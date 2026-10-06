Susanna Griso, en plena entrevista con el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. Captura Antena 3

Susanna Griso, a un dirigente de UGT por la huelga general: "Le bailáis el agua al Gobierno y ahora le hacéis el último favor"

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LO ESENCIAL Las claves Susanna Griso reprochó a UGT que convoque una huelga general antes de la campaña electoral tras años de cercanía con el Gobierno de Pedro Sánchez. Fernando Luján defendió que la movilización responde a la insuficiencia salarial y a la necesidad de reivindicar sueldos dignos para acceder a la vivienda. Griso admitió que los salarios son bajos y precarios, pero sostuvo que los sindicatos pierden legitimidad si actúan como un brazo político. La presentadora acusó a los sindicatos de convocar la huelga contra el PP, mientras María Jesús Montero afirmó que la protesta se dirige contra la oposición.

Susanna Griso ha reprochado este martes al vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, que los sindicatos hayan convocado una huelga general a las puertas de unas elecciones, tras haber estado "8 años comiendo de la mano de Yolanda Díaz".

La movilización está prevista para antes del inicio oficial de la campaña electoral, fijado para el día 13, aunque todavía no se ha concretado la jornada exacta.

Los sindicatos justifican la convocatoria con la necesidad de "reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda".

Durante una entrevista en el programa de Antena 3 Espejo Público, Griso ha cuestionado a Luján por el momento elegido para la movilización.

"¿Entiende usted las críticas de que durante ocho años no convoquen ustedes una huelga? De hecho, no la han convocado en los últimos 14 años y lo hacen ahora", le ha preguntado.

El dirigente de UGT ha defendido que todas las huelgas generales convocadas por su sindicato han respondido a una "reivindicación laboral obvia".

Además, ha argumentado que durante estos últimos años se han alcanzado "acuerdos que han mejorado sustancialmente las condiciones laborales" en España.

"Pero no en precampaña ni campaña", le ha replicado Griso en varias ocasiones.

Luján ha insistido entonces en justificar la movilización por la "insuficiencia en los salarios". Un argumento que tampoco ha convencido al colaborador Juan Soto Ivars.

👉🏼 Así responde @SusannaGriso al vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján sobre la convocatoria de una huelga general 🗣️ "No tiene ningún sentido porque da la sensación de que es el último favor que prestan al Gobierno" 📲 #EspejoPúblico https://t.co/JBQNDuixGT — Espejo Público (@EspejoPublico) October 6, 2026

"¿La huelga es contra los propios sindicatos, que durante estos ocho años no han sido capaces de subir los salarios?", ha planteado el escritor, que también ponía el foco en la cercanía de la movilización con las elecciones. "Permítame que me ría", decía.

Ha sido entonces cuando Griso ha intervenido para reconocer que los sindicatos tienen argumentos para reclamar una mejora de los sueldos.

"Les asiste la razón porque los salarios son muy bajos, son precarios. Son una mierda, lo digo así de claro", ha afirmado la presentadora.

Sin embargo, ha cuestionado el momento de la convocatoria y la relación que los sindicatos han mantenido durante los últimos años con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Los sindicatos son necesarios, pero pierden legitimidad cuando se convierten en un brazo político"

"Lo que no tiene sentido es durante ocho años bailarle el agua a Yolanda Díaz y a este Gobierno y ahora, antes de la campaña electoral, decir que convocan ustedes una huelga general a rebufo del Sindicato de Inquilinas", ha reprochado Griso.

"Eso no tiene ningún sentido, perdóneme", ha insistido la presentadora, que elevaba todavía más el tono de su crítica: "Da la sensación de que es el último favor que ustedes prestan a este Gobierno con el que han ido de la manita hasta antes de ayer".

Griso, no obstante, aclaraba que los "sindicatos son necesarios", pero que pierden "legitimidad" cuando "se convierten en un brazo político".

"Las huelgas generales se convocan contra un sujeto, no en general, contra el universo", ha zanjado la presentadora, antes de acusar a Luján de "convocar una huelga general contra el PP que domina la mayoría de las comunidades autónomas".

Las palabras de Griso no han tardado en viralizarse en redes sociales, especialmente por sus críticas al momento elegido por los sindicatos para convocar la huelga.

Este mismo martes, por cierto, María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y directora de Estrategia de la campaña de Sánchez, aseguraba que "la huelga general se convoca contra la oposición".

La dirigente socialista reconocía que se trata de una "situación anómala" porque las huelgas generales "se convocan habitualmente contra el Gobierno".