La XI edición de nuestros premios tendrá lugar el próximo 27 de octubre, a las 19.30 horas, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. El evento contará con amplia representación del mundo de la política, la empresa, el deporte y la sociedad civil.

Josep Oliu, Luis de la Fuente, la Fundación Atresmedia y Nieves Álvarez, premios Leones de El Español 2026 en su XI edición

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LO ESENCIAL Las claves Josep Oliu, Luis de la Fuente y la Fundación Atresmedia reciben los premios Los Leones de EL ESPAÑOL 2026 en las categorías de Empresa, Deportes y Solidaridad. Nieves Álvarez será la primera galardonada con el nuevo Premio León de Magas, incorporado en la XI edición de los reconocimientos. La entrega de los galardones se celebrará el 27 de octubre en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Los premios reconocen la trayectoria de Oliu en Banco Sabadell, los éxitos de De la Fuente con la selección, la labor educativa de la fundación y la carrera de Álvarez.

El presidente del Banco Sabadell Josep Oliu, el seleccionador nacional de fútbol Luis de la Fuente y la Fundación Atresmedia han sido los galardonados con los premios Los Leones de EL ESPAÑOL 2026. Una edición muy especial, en tanto que incorpora una nueva categoría a los premios. Se trata del Premio León de Magas, que en su primer año recaerá en la modelo Nieves Álvarez.

Universal, libre, independiente, indomable, protector, impulsor, vigilante, ecuánime, innovador, combativo... Todos estos calificativos y alguno más representan los valores de EL ESPAÑOL. Y lo hacen de forma tan fiel como la personalidad y los logros profesionales, personales y colectivos de los premiados en este 2026, en la que ya es la undécima edición de Los Leones.

Estos galardones a la excelencia no podían llegar en un momento más oportuno -la ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 27 de octubre en la madrileña Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (calle Alcalá, 13)-. Con una convocatoria electoral en ciernes tras la negativa del Congreso a aprobar los dos decretos de vivienda que planteaba el Gobierno de Pedro Sánchez, la incertidumbre nacional se suma a la incertidumbre global.

En la edición de 2025 hablábamos ya de un “mundo nuevo”, de una realidad que se impone cada día y que ni entonces ni ahora sabemos si es para mejor o para peor, pero sí somos plenamente conscientes de que es un mundo radicalmente distinto al que conocimos cuando nació EL ESPAÑOL allá por 2015.

En el último año, España ha consolidado un crecimiento económico por encima de la media de sus socios europeos al mismo tiempo que la inflación ha llegado al 4,3% en un país sin presupuestos y con el debate de la vivienda más candente que nunca.

El día que nacimos, nadie podía imaginar que las páginas de EL ESPAÑOL narrarían una guerra a las puertas de Europa o la reciente amenaza de Putin de utilizar armamento nuclear contra los aliados occidentales. Mucho menos que Estados Unidos entraría en una guerra de baja intensidad con Irán en la que las principales víctimas son los bolsillos de los conductores europeos por el estrangulamiento del Estrecho de Ormuz.

Referentes en la incertidumbre

El marco en el que nos movemos obliga a la sociedad española a una búsqueda perentoria de referentes, de personas con valores, capaces de analizar la realidad, de entender el mundo que viene y de mirar un paso más allá para contribuir, con su conocimiento y con su ejemplo, a descifrar el futuro que se abre ante nosotros.

Una filosofía y unos valores que representan los premiados en esta XI edición de los Premios Los Leones de EL ESPAÑOL 2026: Josep Oliu, en la categoría de Empresa; Luis de la Fuente, en la categoría de Deportes; y la Fundación Atresmedia, en la categoría de Solidaridad. Además, este año Nieves Álvarez se convertirá en la primera galardonada con el Premio León de Magas.

Josep Oliu

Josep Oliu i Creus lleva más de un cuarto de siglo al frente de Banco Sabadell. Un tiempo en el que ha logrado posicionar la entidad vallesana como uno de los líderes del sector. Su prueba de fuego más reciente fue la guerra con el BBVA para mantener la independencia del banco tras la opa hostil lanzada por el banco vasco.

Pasada la guerra llega el momento de “ir decidiendo el futuro” como decía el propio Oliu. Y eso pasa por lanzar el ‘nuevo Sabadell’ de cara a 2030. Un proyecto que pilotará el flamante consejero delegado Marc Armengo.

Un futuro basado en una entidad capaz de competir en los tiempos de la Inteligencia Artificial y que haga frente a los neobancos.

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Oliu es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y doctor en Economía por la Universidad de Minnesota. Se formó como economista antes de llegar a la entidad de la que su familia había sido parte histórica.

Se incorporó a Banco Sabadell en 1986 como secretario general técnico, y en 1991 fue nombrado consejero director general en sustitución de su padre, Joan Oliu i Pich. En 1999 asumió la presidencia.

Desde entonces protagonizó la transformación del banco: con él al mando, la entidad emprendió una agresiva estrategia de expansión, con la compra de Banco Atlántico, Banco Guipuzcoano, la CAM o Banco Gallego, y su salto internacional con la británica TSB.

Luis de la Fuente

Luis de la Fuente es el mejor seleccionador del mundo. No en vano, está nominado al Balón de Oro después de su increíble éxito con la Selección en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El riojano representa el triunfo del hombre sencillo, humilde, cercano, el ejemplo de que una buena persona también puede llegar al éxito más rotundo sin necesidad de decir una palabra más alta que la otra.

Llegó a la Selección con un perfil bajo, siendo un hombre de la casa que, es cierto, venía ganándolo prácticamente todo con las categorías inferiores. Campeón de Europa sub19, oro en los Juegos Mediterráneos de 2018, campeón de Europa sub21 y la reconocida medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Dio el salto al combinado absoluto ante la salida de Luis Enrique tras el fracaso del Mundial de Qatar en 2022, y desde entonces no ha hecho sino ganar. El debut ante Escocia sembró dudas en el primer momento, pero desde aquel momento de zozobra hasta la actualidad toda la evolución ha seguido una clara línea ascendente.

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De la Fuente conquistó la Nations League de 2023, pero sobre todo maravilló a todo un continente con la Eurocopa de 2024. Aquel equipo joven, divertido, ambicioso y que jugaba con extremos dio un golpe encima de la mesa de la manera más inesperada.

El seleccionador ha sido capaz de construir una identidad y, sobre todo, de armar un bloque. Porque, en realidad, ahí reside el éxito de España, en ser un auténtico equipo donde todos los jugadores sacan su mejor versión para ponerla al servicio de lo común. El Mundial fue el reflejo de ello.

La confianza que desprende es tal que la Real Federación Española de Fútbol le acaba de renovar hasta 2032. Ya es el seleccionador más laureado de la historia de España, y parece que le queda un gran camino por recorrer aún.

Fundación Atresmedia

La Fundación Atresmedia nació en 2005, todavía como Fundación Antena 3, con el objetivo de favorecer el bienestar y la formación de los niños, niñas y jóvenes para defender sus derechos e intereses.

Durante sus primeros 15 años, dedicó su labor al acompañamiento de menores hospitalizados, al impulso de la Formación Profesional y a trabajar por la calidad educativa, hasta que en 2022 reorientó su estrategia.

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Patricia Pérez González, directora general corporativa de Atresmedia e integrante de la lista 'Las Top 100 Mujeres Líderes' en dos ocasiones, asumió la dirección de la fundación en 2021, redirigiendo los proyectos de la entidad hacia la alfabetización mediática, informacional y digital.

Como señaló José Creuheras, presidente de Grupo Planeta y de Atresmedia, y del Patronato de su fundación, durante la celebración del 20.º aniversario: “La Fundación Atresmedia se ha consolidado como una entidad reconocida y respetada, que inspira y actúa impulsando proyectos con un impacto real y positivo en la sociedad".

Ahora, el León reconoce la labor de una entidad que ha asumido la responsabilidad de preparar a los jóvenes para comprender la información y formar sus propias opiniones, dotándolos de las herramientas y competencias necesarias para desenvolverse con confianza y responsabilidad en el entorno mediático y digital actual.

Nieves Álvarez

El inicio de la historia de Nieves Álvarez es un clásico del imaginario de las modelos. La descubrieron en plena calle saliendo de su colegio, a pesar de que en alguna ocasión ha comentado que no era la guapa de la escuela.

Este León de Magas tiene poco que ver con lo que salta a la vista, sino que entronca más con esa parte que no se ve y que logra que una persona sobreviva de forma excelsa en esta industria. Porque Nieves Álvarez sigue siendo un icono internacional. El público aún se deleita con sus pasos, al ritmo de Stéphane Rolland —de quien es musa— en la Semana de la Alta Costura de París.

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Su camino se ha ido abriendo y diversificando. Las etiquetas, tan populares hoy en día, se quedan cortas con ella. Se reinventó, asumió nuevos retos y convirtió su experiencia ante los flashes en una nueva forma de contar la moda en televisión, donde lleva ya más de una década acercando la industria al público.

Y cuando su agenda ya parecía no dejar espacio para más, encontró la manera de abrir una nueva puerta: se lanzó al emprendimiento con su propia marca de cuidado de la piel, NIEVES by Nieves Álvarez. En cada producto, su esencia, por convicción y formulación —uno de sus ingredientes favoritos es la flor de las nieves, edelweiss—.

Y con todo ello, puede que la evolución que más merezca la pena señalar sea lo que representa: una mujer que ha sabido hacer de los años su mejor baza en lugar de una frontera, encontrando en ellos esas nuevas oportunidades. Una mirada elegante y valiosa que sólo gana con el paso del tiempo.