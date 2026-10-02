Última hora del temporal en España, en directo | La Aemet mantiene las alertas roja y naranja por lluvias extremas e inundaciones

España afronta este viernes, 2 de octubre, una nueva jornada marcada por las lluvias torrenciales y las tormentas, con especial atención en el este de la península.

La Aemet mantiene el aviso rojo, el nivel máximo de riesgo, en zonas de Cataluña y Comunidad Valenciana por precipitaciones muy intensas.

El episodio está dejando ya incidencias, inundaciones y problemas de circulación en algunos puntos, mientras los servicios de emergencia mantienen desplegados sus dispositivos ante el riesgo de nuevas acumulaciones de agua y crecidas.

El temporal también afecta a otros puntos del litoral mediterráneo y Baleares, con avisos por lluvias y tormentas en Alicante, Murcia, Ibiza y Formentera.