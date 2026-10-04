Delcy y Koldo negociaron crear un banco en Venezuela para blanquear dinero de mordidas y del petróleo venezolano

La UCO investiga el viaje, cuyos más de 4.000 euros de gastos financió el constructor Pepe Ruz, dentro de la causa sobre posible financiación irregular ligada al petróleo venezolano.

José Luis Ábalos recibió de Koldo el resultado del encuentro y le reenvió opciones para comprar una ficha bancaria o crear una entidad de dinero electrónico.

Según los mensajes intervenidos, el banco serviría para mover y blanquear presuntos fondos de mordidas de contratos públicos españoles y del negocio petrolero venezolano.

Koldo García se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas el 8 de octubre de 2021 para negociar la creación de una entidad financiera en Venezuela.

Delcy Rodríguez y Koldo García negociaron la creación de una entidad financiera en Venezuela durante su reunión celebrada en Caracas el 8 de octubre de 2021.

La trama pretendía emplear este banco para mover y blanquear fondos procedentes de presuntas mordidas en contratos públicos de España y del negocio del petróleo venezolano.

García viajó a la capital venezolana casi tres meses después de que José Luis Ábalos dejara el Ministerio de Transportes.

Los mensajes recuperados de sus teléfonos incautados en 2024, a los que ha tenido acceso este periódico, reconstruyen los contactos previos con Rodríguez, las gestiones de su estancia y lo que narró a su círculo de confianza tras el encuentro.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue el rastro de aquella reunión dentro de la investigación sobre la posible financiación irregular del PSOE a través del petróleo venezolano, según ha podido conocer EL ESPAÑOL.

Las actuaciones de esa causa en la Audiencia Nacional permanecen bajo secreto. Los mensajes acreditan los contactos, la visita en el despacho de la entonces vicepresidenta de Venezuela y muestran conversaciones sobre fórmulas bancarias que buscan poner en marcha.

En la declaración de Víctor de Aldama ante el juez Ismael Moreno, el empresario entregó documentación sobre un cupo de crudo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) por valor de 250 millones de euros y vinculó esa operación con la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista.

El proyecto bancario, según fuentes del caso a este periódico, buscaba permitir a sus impulsores controlar la circulación del dinero desde la sombra.

Pepe Ruz, propietario de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), era otro de los colaboradores e impulsores de este proyecto.

Ruz está investigado en la Audiencia Nacional por ser uno de los constructores que pagó mordidas a cambio de obra pública.

Las conversaciones entre el constructor y el asesor de José Luis Ábalos muestran que siguió el viaje de cerca, recibió detalles del encuentro y financió los más de 4.000 euros de gastos que supuso el viaje.

Koldo propuso a la actual presidenta de Venezuela crear un banco en Venezuela para canalizar así el negocio con el chavismo y dejar de lado a Víctor de Aldama, con el que Ábalos y su asesor habían roto.

La mano derecha de Ábalos notificó a Delcy que Aldama ya no era un interlocutor válido con el Gobierno de Sánchez.

Además, le propuso que fuera Ábalos quien llevara directamente desde entonces los negocios petrolíferos con el chavismo.

En la misma cita, Koldo también ejerció de intermediario del régimen de Guinea Ecuatorial.

La mano derecha de Ábalos ofreció a Delcy Rodríguez que Venezuela comprara deuda ecuatoguineana, operación por la que la trama se llevaría una comisión.

Un año más tarde de la reunión entre Koldo y Delcy Rodríguez, en 2022, el empresario chavista Francisco Flores se hizo con el control del banco Sofitasa.

Flores, fallecido el pasado 6 de febrero, fue uno de los pagadores de Análisis Relevante. Esta empresa, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), era manejada en la sombra por José Luis Rodríguez Zapatero con Julio Martínez Martínez como "testaferro".

El control de un banco venezolano se repite en ambas estructuras corruptas, investigándose en este momento si las diferentes tramas del PSOE usaron estas entidades aprobadas por el chavismo para ocultar y mover dinero procedente de comisiones ilegales.

Los preparativos

El primer contacto entre Koldo García y Delcy Rodríguez data del 4 de octubre de 2021. El asesor de Ábalos le escribió para agradecerle que pudiera recibirlo. "Estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir", le dijo. Rodríguez respondió: "Bien K".

Los mensajes prueban además que ambos ya se conocían y había cierto grado de confidencialidad entre ambos, dado que Delcy siempre llama a García por su inicial: 'K'.

Un día después, Koldo pidió hablar con ella por otra vía. Desde su segundo teléfono planteó una preocupación concreta sobre la estancia: "Solo es saber dónde me puedo alojar sin que me registren. Hotel [sic]".

Finalmente, Koldo García se alojaría en el Hotel Meliá Caracas. Un alojamiento de cinco estrellas en el centro de la capital y contaría con la ayuda de varios funcionarios para moverse por la ciudad.

El 6 de octubre voló desde Madrid rumbo a Estambul, en donde hizo escala, en sendos vuelos de Turkish Airlines. Los billetes incluidos en la documentación recuperada de los dispositivos de Koldo sitúan el segundo vuelo hacia Caracas en la madrugada del día 7, con llegada prevista a las 07.30, hora local venezolana.

Al aterrizar, Koldo mantuvo contacto con Félix Plasencia, entonces embajador venezolano en China y antiguo ministro de Turismo. Una de las personas de confianza de Delcy Rodríguez y bien conocido también por José Luis Ábalos.

Plasencia es actualmente el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Venezuela y tiene como gran responsabilidad ser el representante diplomático de Venezuela en EEUU.

El diplomático chavista sonó como uno de los potenciales embajadores en Washington tras la detención de Maduro y el cambio de relaciones entre el Gobierno venezolano y el de Donald Trump.

Finalmente, Delcy Rodríguez anunció la creación de un gran ministerio con él al mando de las carteras de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y la reubicación del excanciller Yván Gil como ministro de Ciencia y Tecnología.

García le preguntó por la cita: "Yo estoy a la espera me llame tu director para ir a ver a la señora [sic]". También quiso confirmar si Rodríguez lo recibiría ese mismo día.

Plasencia le respondió que preguntaría y le indicó que coordinara sus movimientos con un contacto: Manuel Jiménez.

Rhonal Fonseca, director general del despacho del canciller, informó a García del vehículo enviado a recogerlo y de los preparativos para alojarlo en el Hotel Meliá Caracas.

La reunión

El encuentro entre Koldo y Delcy no se celebró, como tenía previsto el asesor de Ábalos, el 7 de octubre, según explicó después García a Plasencia: "Se retrasó a hoy".

El 8 avisó a Pepe Ruz de que iba a ver a Rodríguez. Ruz le preguntó si se había encontrado con "el niño", apodo con el que denominaban a Aldama. García contestó: "Voy ahora a verla. Por ahora no".

La trama tenía sospechas de que Víctor de Aldama podría estar también en Venezuela y el proyecto bancario en Caracas era desconocido para el empresario.

Ruz le pidió cautela. El antiguo asesor de Ábalos aludió a la espera previa con otra frase breve: "Solo espere 14 horas [sic]".

Ese mismo día, García comunicó a Plasencia que la reunión había ido bien y agradeció su gestión. "Muy bien Mila gracias. Nos vemos en breve seguro. Eternamente agradecido por tu gestión [sic]", escribió antes de concluir con un último agradecimiento: "Y mi jefe también. No sabes lo agradecido que estaré siempre [sic]".

Kenny Díaz Rosario, miembro del entorno de la Vicepresidencia y presente en el viaje frustrado de Rodríguez a Madrid en enero de 2020 (el llamado Delcygate'), también estuvo en contacto con Koldo García.

Tras la reunión, le dijo: "Por acá a la orden para lo que sea hermano". Kenny había sido una de las personas con las que Koldo coordinó su visita ya en Caracas.

El teléfono del asesor de José Luis Ábalos guarda una amplia secuencia de fotografías de ambos en el despacho de Rodríguez, con una bandera venezolana de fondo.

El plan bancario

El 9 de octubre, Koldo García informó a José Luis Ábalos del resultado del encuentro con Delcy Rodríguez en su despacho.

"De verdad muy bien", le escribió cuando el exministro le preguntó cómo había ido la visita. Añadió que Rodríguez "quiere ayudar en todo".

En esa misma conversación, Ábalos reenvió un texto sobre la posibilidad de adquirir una ficha bancaria o constituir una entidad de dinero electrónico.

El mensaje, que también le había reenviado Pepe Ruz a Koldo, proponía "adquirir (o crear) una entidad de dinero electrónico, que puede actuar como un banco sin serlo". En otro mensaje reenviado después señalaba que comprar un banco pequeño podía resultar más sencillo.

En su viaje de regreso, Koldo mandó a Ruz el desglose de gastos en Caracas. "3045. Viaje. 1170. Estancia y Manutención. Suma tu que yo estoy cansado [sic]", le escribió el exasesor.

Los billetes sitúan el regreso desde Caracas el 9 de octubre, con escala, de nuevo, en Estambul y llegada prevista a Madrid el día 10 por la mañana.

Los contactos de Koldo y el entorno de Delcy Rodríguez siguieron en los días siguientes.

El día 13 de octubre, García se puso en contacto con Kenny Díaz y sólo dos días después le mandó una noticia del Diario ABC titulada "El Gobierno ocultó que Delcy Rodríguez llegó a España para reunirse con Zapatero".

La portada iba acompañada del mensaje: "Por favor enséñalo gracias. Que no haga ni caso pero que lo sepa [sic]".

La investigación que está llevando ahora la UCO sobre el encuentro de Caracas y el fallido intento de montar una entidad bancaria en Venezuela busca perseguir el rastro del dinero de los supuestos negocios con petróleo y fondos procedentes de las mordidas de contratos públicos.

Los mensajes de Koldo García permiten seguir el viaje, identificar a sus interlocutores y situar las opciones bancarias que barajaba la trama.