Posible convocatoria de elecciones y decreto de vivienda, en directo | La acampada en Sol cumple una semana tras la negativa del Congreso a los decretos

El Congreso de los Diputados ha tumbado los dos reales decretos-ley en materia de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Ante la pérdida de apoyos y el voto en contra de Junts, fuentes del Ejecutivo han adelantado a EL ESPAÑOL que el escenario de un adelanto electoral es "muy probable".

El presidente ha abierto un periodo de reflexión este fin de semana, barajando el 29 de noviembre como posible fecha para acudir nuevamente a las urnas.

¿Cuándo y dónde son las manifestaciones por la vivienda?

En paralelo a la crisis política, colectivos sociales, sindicatos de vivienda y organizaciones de inquilinos han convocado movilizaciones en más de 50 ciudades de toda España.

Convocatoria en Madrid: La marcha principal arrancará a las 12:00 horas en la Plaza de Cibeles, punto en el que confluirán cuatro columnas de manifestantes.

Demandas clave: Las exigencias se centran en la intervención y congelación de los precios del alquiler, así como en la prohibición total de ejecutar desahucios sin garantizar previamente una alternativa habitacional.