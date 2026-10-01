La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero (2d), junto a otros diputados del partido a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Europa Press

Junts reúne a su dirección esta noche para decidir si apoya los decretos Maricarmen: el PNV votará en contra del segundo

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LO ESENCIAL Las claves Junts per Catalunya celebra una reunión urgente para decidir su voto sobre dos decretos de vivienda que se debaten en el Congreso. El PNV apoyará el primer decreto, que incluye bonificaciones fiscales y medidas frente a desahucios, pero votará en contra del segundo, que impone la renovación automática de contratos de alquiler. El PNV considera que las medidas del primer decreto son insuficientes y critica la prórroga obligatoria de contratos porque penaliza a los pequeños propietarios. La decisión de Junts y el rechazo parcial del PNV ponen en riesgo la viabilidad de la agenda legislativa del Gobierno en materia de vivienda.

Junts per Catalunya ha convocado este jueves por la noche una reunión de urgencia de su dirección ejecutiva para fijar la posición de voto ante los dos decretos leyes en materia de vivienda que se debatirán mañana en el Congreso.

La dirección se reunirá de forma telemática a las 21:00 horas bajo la convocatoria de su secretario general, motivada por las reservas hechas públicas por la formación.

En este sentido, la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, se mostró "decepcionada y preocupada" por los textos impulsados tras el "caso Maricarmen", evitando adelantar si respaldarán las medidas del Gobierno.

Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ya ha definido su postura parlamentaria para el Pleno de este viernes en la Cámara Baja, donde se decidirá el futuro de ambas normas tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La formación vasca votará a favor del primer real decreto, centrado en bonificaciones fiscales y medidas de protección frente a desahucios.

Sin embargo, emitirá un voto rotundamente en contra del segundo texto, el cual impone la renovación automática de los contratos y exige a los arrendadores justificar la no renovación bajo amenaza de indemnización.

El respaldo de la representación vasca al primer texto no supone un cheque en blanco.

Los nacionalistas vascos consideran el decreto un "parche que no va a dar solución a un problema que viene de largo" y critican sus "importantes carencias".

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha calificado el apoyo de "crítico" para frenar abusos y defender a los pequeños tenedores pese a su "desastrosa redacción", recalcando en redes sociales que "no se arregla en un decreto ley lo que no se ha hecho en ocho años".

Daremos un apoyo crítico al decreto que frena abusos y mejora la situación de pequeños propietarios. Pese a su desastrosa redacción.



Pero no es la solución. No se arregla en un decreto ley lo que no se ha hecho en 8 años.



Será no al decreto de prórroga indefinida de contratos — Maribel Vaquero (@maribelvaquero_) October 1, 2026

Asimismo, justifican su veto al segundo decreto en que la prórroga obligatoria "penaliza al pequeño propietario".

El primer paquete normativo engloba medidas clave acordadas tras meses de negociación, como la protección ante desahucios hasta 2030, límites a la compra especulativa hasta 2028 y la regulación del alquiler de temporada.

Asimismo, incluye un IVA del 10 % a pisos turísticos, bajada del IVA al 4 % en vivienda protegida, préstamos ICO al 0 %, deducciones y topes a la actualización de rentas.

Sin embargo, con el rechazo anunciado por el PNV al segundo decreto y la incertidumbre de Junts, el Ejecutivo afronta una jornada decisiva que compromete la viabilidad de su agenda legislativa.

Ante este panorama, las últimas conversaciones al límite y el resultado de la asamblea telemática de Junts marcarán de manera determinante el rumbo de la sesión plenaria.

La jornada parlamentaria no solo testará la capacidad de resistencia del Gobierno en la Cámara Baja, sino que definirá las reglas del juego del mercado inmobiliario español para los próximos años.