Una patera a la deriva que fue rescatada en San Pedro del Pinatar, por Salvamento Marítimo, el pasado 17 de septiembre. Salvamento Marítimo

La inmigración condicionará al 72% de votantes en los comicios de 2027 en Murcia, pero el 43% no quiere a Vox en el Gobierno

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LO ESENCIAL Las claves El 72,1% de los murcianos cree que la inmigración irregular influirá en su voto en las autonómicas de 2027, solo por detrás de la vivienda (73,5%). La inmigración es el asunto con mayor polarización ideológica: su influencia electoral pasa del 47,9% entre la izquierda al 94,6% entre la derecha. El 71,2% respalda algún tipo de prioridad nacional para acceder a ayudas públicas, aunque la izquierda prioriza la residencia y la derecha, la nacionalidad. El CEMOP proyecta 21-22 escaños para el PP, 12 para Vox y 9-10 para el PSOE; el 43,3% rechaza que Vox entre en el Gobierno regional.

El terremoto migratorio de Ceuta tendrá una réplica en las próximas elecciones autonómicas en la Región de Murcia, al configurarse como un tema que condicionará el sentido del voto y los resultados de los comicios de 2027.

El último barómetro de opinión del CEMOP alerta del peso que está cobrando la inmigración en la intención de voto en la Región de Murcia. De hecho, para 7 de cada 10 ciudadanos de esta autonomía es el segundo tema que va a “influir en la decisión electoral de 2027".

El primero, por unas décimas, es el acceso a una vivienda de alquiler o a la compra de un inmueble, con un 73,5% frente al 72,1% de la inmigración irregular.

“Sin embargo, estos asuntos no poseen la misma capacidad de diferenciación política. Vivienda y coste de la vida muestran una presencia relativamente transversal, mientras que la inmigración es el asunto que presenta una mayor estructuración ideológica”, tal y como advierte el estudio del CEMOP.

“Su posible influencia sobre el voto pasa del 47,9%, entre quienes se sitúan a la izquierda, al 94,6% entre quienes lo hacen en la derecha”.

“Esta diferenciación se observa, igualmente, al analizar las actitudes concretas ante la inmigración. El 71,2% de la población murciana se muestra favorable al principio de ‘prioridad nacional’ en el acceso a ayudas públicas”.

“El apoyo es especialmente elevado entre la generación millennial (78%), las personas desempleadas y quienes carecen de estudios universitarios (73,8%). Mientras que entre la generación Z desciende hasta el 59,4%”.

Así lo recoge el informe de 51 páginas del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), titulado: 'La presión migratoria impulsa a la derecha'.

Este sondeo se realizó entre el 1 y el 17 de septiembre, después de que se produjera la entrada masiva de miles de inmigrantes en situación irregular a Ceuta, a través de la frontera del Tarajal.

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, este jueves, durante la presentación del último sondeo del CEMOP. E. E.

“En el ámbito nacional, el inicio de septiembre estuvo condicionado, en buena medida, por la crisis migratoria de Ceuta”, tal y como expone el sondeo en su introducción.

“Durante el periodo de realización de la encuesta, desplegó medidas de refuerzo de la acogida, la seguridad, la atención a menores y la tramitación administrativa”. “La inmigración y su gestión, adquirieron una considerable centralidad política, alimentando un intenso enfrentamiento entre el gobierno y la oposición”.

Mujeres y mayores

La encuesta realizada en ese periodo a 821 personas que residen en la Región de Murcia, revela que la inmigración se sitúa como “uno de los principales problemas”, principalmente, para las mujeres y los mayores de 61 años en adelante.

“Destaca el incremento sostenido de la inmigración, que pasa del 10,7% en el barómetro de verano de 2025, al 16,3% en el barómetro de verano de 2026, situándose como uno de los problemas con mayor presencia en la opinión pública”.

“También aumenta de forma notable la preocupación por la vivienda, que pasa del 6,2% al 15,9%, entre estos dos barómetros”.

De hecho, a nivel generacional, el acceder a un domicilio ya sea alquilado o comprado es el principal quebradero de cabeza para los jóvenes murcianos: “Sitúan la vivienda en el centro de sus preocupaciones”.

Una pareja de jóvenes buscando piso en una inmobiliaria. EFE

El barómetro del CEMOP recalca que a pesar de que la vivienda está a la cabeza, como una preocupación, las políticas sobre la gestión de la inmigración son una cuestión que puede “influir” en la "composición del futuro Gobierno" en la Región de Murcia, al constituirse como un elemento que polariza y moviliza mucho más a los votantes de izquierdas y derechas.

“En conjunto, los resultados muestran que la competencia autonómica de 2027, combina preocupaciones socioeconómicas ampliamente compartidas, con cuestiones de fuerte diferenciación política”.

“Vivienda y coste de la vida poseen una elevada capacidad de penetración transversal, mientras que la inmigración presenta una asociación mucho más intensa con la posición ideológica y el recuerdo de voto”.

“El barómetro dibuja así, un escenario en el que la composición del Gobierno, la inmigración y las actitudes vinculadas a ella, constituyen dimensiones estrechamente asociadas a la segmentación ideológica del electorado, mientras que las preocupaciones materiales atraviesan de forma más amplia los diferentes espacios políticos”.

Prioridad nacional: ¿sí o no?

De forma que 6 de cada 10 votantes de izquierdas “rechazan” el principio de prioridad nacional y 9 de cada 10 votantes de derechas “lo acepta”. Pero con un matiz importante en la Región de Murcia.

“Entre quienes la aceptan, el 56,5% considera que debería basarse principalmente en la nacionalidad española, el 26,9% en el tiempo de residencia del municipio, independientemente de la nacionalidad, y el 16,4%, combinaría ambos criterios”.

“Las diferencias ideológicas son particularmente reveladoras: el 86,5% de las personas situadas en la izquierda que aceptan algún tipo de prioridad, la interpreta en términos de residencia, mientras que el 71,9% de quienes se sitúan en la derecha, adopta la nacionalidad como criterio principal”.

La previsión de resultados de los próximos comicios autonómicos en la Región de Murcia en 2027. CEMOP

En cuanto a los resultados electorales que prevé el CEMOP, para los próximos comicios autonómicos previstos en 2027, el Partido Popular de Fernando López Miras, un sondeo más, sigue alzándose con la victoria en la Región de Murcia y acaricia la mayoría absoluta de 23 diputados en la Asamblea Regional: oscila entre 21 y 22.

El PSOE arroja peores resultados que en la pasada cita electoral cuando perdió muchos votos y en 2027 se movería entre 9 y 10 diputados. Vox sigue creciendo en la Región de Murcia, con una previsión de 12 escaños, a pesar de la crisis orgánica que arrastra desde que Santiago Abascal decidió prescindir -unilateralmente- de José Ángel Antelo, como presidente provincial del partido de extrema derecha.

¿Repetir pacto?

Este barómetro vuelve a poner de manifiesto que el PP de López Miras ganaría en las urnas, pero también evidencia que los votantes no tienen claro si quieren repetir una coalición con la ultraderecha en el Palacio de San Esteban, a la vista de lo sucedido esta legislatura, cuando Abascal anunció en julio de 2024 que rompía un pacto de gobierno que había firmado en septiembre de 2023.

“La sociedad murciana se divide ante la entrada de Vox en el Gobierno regional: 42,9% a favor y 43,3% en contra”.