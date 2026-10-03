Derrumbe de un bar en La Rioja, en directo | 12 heridos y unas 50 personas rescatadas bajo los escombros

El colapso del suelo y parte del techo de un bar en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) ha dejado 12 heridos de diversa consideración durante la madrugada de este sábado.

El suceso ha ocurrido hacia las 5:25 horas. El derrumbe de la estructura dejó atrapadas inicialmente a unas 50 personas en el interior del local que no podían salir por sus propios medios.

Seis heridos han sido evacuados al Hospital San Pedro de Logroño y dos al centro de salud de Haro. El resto, con lesiones leves, ha recibido asistencia in situ. Los bomberos han apuntalado el inmueble y finalizado las tareas de inspección para descartar más víctimas.

La Guardia Civil de La Rioja, en una nota, ha añadido que, de acuerdo con las primeras informaciones recabadas, el incidente se habría desencadenado inicialmente con el colapso del suelo del establecimiento, lo que ha provocado después el derrumbe parcial del techo.