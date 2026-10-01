El rey Felipe VI preside la apertura del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en el Congreso. Europa Press

TVE no ofrece el discurso del Rey en el Congreso el día que anuncia su visita a Ceuta y se centra en la acampada de Sol

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LO ESENCIAL Las claves RTVE no retransmitió en directo el discurso del rey Felipe VI en la inauguración del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en el Congreso. La intervención del monarca coincidió con el anuncio de la primera visita de Felipe VI y la reina Letizia a Ceuta desde su llegada al trono, sin la compañía de Pedro Sánchez. Durante el discurso, Felipe VI instó a crear marcos normativos para la inteligencia artificial y alertó sobre los riesgos que supone para la democracia. TVE centró su programación en la actualidad de la vivienda y la acampada en la Puerta del Sol, en vez de cubrir el acto del Rey en el Congreso.

RTVE ha omitido este jueves la retransmisión en directo del discurso del rey Felipe VI durante la inauguración del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, celebrada en el Congreso de los Diputados.

La intervención del Jefe del Estado se producía minutos después de confirmarse la visita de los Reyes a Ceuta los próximos 13 y 14 de octubre, tras la crisis por la entrada masiva de inmigrantes.

Es la primera visita a la ciudad autónoma desde que Felipe VI llegó al trono. Lo hará, por cierto, sin la compañía de Pedro Sánchez.

El Rey ha presidido la apertura de este encuentro, que reúne en Madrid este jueves y este viernes a representantes parlamentarios de los países de la Comunidad Iberoamericana.

La intervención de Felipe VI ha cerrado el acto inaugural, en el que previamente han intervenido la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el presidente del Senado, Pedro Rollán.

A la Cámara Baja han acudido representantes parlamentarios de los 22 países de la comunidad iberoamericana.

Mientras el Rey intervenía en el hemiciclo, TVE optó por dedicar su programación a la actualidad de la vivienda y, en concreto, a la acampada de la Puerta del Sol.

En La 1, durante el discurso de Felipe VI, Cintora entrevista a Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

La activista respondía a las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre la existencia de "cuchillos de grandes dimensiones" en Sol.

⭕️ Almeida: "No considero que sea una manifestación pacífica".



🗣️ Valeria Racu, portavoz del Sindicato Inquilinas Madrid: "Hay que pasarse por la acampada para verla. Se están creando calles, se está poniendo en marcha personal sanitario, y los bomberos también forman parte de… pic.twitter.com/ihJ7PDE6QN — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) October 1, 2026

El programa Mañaneros 360 también abordaba durante ese tramo de la mañana la decisión de Ayuso de recurrir ante los tribunales para solicitar la disolución de la acampada.

El Canal 24 Horas, por su parte, centraba su cobertura en el segundo decreto de vivienda publicado este mismo jueves en el BOE.

La cadena informativa también se hacía eco del apoyo de Podemos a los dos decretos de vivienda que el Congreso debe convalidar este viernes.

Posteriormente, daba paso a las declaraciones que hacía en directo ante los medios el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Podemos).

Regular la IA

Felipe VI ha reclamado este jueves en el Congreso la creación de “marcos normativos” para la inteligencia artificial (IA) y ha advertido de la necesidad de reforzar las instituciones ante los riesgos que plantea para las democracias.

Durante la inauguración del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, el Rey ha señalado que la IA es uno de los principales asuntos que aborda este encuentro y ha defendido la necesidad de actuar ante los nuevos desafíos tecnológicos.

Felipe VI también ha pedido desarrollar una “actitud vigilante” frente a amenazas como la desinformación y la polarización, que ha situado entre los riesgos para la democracia.

El monarca ha subrayado que Iberoamérica debe afrontar estos retos mediante una mayor cooperación y ha defendido que las instituciones estén preparadas para responder a los cambios derivados de la transformación tecnológica.