El tiempo en España y última hora de la Aemet: Avisos por peligro extremo de lluvias y alerta roja en Valencia, en directo
La Aemet avisa de un episodio de lluvias muy intensas en el este de España, con especial incidencia en la Comunidad Valenciana y Cataluña.
La Aemet mantiene avisos rojos, naranjas y amarillos por lluvias intensas y tormentas en varias comunidades.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha subido a rojo (peligro extraordinario) a partir de las 18 horas el aviso por lluvias en el interior norte de Castellón, en el litoral de Valencia y en el litoral de Tarragona.
Mientras que otras áreas de Castilla-La Mancha, Aragón y Baleares permanecen en aviso naranja. Además, hay alertas amarillas en distintos puntos de Andalucía, Murcia y otras zonas del país por lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento.
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La Policía Nacional suspende el acto central del día de su patrón en Valencia
La Policía Nacional ha suspendido el acto central del día de su patrón en Valencia, previsto para este viernes en el Complejo de Zapadores, debido a la previsión de lluvias torrenciales y la alerta roja.
Fuentes de la Policía Nacional han confirmado la decisión de suspender el acto central del día de su patrón, que se celebra todos los años con la asistencia del ministro Fernando Grande-Marlaska, y que había previsto que se desarrollara este viernes, 2 de octubre, en el Complejo Policial de Zapadores.
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El tiempo en España y última hora de la Aemet | Una treintena de municipios de la Comunitat suspenden las clases
Una treintena de municipios de la Comunitat Valenciana suspenderá este jueves las clases a partir de las 13:00 horas y se espera que se sumen más localidades a lo largo de la mañana tras el aviso rojo por lluvias intensas que afectará, desde las 18:00 horas, al litoral e interior norte de Castellón y al litoral de Valencia.
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Emergencia por insuficiencia drenante en Barcelona
Por su parte, Protección Civil de Barcelona ha activado su Plan de Actuación de Emergencia Municipal por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta por la previsión de lluvias y tormentas en la ciudad en las próximas horas.
En un comunicado, el Ayuntamiento recomienda revisar tejados, pararrayos, desguaces y tuberías, así como desconectar aparatos eléctricos y entrar a casa los animales de compañía.
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La Generalitat manda un Es-Alert ante el nivel rojo por "peligro extraordinario" de lluvia
La Generalitat ha enviado a las 10:02 horas de este jueves un Es-Alert ante la situación de "peligro extraordinario" por lluvias desde las 18 horas en el interior norte y el litoral de Castellón y el litoral de Valencia.
En el mensaje se pide que se eviten los desplazamientos y se extremen las precauciones, especialmente en las zonas próximas a barrancos y cauces.
Asimismo, insta a permanecer atentos a los canales oficiales, respetar los cortes de tráfico y llamar al 112 en caso de una emergencia. También remite a la web del 112 para más consejos.
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Alerta roja por lluvias en el litoral
Aemet espera que a partir de las 18 horas las precipitaciones puedan acumular 90 litros por metro cuadrado en una hora y 250 litros en doce horas en el litoral y el interior norte de la provincia de Castellón, mientras que en el litoral norte de Valencia se podrían acumular 180 litros por metro cuadrado en doce horas.
De esta forma, se eleva un umbral de riesgo que inicialmente se había establecido como naranja (peligro importante) a partir de las 14 horas de este jueves para las provincias de Castellón y Valencia y el litoral norte de Alicante por precipitaciones de 50 l/m2 en una hora y hasta 160 en doce horas.
01/10 09:24 AVISOS HOY Y MAÑANA | Comunitat Valenciana: lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.— AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 1, 2026
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