por correo.
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Elecciones generales 29-N | Sánchez busca el voto en el Bierzo tras encender la precampaña en su bastión andaluz
¡Buenos días! Arrancamos la cobertura de este domingo 11 de octubre. Tras dar ayer el pistoletazo de salida oficial en el feudo socialista de Dos Hermanas (Sevilla), Pedro Sánchez retoma hoy el pulso electoral desde Ponferrada (León).