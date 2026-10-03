Derrumbe de un bar en La Rioja, en directo | 12 heridos y unas 50 personas rescatadas bajo los escombros
Seis de los once heridos han tenido que ser trasladados al Hospital San Pedro de Logroño.
Más información: Un derrumbe en La Rioja siembra el caos: más de 25 personas atrapadas bajo los escombros y once heridos.
El colapso del suelo y parte del techo de un bar en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) ha dejado 12 heridos de diversa consideración durante la madrugada de este sábado.
El suceso ha ocurrido hacia las 5:25 horas. El derrumbe de la estructura dejó atrapadas inicialmente a unas 50 personas en el interior del local que no podían salir por sus propios medios.
Seis heridos han sido evacuados al Hospital San Pedro de Logroño y dos al centro de salud de Haro. El resto, con lesiones leves, ha recibido asistencia in situ. Los bomberos han apuntalado el inmueble y finalizado las tareas de inspección para descartar más víctimas.
La Guardia Civil de La Rioja, en una nota, ha añadido que, de acuerdo con las primeras informaciones recabadas, el incidente se habría desencadenado inicialmente con el colapso del suelo del establecimiento, lo que ha provocado después el derrumbe parcial del techo.
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Derrumbe en La Rioja, en directo | La labor de los bomberos
Las labores técnicas de los bomberos en el lugar del siniestro han sido exhaustivas e imprescindibles.
Tras rescatar a las víctimas de entre los cascotes, los efectivos realizaron un apuntalamiento urgente del bar para frenar su deterioro.
Además, su minuciosa búsqueda final ha sido vital para descartar de forma oficial que quedaran más personas bajo los escombros.
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Derrumbe en La Rioja, en directo | El suceso
Hacia las 5:25 horas, el colapso del suelo y parte del techo de un bar con licencia hasta las 6:00 dejó atrapadas a unas 50 personas en su interior, provocando además el derrumbe de una pared en una vivienda contigua que se encontraba vacía.
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Derrumbe de un bar en la Rioja, en directo | Actualización balance de víctimas
El balance de heridos asciende a 12, sin que se tema por la vida de ninguno. El herido de mayor consideración presenta una posible fractura de pierna.
Seis afectados han sido evacuados al Hospital San Pedro de Logroño y tres al centro de salud de Haro. El resto ha sido atendido en el lugar por efectivos sanitarios, Cruz Roja y Protección Civil.
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Derrumbe en La Rioja, en directo | Operativo e investigación
La unidad cinológica de rescate con perros y los bomberos han finalizado las batidas confirmando que no hay más víctimas bajo los escombros.
Mientras la Guardia Civil investiga las causas del colapso estructural, arquitectos y aparejadores evalúan los graves daños del inmueble y los edificios colindantes.
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Derrumbe en La Rioja, en directo | El balance médico del siniestro
Pese a la gran aparatosidad del derrumbe ocurrido a las cinco y media de la madrugada, destaca que no se han registrado víctimas mortales.
El balance de once heridos, seis de ellos trasladados al Hospital San Pedro de Logroño, es preocupante, pero las cifras podrían haber sido catastróficas dadas las circunstancias del colapso y el atrapamiento múltiple.
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Derrumbe de un bar en la Rioja, en directo | La mecánica del fallo estructural
El colapso de este local en San Vicente de la Sonsierra pone sobre la mesa la importancia del mantenimiento en establecimientos públicos. Según los indicios, cedió primero el suelo y posteriormente el techo.
Será fundamental que la investigación técnica determine si había daños previos o un exceso de aforo para depurar responsabilidades y evitar accidentes similares.
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Derrumbe de un bar en la Rioja, en directo | La rápida actuación de emergencias
La movilización de los servicios de emergencia ha sido clave en este grave suceso. Que una treintena de personas queden atrapadas de madrugada es un escenario crítico.
Afortunadamente, la rápida coordinación entre ambulancias, bomberos y Guardia Civil permitió asegurar la zona, rescatar a los afectados y evitar que el balance final de víctimas fuera mucho más trágico.