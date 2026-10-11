Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral: encuestas, Pedro Sánchez, actos de PP, PSOE y Vox y voto por correo

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La precampaña para las elecciones del 29 de noviembre avanza a buen ritmo, con los partidos midiendo sus fuerzas ante unos sondeos recientes que acercan al bloque de PP y Vox a la mayoría absoluta.

En esta jornada dominical, Pedro Sánchez protagoniza un acto en Ponferrada en medio de la controversia por el voto por correo, una vía que el PSOE defiende activamente frente a las dudas deslizadas por la oposición.

Todo este clima de tensión y estrategias cruzadas marca la agenda de las formaciones, que ultiman ya sus movimientos a escasas semanas de presentar las listas oficiales para la inminente cita con las urnas.