Los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González a su llegada al Foro La Toja. Lavandeira Jr EFE

Felipe González y Mariano Rajoy reclaman elecciones a Sánchez y piden un "pacto de Estado" en vivienda

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Felipe González y Mariano Rajoy reclaman elecciones ante la falta de Presupuestos y la dificultad del Gobierno para aprobar leyes en el Parlamento. González pide respetar las instituciones y dejar de gobernar por decreto; Rajoy sostiene que los comicios son necesarios por razones democráticas. Ambos defienden un pacto de Estado en vivienda, al considerarla un problema transversal que implica al Gobierno, autonomías y ayuntamientos. Los expresidentes piden una respuesta conjunta ante la entrada de inmigrantes en Ceuta y un plan para defender la soberanía y el control fronterizo.

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy han exigido que haya elecciones en España.

Para el popular la actual situación del Parlamento, en donde es imposible sacar adelante ninguna norma, obliga a convocar comicios "por razones democráticas".

También el expresidente socialista cree que se necesita ir a elecciones porque este Gobierno ha sido incapaz de aprobar Presupuestos en cuatro años.

Por lo tanto, ha dicho, es momento de "respetar" las instituciones democráticas y "dejar de gobernar por decreto".

Así se han expresado en la intervención que ambos han mantenido en el Foro La Toja que se celebra este viernes.

También se han referido al debate sobre los decretos de vivienda que se desarrolla en el Congreso de los Diputados y que, previsiblemente, serán rechazados.

Ambos consideran que estamos ante un "problema transversal" que afecta al Gobierno central, pero también a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Por eso González ha pedido que haya "un debate sereno" sobre una cuestión que no tiene ideologías.

Para Rajoy estamos ante el "clásico tema de pacto de Estado", y ha criticado a quienes consideran que lo conseguido hasta ahora entre grandes acuerdos entre PP y PSOE es de otro tiempo.

Sin embargo, se ha mostrado confiado en que en no mucho tiempo puedan volver a alcanzarse consensos entre las grandes formaciones políticas.

González, por su parte, cree que este es el gran tema de los próximos años porque "la estabilidad de las democracias es la estabilidad de sus clases medias".

Eso sí, ha aprovechado para lanzar un dardo al Gobierno de Pedro Sánchez porque "no se puede echar la culpa a los demás" cuando lleva ocho años gobernando.

"A partir del segundo año de mandato eres heredero de ti mismo", ha sentenciado durante el debate.

Los dos expresidentes coinciden también en la necesidad de que la invasión de Ceuta sea abordada por los grandes partidos.

"Es una invasión de un país soberano", ha sentenciado Rajoy mientras que el socialista ha insistido en que el Gobierno debería afrontar urgentemente un "plan para la defensa de la soberanía".

Una situación que para ambos debería ser abordada por el Partido Socialista y el Partido Popular, pero también con el resto de formaciones políticas.

El popular, por su parte, se ha mostrado muy preocupado por el precedente que se puede ocasionar si no se expulsa a los invasores que permanecen en Ceuta.

"Si se transmite una sensación de debilidad es un mal asunto porque los demás toman nota", y no sólo en referencia a Marruecos. "Si un país está débil el vecino se crece", ha incidido González quien ha exigido en que no se delegue en Rabat el control fronterizo de España.