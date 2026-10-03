Posible convocatoria de elecciones y decreto de vivienda, en directo | La acampada en Sol cumple una semana tras la negativa del Congreso a los decretos
España está a atenta a Pedro Sánchez y su "muy probable" convocatoria de elecciones.
PP, Vox y Junts tumban los decretos de vivienda entre improperios de la izquierda y empujan a Sánchez a las urnas
El Congreso de los Diputados ha tumbado los dos reales decretos-ley en materia de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Ante la pérdida de apoyos y el voto en contra de Junts, fuentes del Ejecutivo han adelantado a EL ESPAÑOL que el escenario de un adelanto electoral es "muy probable".
El presidente ha abierto un periodo de reflexión este fin de semana, barajando el 29 de noviembre como posible fecha para acudir nuevamente a las urnas.
¿Cuándo y dónde son las manifestaciones por la vivienda?
En paralelo a la crisis política, colectivos sociales, sindicatos de vivienda y organizaciones de inquilinos han convocado movilizaciones en más de 50 ciudades de toda España.
Convocatoria en Madrid: La marcha principal arrancará a las 12:00 horas en la Plaza de Cibeles, punto en el que confluirán cuatro columnas de manifestantes.
Demandas clave: Las exigencias se centran en la intervención y congelación de los precios del alquiler, así como en la prohibición total de ejecutar desahucios sin garantizar previamente una alternativa habitacional.
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Posible convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez | La vivienda, el detonante de una crisis mayor
La falta de acuerdo en los decretos de vivienda evidencia que la política española está fracturada. Estas normas buscaban abordar problemas urgentes, pero la oposición frontal desde distintos ángulos políticos ha paralizado cualquier avance.
Esta incapacidad para legislar en asuntos clave plantea serias dudas sobre la gobernabilidad. Pedro Sánchez se enfrenta al desafío de recuperar la iniciativa política; de lo contrario, el fantasma de unas nuevas elecciones será cada vez más real.
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La acampada en Sol cumple una semana tras la negativa del Congreso a los dos decretos de Sánchez
Se cumple una semana desde que decenas de personas comenzaran a acampar en Sol después de una multitudinaria marcha en Madrid tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo en su casa 71 años.
Desde entonces, la acampada ha ido creciendo junto con la presión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una presión que ha llegado a un punto de no retorno con una de sus mayores derrotas en el Congreso: la caída de los dos decretos de vivienda, con los votos en contra de la derecha.
Ante la negativa del Congreso, los acampados en Sol estallaron contra el Gobierno al tiempo que amenazaban con una "huelga general". "Al Congreso lo controlan los buitres", se escuchaba dentro y fuera del hemiciclo. Este sábado, este enfado se llevará a las calles, con varias protestas alrededor del Estado.
Mientras tanto, Pedro Sánchez ha entrado en un periodo de reflexión para sopesar un posible adelanto electoral.
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Posible convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez | Un golpe en el Congreso y las quinielas se disparan
El Congreso ha tumbado los decretos de vivienda del Gobierno. La suma de PP, Vox, Junts, PNV y Coalición Canaria en el segundo texto muestra una debilidad parlamentaria alarmante. ¿Podrá Pedro Sánchez gobernar sin margen de maniobra legislativa?
Los analistas ya fijan fechas en el calendario. Si la convocatoria se publicara el 6 de octubre en el BOE, iríamos a elecciones el 29 de noviembre. La actualidad política echa humo, y la presión sobre el presidente del Gobierno crece.
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Sánchez, cerca de tirar la toalla: su derrota le obliga a convocar elecciones con la vivienda como bandera
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está muy cerca de tirar la toalla, obligado a convocar elecciones aprovechando el tirón del debate de la vivienda y constatando que la legislatura no da para más.
Estuvo a punto de hacerlo cuando se tomó un fin de semana para meditar su futuro tras la imputación de Begoña Gómez en 2024 y luego cuando, un año después, fue acusado su mano derecha, Santos Cerdán.
Ahora, la derrota en las votaciones de los decretos de vivienda ha operado como una especie de moción de censura de PP, Vox y Junts que no obligan al cambio de Gobierno, pero hacen que las elecciones anticipadas estén sobre la mesa.
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Por qué el 29 de noviembre es la fecha más probable para que Sánchez convoque elecciones y por qué podría no hacerlo
Los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez han decaído. Los votos en contra de Partido Popular, Vox y Junts han impedido su aprobación y, probablemente, han dado el golpe de gracia a la legislatura de un Ejecutivo que lleva meses haciendo equilibrios para mantener una gobernabilidad que se le ha ido de las manos.
Miembros del Gobierno consultados por este periódico no sólo han considerado el escenario electoral como "muy probable" sino que han trasladado a Moncloa serían partidarios de esa convocatoria, por entender que la situación es ya insostenible.
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Posible convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez | ¿Convocará elecciones Pedro Sánchez?
Tras la derrota parlamentaria producida tras la alianza de PP, Vox y Junts para derogar los dos decretos sobre vivienda ha dejado al Ejecutivo en una posición de alta inestabilidad, llevando a Pedro Sánchez y a su núcleo cercano a evaluar activamente el escenario de un adelanto electoral.
Miembros del Gobierno han asegurado a EL ESPAÑOL que es un escenario "muy probable". El líder del Gobierno analizará el impacto político de la votación y la reacción en las calles antes de decidir si disuelve las Cortes.
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Posible convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez | ¿Cómo fue el resultado de las votaciones en el Congreso?
El Pleno del Congreso rechazó definitivamente los dos decretos-ley de vivienda aprobados por el Ejecutivo tras alinearse el bloque de la oposición liderado por el Partido Popular y Vox con los siete diputados de Junts per Catalunya.
La primera votación sobre las medidas de contención de alquileres y bonificaciones fiscales decayó con 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo decreto sobre prórrogas e indemnizaciones de arrendamiento fue rechazado por 166 votos a favor frente a 184 en contra al sumarse también las negativas del PNV y Coalición Canaria.