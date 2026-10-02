Última hora del temporal en España, en directo | La Aemet mantiene las alertas roja y naranja por lluvias extremas e inundaciones
La Aemet mantiene el aviso rojo por lluvias torrenciales en zonas de Tarragona y Castellón.
Los meteorólogos lo confirman: "Se acerca lo peor del temporal en España y no va a pasar hasta las últimas horas del viernes"
Alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia y Castellón: À Punt despliega un histórico operativo en directo
España afronta este viernes, 2 de octubre, una nueva jornada marcada por las lluvias torrenciales y las tormentas, con especial atención en el este de la península.
La Aemet mantiene el aviso rojo, el nivel máximo de riesgo, en zonas de Cataluña y Comunidad Valenciana por precipitaciones muy intensas.
El episodio está dejando ya incidencias, inundaciones y problemas de circulación en algunos puntos, mientras los servicios de emergencia mantienen desplegados sus dispositivos ante el riesgo de nuevas acumulaciones de agua y crecidas.
El temporal también afecta a otros puntos del litoral mediterráneo y Baleares, con avisos por lluvias y tormentas en Alicante, Murcia, Ibiza y Formentera.
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Los bomberos de la Generalitat están atendiendo rescates
Los equipos de emergencia están atendiendo ya varios servicios por vehículos que han quedado bloqueados por el agua. Por el momento, no constan daños personales.
Los bomberos han informado también de vehículos atrapados en la N-340.
⚠️ Molta precaució i eviteu els desplaçaments al Baix Ebre i Montsià. #bomberscat estem atenent diversos serveis per vehicles que han quedat bloquejats per l'aigua. No consten danys personals.— Bombers (@bomberscat) October 2, 2026
📷 Vehicles atrapats a l'N-340. pic.twitter.com/Y2mT7fl1s5
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Reanudada la circulación en la línea C-2 de Cercanías València
✅ Reanudada la circulación en la línea C-2 de Cercanías València.— InfoRenfe (@Inforenfe) October 2, 2026
https://t.co/dFzD1NStcf
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Protecció Civil pide extremar la precaución
Protección Civil ha pedido a la población de las zonas afectadas por los chubascos torrenciales que extreme las medidas de precaución y evite desplazamientos innecesarios.
El organismo recomienda especialmente no circular por vías secundarias, caminos o carreteras locales, ya que pueden verse afectados por el desbordamiento de rieras y barrancos.
La recomendación llega mientras continúa la situación de riesgo por las intensas precipitaciones en distintos puntos del territorio.
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Última hora del temporal en España, en directo
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Nuevo ES-Alert en el sur de Tarragona
Protección Civil ha enviado un nuevo mensaje ES-Alert a los ciudadanos de las comarcas del Baix Ebre y el Montsià, en Tarragona, para informar de inundaciones importantes en la zona, donde la lluvia puede dejar más de 90 litros por metro cuadrado en solo tres horas.
La Generalitat de Cataluña recomienda evitar desplazamientos, no salir al exterior y no ir a buscar el coche ni bajar a sótanos.
La directora del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), Sarai Sarroca, ha explicado este viernes que la lluvia ha descargado con fuerza esta noche, sobre todo en el Baix Ebre y el Montsià y también se esperan lluvias intensas, aunque de carácter local, en otras comarcas de Tarragona.
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Última hora: la CHE alerta de crecidas súbitas y extraordinarias en barrancos de Tortosa
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de posibles crecidas súbitas en varios barrancos próximos a Tortosa (Tarragona) que desembocan en el Ebro.
Una tormenta estacionaria lleva descargando sobre la zona desde las 22:30 horas del jueves y ya ha acumulado más de 100 mm de lluvia. Entre los cauces que podrían verse afectados están los barrancos de Galera, Pelós, Foies, Pixadors y Rocacorba.
La CHE mantiene intensificada la vigilancia ante la previsión de nuevas lluvias intensas durante la mañana de este viernes.
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España afronta una nueva jornada marcada por las lluvias torrenciales
La situación meteorológica sigue siendo complicada este viernes, 2 de octubre, especialmente en el este de España, donde se mantienen avisos por precipitaciones intensas y tormentas.
Los servicios de emergencia permanecen pendientes de la evolución del temporal ante el riesgo de inundaciones y acumulaciones de agua.